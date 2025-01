WhatsApp : Une mise à jour qui change tout !

Jusqu’à présent, réagir à un message nécessitait un appui long pour accéder aux emojis. Avec la dernière mise à jour, il suffit désormais de taper deux fois sur un message pour ouvrir le menu des réactions. Ce geste simplifié rend les interactions plus intuitives et rapides. Vous pouvez ainsi choisir parmi les emojis les plus utilisés ou explorer un menu élargi pour trouver celui qui correspond le mieux à votre humeur.



Cette évolution rend également l’application plus accessible. Pour ceux qui avaient du mal à maintenir un appui prolongé, cette option plus simple et inclusive facilite les échanges, les rendant plus naturels et agréables.