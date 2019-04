Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Webmarketing Chirurgie esthétique Le Marketing pour les chirurgiens esthétiques doit être finement travaillé pour être efficace !



La Médecine Esthétique est une discipline de la médecine traditionnelle spécialisée dans la prévention et le traitement des défauts, dysmorphismes et imperfections causés par le vieillissement. L'objectif de la Médecine Esthétique est également de traiter toutes les pathologies liées à ces imperfections en s'appuyant sur la collaboration d'autres disciplines médicales telles que la physiothérapie et la rééducation, la science nutritionnelle, la dermatologie, la petite chirurgie ambulatoire, la thérapie laser et bien d'autres. Un aspect considéré comme fondamental par cette branche particulière de la médecine est l'impact psychologique qui peut résulter des imperfections et des imperfections physiques. Pour cette raison, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reconnu les activités de la Médecine Esthétique comme fondamentales pour l'équilibre psychophysique des patients et, plus généralement, pour le bien-être compris dans sa complexité de facteurs.

La valeur de la médecine esthétique

Au cours des dernières années, le secteur de la médecine esthétique est devenu très concurrentiel pour au moins deux raisons : Les traitements esthétiques sont maintenant considérés par les patients comme des pratiques sûres et habituelles ;

Les prix des soins de beauté sont de plus en plus abordables. Le secteur de la Médecine Esthétique est donc dans une phase de croissance constante, tendance déjà constatée par une recherche entamée en 2012 et qui devrait se terminer en 2018, visant à analyser la valeur marchande globale de cette discipline. Publiées dans The Statistics Portal, les données montrent qu'aux États-Unis seulement, la valeur marchande de la médecine et de la chirurgie esthétique était de 2,3 milliards d'euros en 2013, soit presque la moitié de la valeur totale du marché mondial. La même année, les pays asiatiques en particulier la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont atteint 29,5% de la valeur mondiale de la médecine et de la chirurgie esthétique.



Selon les données recueillies dans l'enquête ISAPS 2016, en France, les traitements de Médecine Esthétique étaient de 302 000 en 2015, assurant à la France la septième place dans le classement mondial des pays ayant le plus grand nombre d'interventions esthétiques réalisées.

Le numérique appliqué à la médecine esthétique

Dans une réalité concurrentielle comme celle de la Médecine Esthétique, il est important de savoir comment exploiter les bénéfices d'une stratégie numérique efficace. En fait, selon une recherche menée par RealSelf (site Web et la communauté axée sur les États-Unis dédié à la médecine esthétique), 38% des utilisateurs considèrent les médecins obsolètes de la médecine esthétique qui ont peu de visibilité sur le Web.



Avant de commencer toute activité marketing, en ligne ou hors ligne, c'est une bonne idée à définir : l'objectif que vous voulez atteindre ; le public cible. Une fois ces deux points établis, vous pouvez sélectionner les outils et élaborer une stratégie de marketing en ligne. Voici quelques outils numériques que vous pouvez utiliser pour accroître votre notoriété et acquérir de nouveaux patients. Pour bénéficier des avantages du numérique, il ne suffit pas d'être présent sur le web : il est essentiel de savoir construire l'identité et l'image de la clinique ou du cabinet médical afin de communiquer pleinement la valeur des traitements propres à la Médecine Esthétique. Pour ce faire, la première étape consiste à connaître les outils disponibles.



Activités de blogging



Parmi les activités de marketing numérique les plus efficaces pour atteindre la visibilité sur le web, se distingue l'ouverture et la gestion du blog à travers lequel vous pouvez partager : des expériences professionnelles réussies ; des informations utiles à connaître avant de subir des traitements de Médecine Esthétique.

En fournissant ce type de contenu aux patients potentiels, il sera plus facile d'établir une relation de confiance avec eux, en particulier avec ceux qui recherchent un spécialiste et qui ont besoin de trouver des informations sur le professionnalisme du médecin. De plus, grâce au blogging à long terme, le positionnement du site sur les moteurs de recherche peut être amélioré, augmentant ainsi les chances d'être trouvé en ligne.



Pour rendre l'activité de blogging encore plus optimale, il est important de sélectionner soigneusement le contenu en fonction de : On demande aux patients quelles informations ils aimeraient avoir sur les traitements ou sur la Médecine Esthétique en général ;

Google Alert, l'outil qui surveille le Web pour trouver de nouveaux contenus en fonction des sujets d'intérêt sélectionnés ;

blogs sur la Médecine Esthétique.

Réseaux sociaux



S'ils sont correctement gérés et surveillés, les réseaux sociaux peuvent vous aider à atteindre un grand nombre de patients potentiels. Tout d'abord, il est nécessaire de sélectionner un ou deux réseaux sociaux parmi ceux qui sont les plus utilisés par les patients et parmi ceux qui correspondent le mieux aux besoins de l'étude ou de la clinique. Pour la Médecine Esthétique en Italie, les réseaux sociaux les plus appropriés sont Facebook, Instagram et Google+. Bien que peu nombreux à l'utiliser comme un réseau social, ce dernier permet aux utilisateurs de le trouver sur Google Maps.



Quel que soit le nombre d'adeptes sur Facebook et Instagram, il est probable que seul un faible pourcentage d'entre eux affichera des messages et du contenu partagé. En ce sens, investir dans des publicités pour les mettre en valeur devient pertinent pour gagner en visibilité et augmenter les possibilités d'engagement avec les patients potentiels.



Email marketing



Les bulletins d'information ou DEM (Direct Email Marketing) sont des outils utiles pour garder les patients potentiels et existants en alerte. Pour en tirer le meilleur parti, il est conseillé d'intégrer vos campagnes d'email marketing à d'autres stratégies commerciales adoptées par votre clinique ou votre cabinet. Un autre aspect à améliorer est la qualité du contenu : les articles du blog partagés par le biais des outils de marketing par courriel doivent être éducatifs et intéressants ou utiles et informatifs, surtout si vous voulez communiquer le lancement d'une offre promotionnelle ou de rabais spéciaux pour les patients qui se rendent à la clinique ou au cabinet du médecin avec assiduité. Enfin, il est de bonne pratique d'établir et de respecter une certaine régularité dans l'envoi des communications.



Le pouvoir des avis positifs



Un élément commun à toutes les industries est le pouvoir des examens : il est maintenant un fait que les utilisateurs sont beaucoup plus susceptibles de suivre une recommandation ou un jugement fait par un autre utilisateur que par un expert. Grâce à des plateformes sociales telles que Facebook et Google+, les gens peuvent laisser des commentaires sur la qualité des interventions, le professionnalisme des médecins et le confort de l'étude ou de la clinique. C'est pourquoi c'est une bonne idée de surveiller constamment les critiques en ligne pour répondre rapidement aux critiques négatives et mettre en évidence celles qui sont positives. De plus, l'avis des utilisateurs peut être très utile pour corriger et améliorer la qualité du travail effectué par les opérateurs de la clinique ou du cabinet du médecin en prenant les bonnes mesures. 