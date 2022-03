WhatsApp : 5 nouvelles fonctionnalités bientôt disponibles

Il s’agira : du multi-appareils ; du plus d’espace pour l’envoie des fichiers ; des réactions émojis ; de la recherche à proximité et du mode "fantôme". Cinq fonctionnalités qui donneront certainement plus de visibilité à WhatsApp.

C’est une application qui permettra de se connecter en même temps à plusieurs autres appareils. Quatre autres appareils précisément. Il peut s’agir de tablette ou d’ordinateur. Tout ceci sera possible à partir d’un seul compte WhatsApp.