Traitement des eaux usées ?

Comment les communes vont-elles gérer ce surplus d'eaux usées ?

Les eaux provenant des rejets urbains contiennent une grande quantité de solides de nature organique et inorganique qui doivent être éliminés par traitement. Les substances organiques comprennent les micro-organismes.



Les substances à éliminer peuvent être divisées en sédimentables et non sédimentables. Les premières substances sont solides et plus lourdes que l'eau et, par conséquent, elles se déposent facilement au fond lorsque la vitesse de ruissellement est réduite ou tombe en dessous d'une certaine limite.

Les substances non décantables flottent en partie et restent en partie dans le liquide : dissoutes ou à l'état colloïdal ; l'état colloïdal peut être considéré comme un état intermédiaire entre celui de la solution et celui de la suspension proprement dite.

Dans un rejet de force moyenne, les solides totaux (exprimés en mg/l) peuvent être classés comme suit :



solides en suspension : 30% ; dont :

solides sédimentables : 75 % d'entre eux :

solides organiques : 75%.

solides inorganiques : 25%.

solides non décantables : 25 % :

solides organiques : 75%.

solides inorganiques : 25%.

solides filtrables : 70%.

colloïdal : 10% dont

solides organiques : 80%.

solides inorganiques : 20%.

dissous à 90 % :

solides organiques : 35%.

solides inorganiques : 65 %.



En général, dans une station d'épuration, on distingue deux lignes spécifiques :



la ligne de flottaison ;

la ligne de boue.



Dans la conduite d'eau, les eaux usées brutes provenant du réseau d'égouts sont traitées et comportent généralement trois étapes, appelées



prétraitement : processus physique utilisé pour éliminer les substances organiques sédimentables des eaux usées. Elle comprend le criblage, le sablage, le dégraissage, la sédimentation primaire ;

traitement biologique oxydatif : procédé biologique utilisé pour éliminer les substances organiques sédimentables et non sédimentables contenues dans la boue. Elle comprend l'aération et la sédimentation secondaire :

les traitements ultérieurs : tous les traitements effectués en amont ou en aval de l'oxydation biologique, permettent d'obtenir un affinement du degré de purification. Elle comprend des traitements spéciaux visant à réduire la teneur en substances qui ne sont pas éliminées lors des deux premiers traitements.



Dans la conduite de boue, la boue (séparée des eaux usées clarifiées) est traitée pendant les phases de sédimentation prévues dans la conduite d'eau.

Le but de cette ligne est d'éliminer la grande quantité d'eau contenue dans les boues et de réduire leur volume, ainsi que de stabiliser (faire pourrir) la matière organique et de détruire les organismes pathogènes présents, de manière à rendre l'élimination finale moins coûteuse et moins nocive pour l'environnement.



L'effluent final traité ou l'effluent clarifié est acheminé dans une canalisation appelée émissaire, avec un acheminement final vers les eaux de surface (cours d'eau, mer, etc.), les incisions ou la couche superficielle du sol (par exemple, les tranchées de drainage).

L'effluent final, s'il présente certaines caractéristiques, peut également être utilisé pour l'irrigation ou dans l'industrie.

Comment ce problème en station d'épuration vas-t-il être gérér ? Chers lecteurs et chères lectrices nous vous proposerons un autre article prochainement !