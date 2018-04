Liposuccion ou Lipoaspiration ?

Docteur Xavier Tenorio :

La surcharge graisseuse est localisée, par exemple au niveau du menton, de l'abdomen, de la culotte de cheval, des faces internes des cuisses ou des genoux.

La peau doit être de bonne qualité, élastique avec peu de vergetures et le poids doit être proche de la normale.

Avant l’intervention, il faut deux consultations et il est fortement recommander d’arrêter le tabagisme un mois avant l’intervention pour ainsi, limiter le risque de complications notamment thrombo-embolique.

Editoweb : Une fois l'intervention faîte comment cela se passe ?

Plus d'informations :

: A qui s'adresse la liposuccion ou la lipoaspiration ?Ce traitement s’applique principalement à des personnes présentant des dépôts graisseux localisés. L’objectif de laconsiste à aspirer ces zones de surcharge graisseuse de façon à harmoniser la silhouette.: Quand est apparue la liposuccion ?Elle est apparue il y a une quarantaine d’années permettant dès lors, de sculpter le corps. La lipoaspiration se déroule sous anesthésie générale et elle dure 1 à 3 heures sauf en cas d’aspirations très localisées qui peuvent être faites sous anesthésie locale.: Quels sont les critères d'efficacité et les conditions de mise en place ?Elle n’est efficace que si le patient a une hygiène de vie saine, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un poids stable.Ces éléments sont indispensables pour maintenir les effets bénéfiques de la chirurgie.Les meilleures résultats de l’opération sont obtenus essentiellement avec trois conditions:Après l’intervention, la sortie se fait le jour même ou le lendemain. Il faut savoir que les cicatrices de lipoaspiration sont très petites, mais elles doivent être impérativement protégées du soleil pendant six mois.Il faut savoir que après une, la peau doit se rétracter pour s’adapter à son nouveau volume et le résultat final ne pourra être jugé qu’au bout de 6 mois. Un vêtement compressif de type panty devra être utilisé, il est mis en place après l’intervention au bloc opératoire, il doit être porté nuit et jour pendant un mois. Dans les suites d’une lipoaspiration, un œdème apparaît avec un pic d’intensité autour du 5ème jour post-opératoire. Cet œdème disparaîtra progressivement en quelques semaines.Est ce qu'il y a des douleurs après l'opération ?Les douleurs post opératoires sont modérées et bien traitées par des antalgiques simples. Nous encourageons la reprise rapide de la marche pour éviter les risques de thrombophlébites. Il faut savoir aussi que le sport doit être stoppé 4 semaines environ après une lipoaspiration.