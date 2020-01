DEMEURE DE CHARME RARE ET UNIQUE SUR LA CÔTE VAUDOISE. Dans un soucis de confidentialité cette demeure n'est visitable qu'après un entretien au téléphone ou via Whats app ! N'hésitez pas à appeler !

Maison d'exception en Suisse, dans le Canton de Vaud

Immobilier Nyon Canton de Vaud

Proche de Nyon à découvrir :

Contactez M. David Padilla au 078/730.83.39

Maison de 11 pièces dont 5 suites, une chambre, 2 bureaux, un séjour avec cheminée centrale, une cuisine ouverte et salle à manger.Sauna, dressings, salle de sport et bien plus.... Un ascenseur pour desservir la maison du sous-sol au 1er. Ce genre de demeure de luxe est très difficile à trouver pour qui cherche un bien d'exception loin de la ville mais proche des transports en commun. Sachez que la maison a entièrement été rénovée avec goût et des matériaux luxueux. CAvec ses 400 m2 habitables et sa surface utile de 514 m2 elle saura vous séduire pour votre projet de vie en Suisse. La maison surplombe la Vue grandiose sur le Mont Blanc et la campagne environnante. Un hall d'entrée vous accueille ,vous pouvez accéder directement à l'ascenseur ou rentrer dans le spacieux séjour et ses nombreuses baies vitrées qui apportent lumière et charme à ses lieux.Entre le séjour et la salle à manger une cheminée ouvert sur les 2 pièces vous permettra de profiter d'un bon feu quelque soit le moment de la journée. La cuisine Luxueuse possède tout les atouts de meilleures cuisines de Haut Standing, y compris un frigo a 3 températures pour les différents vins et du matériel professionnel pour les fours et le reste de la cuisine. Des armoires en chêne sur mesure.L'étage lui est composé de 5 chambre dont 3 avec salle d'eau attenante. Un bureau spacieux avec vue dégagée.les sous-sol quand eux possèdent un carnotzet , une buanderie, un local technique, un sauna avec douche et wc.L'ascenseur relie le 2 ème sous-sol qui possède un garage et un espace de rangement. Vous accéder au garage et depuis là traverser un couloir qui vous amène à l'ascenseur sécurisé avec clef et de la vous accéder à 2 autres niveaux de la maison.A savoir si vous venez vivre en Suisse en achetant ce bien : Le canton de Vaud est un Canton de Suisse. C'est la troisième région la plus peuplée du pays. C'est aussi le quatrième plus grand district du pays. Il est formellement désigné sous le nom de canton de Vaud. Le célèbre lac Léman est situé à proximité de toutes les villes du canton. Lausanne est la capitale de la région. C'est aussi la plus grande ville du district. Elle a été officiellement nommée " capitale olympique " par le Comité international olympique. Les touristes qui viennent visiter la Suisse doivent se rendre dans le canton de Vaud et dans le lac Léman voisin. C'est une belle destination de vacances. Les scènes naturelles que l'on trouve dans le quartier sont tout simplement époustouflantes. La région est également connue pour ses excellents vins et ses excellentes cuisines.Ouchy est la station balnéaire de Lausanne, où vous pourrez faire d'agréables promenades et de belles excursions, dont Evian, en France, à bord de bateaux à vapeur à roues à aubes. Lausanne abrite également le Comité International Olympique (CIO) et son musée. En 1994, elle est devenue la capitale olympique et, grâce à la présence de nombreuses associations et fédérations sportives internationales, elle est également la capitale administrative mondiale du sport. C'est le baron Pierre de Coubertin, président du CIO de 1896 à 1925 et fondateur des Jeux olympiques modernes, qui a eu l'idée de créer ce musée.Le musée n'est pas seulement un musée de collection, il est né d'une idée : l'olympisme. L'objectif est de faire découvrir le mouvement olympique, qui témoigne de sa contribution essentielle à la société, et de transmettre les valeurs olympiques au-delà de la célébration des Jeux et des compétitions. Le sport est, bien sûr, l'élément principal d'une visite au Musée Olympique. Mais l'histoire, la culture, le design, la technologie et la sociologie sont aussi quelques-uns des thèmes abordés dans cette nouvelle muséographie.