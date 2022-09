Voyance Suisse

1) Montrez votre appréciation chaque jour : je crois fermement que la qualité de votre attention est le plus grand cadeau que vous puissiez faire à un autre être humain, qu'il soit votre partenaire ou non. En fait, à plus forte raison s'il s'agit de votre partenaire.À cet égard, plusieurs chercheurs ont souligné l'importance de montrer de l'appréciation et de la gratitude à votre partenaire... de le faire par des mots mais surtout par vos gestes, compris comme de l'appréciation par un comportement non verbal... ainsi que d'autres gestes.2) Surprise : les surprises sont l'une des choses les plus appréciées dans notre espèce. Burton Goldsmith recommande de faire de petites surprises, par exemple en collant un post-it avec une phrase affectueuse, en cachant des notes dans votre sac ou votre veste... bref, des micro-gestes qui surprennent votre partenaire.3) Réservez-vous du temps ensemble : vous ne serez pas surpris d'apprendre que les couples, après les premiers jours, ont tendance à passer de moins en moins de temps ensemble. Lorsque le couple est né, ce que l'on veut, c'est être avec son partenaire, mais après un certain temps, ce besoin disparaît.C'est également ce qu'affirme Ryan Howes, psychologue et chercheur en relations. Par conséquent, plus le couple est "daté", plus il faut faire un "petit effort" pour se ménager du temps ensemble.4) Planifiez vos vacances idéales : Se mettre devant l'ordinateur ou devant un prospectus d'agence de voyage pour planifier vos vacances ensemble semble être une activité très rassembleuse.Il existe un circuit neuronal appelé noyau accumbens qui, lorsque vous êtes sur le point de réaliser quelque chose, vous fait ressentir du plaisir, mais dès que vous l'avez atteint, celui-ci commence à diminuer. Ainsi, toujours selon le psychologue mentionné précédemment (Goldsmith), il faut le faire sans penser aux ressources disponibles.5) Évitez de tout organiser vous-même : même si votre partenaire ne brille pas par son sens de l'organisation, essayez de l'impliquer dans votre planning... même si cela ne le concerne pas directement. Si, en revanche, c'est quelque chose que vous faites tous les deux, permettez-lui de s'exprimer, même si c'est votre domaine.6) Faites de nouvelles choses : tout le monde sait que la routine "tue les relations", mais peu savent que "faire de nouvelles choses ensemble" développe l'ocytocine, la substance qui diminue le stress et nous excite lorsque nous sommes impliqués dans de nouveaux projets. Faire de nouvelles choses, même extrêmement petites, contribue à renforcer votre lien.7) Prenez des cours ensemble : prendre un cours de cuisine, de tango, de musique, etc. ensemble semble avoir un grand effet sur l'affinité du couple.8) Choisissez ensemble quelque chose de nouveau et d'inhabituel : encore une fois, la nouveauté, mais cette fois-ci à planifier ensemble. Comme choisir un costume pour une fête ou prendre le temps de regarder les étoiles.9) Prenez 30 minutes par jour pour parler : c'est un exercice classique très utilisé dans les thérapies de couple, facile et efficace. Comme nous l'avons dit précédemment, lorsque le couple devient plus mature, vous avez tendance à passer moins de temps avec votre partenaire.Il en va de même pour les chats qui sont une touche saine pour le couple, notamment pour les femmes qui ont davantage besoin de se sentir écoutées pour réduire leur stress (John Gray).10) Faire les "corvées" : Howes a déclaré que faire les corvées ensemble crée un rapport profond. Je sais déjà que ma copine aura les antennes pointées en lisant cette partie.....Ok crapaud, je vais m'améliorer 😉 maintenant tu sais aussi pourquoi j'ai mis cette photo.11) Rappelez-vous ce qui a déclenché l'amour : Cet exercice, que beaucoup de couples font, sert non seulement à solidifier le couple, mais aussi à réaliser où vous en êtes en ce moment. Il va de soi que si vous êtes tombé amoureux de votre partenaire parce qu'elle faisait certaines choses qu'elle ne fait plus... il y aura un déclic... et vous pourrez alors en discuter.12) Pardonnez : Servir la rancune tue l'amour, et même si cela semble tout à fait insignifiant, vous devez savoir que peu sont prêts à pardonner. En fait, il arrive souvent que les erreurs passées d'un partenaire soient utilisées comme une arme pour les querelles futures. Apprenez donc à donner votre vrai pardon : si vous décidez d'investir dans votre relation et de vous sentir à nouveau bien dans votre couple, il est nécessaire de tout pardonner... mais vraiment tout.13) Un week-end de repos : prenez une journée ou un week-end à passer ensemble, sans nécessairement faire quelque chose de nouveau ou de sensationnel... passez une "journée de farniente" ensemble.14) Faites plus de choses ensemble : faites plus de choses, même des petites choses... surtout des petites choses ensemble. D'après les recherches sur nos neurones miroirs et le fameux rapport PNL et au-delà, il est clair que faire une certaine activité ensemble augmente votre connexion.15) Soyez intimes : vous vous souvenez du "journal intime" ? C'est vrai, essayez toujours de trouver du temps pour être intimes, pour vous toucher mutuellement. Le simple toucher peut faire des merveilles, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le temps risque de nous faire passer de moins en moins de temps ensemble et risque également de faire perdre une grande partie de l'intimité qui était là au début.