WhatsApp : Meta lance la fonctionnalité que tout le monde attendait

C’est la nouvelle fonctionnalité tant attendue des internautes pour se donner une sorte de liberté de choix en toute discrétion. La dernière mise à jour vous donne cette possibilité autrefois impossible. Les autres membres du groupe ne seront pas informés que vous avez quitté le groupe de discussion. N’est-ce pas ce que souhaitaient des milliers d’internautes qui préfèrent êtres des déserteurs discrets ? C’est bien là et disponible depuis ce 14 octobre 2022. Plus donc besoin d’attendre quand les autres ne sont plus en ligne pour quitter.



Plusieurs internautes y voient une avancée salutaire de la plateforme en ce qui concerne l’écoute des abonnés. Néanmoins, l’administrateur ou les administrateurs sauront que vous avez quitté le groupe. Il faut rappeler que plusieurs abonnées qui souhaitaient cette fonctionnalité, n’avaient d’autres choix que d’opter pour la "notification en mode silencieux". Le départ n’est pas effectif du groupe dans ces conditions mais on est juste à l’abri des dérangements. On est toujours présents dans le groupe mais comme absent. Cette fois-ci, il s’agit de quitter d’office le groupe en toute discrétion.

La notification de départ est notifiée à l’administrateur seul.