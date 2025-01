Vigilance Orange pour Neige et Verglas : 16 Départements en Alerte

Météo-France a émis une vigilance orange pour neige et verglas dans 16 départements du nord et de l’est de la France, à compter de la soirée du samedi 4 janvier 2025. Cette alerte concerne une perturbation hivernale marquée par des chutes de neige et des pluies verglaçantes, qui pourraient affecter gravement les conditions de circulation.



À partir de samedi en fin d'après-midi, une perturbation, accompagnée d'un air doux, traversera le pays du sud-ouest vers le nord-est. En rencontrant une masse d'air froid, elle provoquera des chutes de neige, mais surtout des pluies verglaçantes, qui dureront entre une et trois heures dans les zones concernées. Ces conditions pourraient se prolonger jusqu'à la nuit de samedi à dimanche. Météo-France précise que la neige sera généralement passagère, mais qu'elle pourrait persister plus longtemps dans les départements frontaliers du Grand-Est, avec des accumulations allant jusqu'à 5 cm au sol.



Les départements touchés par cette alerte incluent l’Aisne, les Ardennes, la Meuse, le Nord, la Moselle, et plusieurs autres dans le nord-est et l’est du pays, dont la Seine-Maritime et l’Oise, qui entreront en vigilance après 20 h. Les conditions météorologiques devraient commencer à se stabiliser dans la matinée de dimanche, mais les difficultés de circulation risquent de perdurer.



La vigilance orange émane d’une préoccupation particulière pour la circulation routière. Le verglas, même en faible quantité, peut entraîner des risques importants d’accidents et rendre les trajets particulièrement difficiles. L’appel à la prudence est renforcé par l’avertissement de Bison Futé, qui conseille aux conducteurs de se préparer à des conditions de circulation délicates et de s’informer régulièrement sur l’évolution des conditions météorologiques et de la circulation avant de prendre la route.



En Corrèze, un accident impliquant un poids lourd et plusieurs voitures a eu lieu tôt le matin sur l’A89. Bien que le département ne soit pas en vigilance orange, l’incident semble avoir été causé par les pluies verglaçantes. L’autoroute a été fermée pendant plusieurs heures, provoquant des embouteillages importants. Cet événement rappelle la nécessité de prendre des précautions, même dans des zones non directement touchées par l’alerte.



Les autorités locales, notamment dans le Haut-Rhin, ont appelé à une vigilance accrue. Les usagers de la route sont invités à limiter leurs déplacements, privilégier les transports en commun lorsque cela est possible, et à adapter leur conduite aux conditions particulières. En cas de circulation indispensable, il est recommandé de préparer son itinéraire, de respecter les déviations mises en place, et de faciliter le travail des services de déneigement en évitant de stationner dans les voies de circulation.



Les pluies verglaçantes, attendues entre 21 h et 3 h, pourraient perturber le trafic sur un large secteur. Des risques d’accidents et de dégâts sur les réseaux électriques sont également possibles. Le préfet du Haut-Rhin a demandé à la population de suivre scrupuleusement les consignes de sécurité pour minimiser les risques.