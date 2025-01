Vodun Days 2025 : Réorganisation des navettes entre Cotonou et Ouidah

Sur les canaux officiels de l’événement, les organisateurs ont précisé que les navettes entre Cotonou et Ouidah ne circuleront plus, mais ont rassuré les festivaliers en confirmant la mise en place d’un dispositif de navettes gratuites à l’intérieur de la ville d’Ouidah. Ces véhicules assureront les trajets entre le centre-ville et les principaux sites des célébrations, notamment la plage, et ce, du 9 au 11 janvier. Les festivaliers devront désormais organiser leur propre transport entre Cotonou et Ouidah, soit par le biais de taxis, de covoiturage ou des transports en commun.



Cette modification, bien qu’inattendue, n’affecte en rien l’envergure du festival, qui reste l’un des événements majeurs dédiés à la culture, aux arts et à la spiritualité Vodun. Le programme des Vodun Days 2025 s'annonce toujours aussi riche et varié, avec des activités culturelles et spirituelles en abondance. Les festivaliers auront l'opportunité de découvrir les traditions béninoises à travers des spectacles de danse, des concerts de musique, des expositions artistiques et des rituels Vodun qui rendront hommage à un patrimoine spirituel et culturel unique.



Les festivités débutent avec un programme dynamique où la musique et les danses traditionnelles béninoises se mêleront aux performances artistiques contemporaines. Les visiteurs pourront se rendre dans des lieux emblématiques de la ville d’Ouidah, comme la Place Maro, l’Esplanade du Fort Français et la Forêt sacrée de Kpassè, qui seront les points de convergence pour les animations Vodun. Pendant ces trois jours, ces espaces accueilleront des parades et des représentations mettant en lumière les différentes divinités du panthéon Vodun, permettant ainsi aux participants de s’imprégner de la spiritualité béninoise.



Le programme musical promet également de grandes performances. Dès le 9 janvier, la scène de la plage de Ouidah accueillera des artistes de renommée internationale, tels que le groupe Kassav’ et Toofan, ainsi que des talents locaux comme Richard Flash, Sèssimè et Axel Merry. Le 10 janvier, les rythmes traditionnels béninois seront à l'honneur, avec des performances de grands noms comme Sagbohan Danialou et Anice Pépé, qui offriront au public une immersion totale dans les sons et les danses du Bénin.



L'événement culminera le 11 janvier avec la grande cérémonie Vodun, qui se déroulera dans une nouvelle arène inaugurée pour l'occasion. Cette cérémonie marquera un moment de grande spiritualité avec la consultation de l’oracle et la bénédiction œcuménique par diverses obédiences Vodun. Ce moment fort, symbolique de l'unité et de la richesse des pratiques spirituelles béninoises, conclura en beauté les Vodun Days 2025.



Bien que l'annulation des navettes gratuites reliant Cotonou à Ouidah ait pu surprendre, les organisateurs ont insisté sur l’importance de s’adapter à ce changement et de se préparer en conséquence. En dépit de cette réorganisation, le festival conserve son statut de rendez-vous incontournable pour les amoureux de la culture, de la musique et de la spiritualité Vodun, offrant une occasion rare de découvrir l'authenticité de ces traditions dans un cadre festif et sécurisé.



Les autorités locales ont mis en place des mesures de sécurité renforcées pour garantir la tranquillité des festivités. Des dizaines d'agents de la police républicaine sont déployés sur le terrain, veillant à la sécurité des festivaliers et à la régulation de la circulation.