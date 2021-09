WHATSAPP NE FONCTIONNERA BIENTÔT PLUS SUR CES SMARTPHONES

En fonction des informations de Statista, en mars 2020, les utilisateurs mensuels de WhatsApp étaient estimés à 2 milliards. C’est une application importante, qui permet d’envoyer des messages, des photos, des vidéos ou de passer des appels de manière cryptée. Seulement ici, comme toutes les applications, WhatsApp est mis à jour régulièrement et peut cesser de fonctionner sur certains téléphones.





En effet, ces versions nouvellement sorties s’accompagnent de modification dans le système d’exploitation (OS) de chaque téléphone, comme les smartphones et les iPhones. Naturellement, les plus anciennes sont de moins en moins utilisées, et WhatsApp les a abandonnées au fil du temps pour éviter de continuer à travailler sur des versions obsolètes, et cela devient de plus en plus compliqué à protéger.





C’est pourquoi à partir du 1er novembre, de nombreux téléphones avec des versions antérieures à Android 4.1 et iOS 10 ne fonctionneront plus correctement sur WhatsApp. Votre smartphone est-il concerné ?