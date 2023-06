Abdominoplastie Lausanne, questions et réponses

Comme pour toutes les chirurgies esthétiques, le coût d'une abdominoplastie varie en fonction du cabinet, du type d'abdominoplastie et des besoins spécifiques du patient. La plupart des patients qui subissent une abdominoplastie dépensent entre 6 000 et 11 000 euros pour leur intervention, mais la majorité des chirurgiens préfèrent rencontrer leurs patients avant de leur fournir une estimation du coût afin qu'ils puissent évaluer la situation en toute connaissance de cause.



Quel est le coût moyen d'une abdominoplastie ?

Si le coût de la plastie abdominale vous préoccupe, sachez que de nombreux cabinets acceptent la prise en charge ou d'autres options de financement pour vous aider à rendre votre intervention aussi abordable que possible.



Combien de temps dure la convalescence ?

Là encore, le temps de rétablissement varie en fonction du patient et de l'intervention, mais en général, les patients doivent attendre environ deux semaines avant de reprendre le travail, et quatre semaines avant de recommencer à faire de l'exercice et d'autres activités. Toutefois, les patients qui subissent une mini plastie abdominale ou une plastie abdominale sans drainage bénéficient généralement d'une convalescence plus courte et plus confortable.



Puis-je inclure une lipo dans ma plastie abdominale ?

La plastie abdominale sans drainage associe les avantages d'une plastie abdominale à la liposuccion pour des résultats plus complets en matière de remodelage du corps. Après une liposuccion du ventre et des flancs si nécessaire, les muscles abdominaux sont réparés, l'excès de tissu adipeux est éliminé et la peau est resserrée pour un abdomen plus ferme et d'apparence plus jeune. La plastie abdominale peut être une excellente option pour les patients dont la graisse du ventre persiste en plus de l'excès de peau abdominale.



L'abdominoplastie m'aidera-t-elle à perdre du poids ?

Il est recommandé aux patients d'atteindre leur objectif de poids avant l'intervention. En effet, bien que la plastie abdominale permette d'éliminer une partie de la graisse, en particulier lorsqu'elle est associée à une liposuccion, il ne s'agit pas d'une procédure de perte de poids et les changements dans le poids global du patient seront minimes. L'intervention vise plutôt à améliorer les contours du corps en resserrant la peau et les abdominaux afin de mettre en valeur la partie médiane du corps.



Puis-je avoir d'autres enfants après une abdominoplastie ?

Une abdominoplastie ne devrait pas affecter la capacité d'une femme à bénéficier d'une grossesse saine et à porter un enfant à terme. De nombreux chirurgiens recommandent aux femmes d'attendre d'avoir fini de fonder une famille pour subir une abdominoplastie. En effet, certains résultats d'une abdominoplastie peuvent être annulés par des grossesses ultérieures, car la peau peut à nouveau être étirée et les muscles abdominaux peuvent se relâcher. Cependant, il existe de nombreux exemples de femmes qui ont subi une abdominoplastie avant d'avoir d'autres enfants et qui sont parfaitement satisfaites des résultats obtenus.

Puis-je cacher mes cicatrices avec un bikini ?