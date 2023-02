récipitée et bâclée: colère des salariés Google sur leur IA Bard, concurrente de ChatGPT

La concurrence ne semble pas bien organisée et très précipitée. Il faut rappeler que la semaine passée, le géant américain a révélé au monde sa nouvelle vision avec l’IA Bard qui semblait être une innovation dans les recherches. L’outil était conçu pour donner plus de rapidité et de justesse aux recherches des internautes. Mais il semble qu’il y a eu trop de précipitation qui est en train de coûter cher à l’entreprise. La mauvaise présentation est d’abord ce à quoi s’attaquent les employés qui la trouvent non seulement précipitée puisque certaines personnes ayant travaillé sur le projet n’étaient même pas au courant de cette présentation.

S’il faut aussi dénoncer la fréquence des licenciements qui concernait près de 12 milles employés, il faut par ailleurs remarquer que l’outil n’était pas à la hauteur des attentes. L’entreprise est en train de perdre plus de 100 milliards de dollars en bourse. L’IA a commis une erreur grave dans ses propositions de réponse en tentant de répondre à une question à elle posée.