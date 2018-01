Qu'est ce que l’hyperhidrose ?

Les mains ce qui rend les métiers public potentiellement difficiles.

Les pieds ce qui peut rendre la vie difficile aux sportifs et sportives.

Le dos.

Le ventre

Le visage.

Les aisselles. Impossible à vivre pour les conférenciers et conférencières.

Deux sortes d'hyperhidrose existent

L’hyperhidrose primaire L'hyperhidrose secondaire.

Pourquoi les injections de toxine botulique sont indiquées pour l'hyperhidrose ?

Comment arriver au cabinet de la docteure Sandrine Grept Locher ?

En savoir plus : http://www.sgl-esthetique.ch/hyperhydrose.php



L'est un problème touchant les glandes sudoripares. La personne souffrant d’transpire abondamment. Cette transpiration peut être localisée sur :Syndrome de Frey.L'signale parfois des troubles du système nerveux ou un symptôme de diabète. Cette pathologie s'amplifie au contact du stress ou de l'émotivité.La toxine botulique de type A est une solution pour régler les problèmes d'hyperhidrose axillaires. Ce traitement est destiné pour la transpiration excessive des aisselles et parfois pour les pieds. Efficace et sécurisée, l'injection de botox bloque la transmission nerveuse aux glandes sudoripares.La transpiration des aisselles est résolue grâce aux injections de 50 unités de toxine botulique pour une durée de six à sept mois. Le traitement étant suspensif, le patient doit renouveler les injections tous les ans.Rien de plus facile en venant de Fribourg via l'A12. A l'échangeur d'Ecublens, prendre la direction Genève. Rue de Lausanne. Quai du Mont-Blanc. Avenue Pictet-De-Rochemont. et enfin Chemin Rieu 18.