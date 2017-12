Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Les objectifs en médecine esthétique sont précisons le bien, le rajeunissement du visage et de la peau avec un effet anti-âge efficace et durable. Dans de très nombreux cas, le recours à la chirurgie esthétique est en effet favorable et efficace pour se sentir de nouveau bien dans sa peau, faire face aux exigences de la vie sociale et retrouver feeling et estime de soi à bon niveau.

Le microneedling, un balayage stimulant et correcteur de la peau, a pour but de faire des micro-dermabrasions, à l’origine du renouvellement cellulaire de la peau. Il est habituellement suivi de la pose d’'un traitement revitalisant, correcteur ou stimulant sous la forme d’un cocktail de vitamines, d’'acides hyaluronique ou de plasma riche en plaquettes que l'on appelle aussi PRP.

Le Softlifting est une technique non chirurgicale de rajeunissement global du visage, du cou ou du décolleté, visant à lisser et corriger les rides, restructurer les volumes à l’'aide de différents traitements dont l’acide hyaluronique, le Radiesse, la toxine botulique, le plasma riche en plaquettes, des vitamines et oligo-éléments naturels, des anti-oxydants etc...

En médecine esthétique, la toxine botulinique est indiquée dans le traitement des rides d’'expression en prévention dès 35 ans. La molécule est couramment utilisée en médecine depuis 1980.

Quant à l’'acide hyaluronique, grâce à son effet volumateur et hydratant, il vient combler les rides, restaurant ainsi le volume du visage. Le rajeunissement et le traitement volumateur des lèvres s'effectue par injection d'acide hyaluronique au niveau du pourtour des lèvres.

Le PRP (plasma riche en plaquettes) déclenche un processus de réjuvénation cellulaire Il s'adresse à des patients dans l'attente de traitements esthétiques.



Le Radiesse, un gel de microsphères d'hydroxyapatite de calcium, stimule la formation de nouveau collagène au sein de la peau, avec pour résultat un effet « lifting » et une amélioration visible de la qualité de la peau. Il redessine les contours et les volumes du visage et des mains.

Le TCA (acide trichloracétique), grâce à un peeling, consiste à régénérer les couches superficielles de l'épiderme et à activer le tissus conjonctif et son collagène, avec pour effet un rajeunissement de la peau. D'autre part, il est particulièrement indiqué pour lutter contre les taches pigmentaires, l'acné, les cicatrices et les pores dilatés.

La mésothérapie anti-âge est un traitement qui agit sur les causes du vieillissement cutané par micro-injections multiples sur l’ensemble du visage, les zones de rides et de ridules, le cou, le décolleté et le dos des mains. La mésothérapie anti-cellulite, à l'aide d'un « pistolet », s'adresse aux personnes qui souhaitent restructurer l'aspect de leur peau (peau d'orange, distendue après un régime) ou en phase finale d'une liposuccion.

La cryolipolyse technique très connue aujourd'hui en 2017 est une technique non chirurgicale, qui a pour objectifs d'éliminer les petits bourrelets graisseux disgracieux. Ce traitement consiste à refroidir le tissu graisseux à une température de 3-4°C à l’'aide d’une machine. Précisons que après une heure de traitement, la zone traitée montrera une fonte du tissu graisseux de 30 à 40%. Deux causes majeures de disgrâce esthétique, le vieillissement de la peau et la cellulite sont ainsi traités sans chirurgie. La majorité des traitements de médecine esthétique précédés d'un bilan biologique et micronutrionnel, peuvent être mis en oeuvre à titre préventif.

Plus d'informations et prendre une première consultation :

DRSSE SANDRINE GREPT-LOCHER

Médecine interne Générale FMH, Médecine Esthetique

chemin Rieu 18, 1208 Genève

Tél.: +41 (0) 22 731 70 73

Fax: +41 (0) 22 731 70 74

www.sgl-esthetique.ch

Membre de la Swiss Academy of Anti-Aging Medecine SAAAM

Diplômée du Collège International de Médecine Esthétique, Paris

chemin Rieu 18, 1208 Genève

