Vigilance maximale en Bretagne et dans le Grand Ouest face à la tempête Herminia

Le pire semble encore à venir, puisque la décrue des cours d'eau n’est pas attendue avant mercredi. Les prévisions météorologiques annoncent encore des pluies abondantes tout au long de la journée et des risques d'inondations persistants sur les routes. Certaines sections de voies ont été fermées à la circulation, et les autorités ont mis en garde contre les dangers de la situation, notamment en raison des sols déjà saturés.



Outre les risques d’inondations, les autorités ont également alerté sur les risques d’avalanches dans les Alpes, notamment sur les massifs des Hautes-Alpes où l’indice de risque reste élevé. La vigilance orange pour les vagues-submersion a aussi été étendue à la côte atlantique, en particulier en Bretagne et dans le Finistère.



la ville de Rennes a mis en place des mesures d’urgence pour accueillir les personnes évacuées, et les citoyens sont invités à prêter main-forte pour nettoyer les zones touchées.



Les autorités régionales maintiennent la vigilance maximale, et la population est invitée à rester prudente face à la montée des eaux et aux risques accrus d’avalanches. La tempête Herminia a révélé toute la fragilité des infrastructures face aux conditions climatiques extrêmes, et le bilan des dégâts sera sans doute lourd une fois que les eaux se seront retirées.



La dépression Herminia a également perturbé d’autres activités dans la région, notamment la course du Vendée Globe. Les skippers Benjamin Dutreux et Clarisse Crémer ont dû modifier leurs plans à cause des rafales violentes, se dirigeant vers La Rochelle pour trouver un abri en raison des conditions maritimes dangereuses.