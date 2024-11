Visite de la diplomatie allemande en Ukraine : un soutien indéfectible

L’Allemagne joue également un rôle important dans l'assistance militaire à l'Ukraine, étant le deuxième fournisseur d'armements, après les États-Unis. Ce soutien est essentiel, car l’armée ukrainienne fait face à un manque de ressources pour contrer l’offensive russe. Le président Volodymyr Zelensky continue de réclamer davantage, notamment des missiles longue portée et la possibilité d'utiliser les armements occidentaux pour frapper des cibles en Russie, sans succès jusqu'à présent.

La visite de Baerbock prend une signification particulière à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, un scrutin qui suscite des inquiétudes à Kiev. La ville redoute un possible désengagement américain en cas de victoire des Républicains, menés par Donald Trump.



Au cours de sa visite, Annalena Baerbock a dénoncé la “brutalité” de la guerre menée par Vladimir Poutine, qui vise à “briser le peuple ukrainien” en attaquant les infrastructures critiques et en frappant la population civile. Elle a déclaré :



“Nous opposons à cette brutalité notre humanité et notre soutien – pour que les Ukrainiens ne se contentent pas de passer l’hiver, mais que leur pays puisse exister. Car ils défendent aussi notre liberté à tous en Europe.”



En plus de l'assistance militaire, Baerbock a abordé la question de la reconstruction de l'Ukraine, durement touchée par des mois de conflit. Elle a affirmé que la Russie devrait être tenue responsable des immenses dommages causés. En attendant que Moscou soit mis devant ses responsabilités, les pays du G7 se sont engagés à soutenir financièrement l’Ukraine, avec un crédit pouvant atteindre 50 milliards de dollars, partiellement financé par les bénéfices générés par les actifs immobilisés de l'État russe.



Cette visite souligne la détermination des pays occidentaux à soutenir l’Ukraine dans cette guerre qui semble interminable. Ce soutien est vital pour un pays qui lutte quotidiennement pour sa survie et sa liberté face à un agresseur russe déterminé à le soumettre. L’avenir dira si ces efforts permettront à l’Ukraine de triompher et de retrouver enfin la paix.