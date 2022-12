WhatsApp permet de s’envoyer des messages à soi-même : comment ça marche

Il va falloir commencer par s’habituer à ce nouveau langage de la communication sur WhatsApp. La conversation n’était possible qu’entre deux ou plusieurs abonnés disposant d’un compte WhatsApp. Il l’est désormais avec soi-même et ceci avec les formes de communication déjà existantes, c’est à des messages écrits ou oraux à partir de son téléphone via l’Application WhatsApp. Aucune région n’est exclue de cette possibilité entièrement disponible dans quelques jours pour ceux qui utilisent iOS et Android.



Il s’agit en réalité d’une nouvelle fonctionnalité qui sera utile à différentes fins. Plusieurs utilisateurs de WhatsApp pensent déjà s’en servir comme moyen de mémorisation dans son téléphone des informations et autres notes importantes sans avoir à les transférer à une autre personne pour récupérer plus tard.