Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique Comment se passe un Lifting Deep Plane ? Le lifting deep plane (ou lifting « profond ») est une technique avancée de chirurgie esthétique du visage, particulièrement indiquée pour traiter un relâchement cutané marqué. Contrairement à un lifting cervico-facial classique, qui se limite principalement au plan sous-cutané et au SMAS (Système Musculo-Aponévrotique Superficiel), le lifting deep plane agit en profondeur, sous le SMAS, pour repositionner de façon plus durable les tissus du visage.

Objectifs et avantages Corriger le relâchement des tissus : il permet de traiter efficacement l’affaissement des bajoues, la ligne de la mâchoire (jawline) et la zone médiane du visage (pommettes). Aspect plus naturel : en agissant sur les tissus plus profonds, le résultat tend à éviter l’effet « tiré » ou « figé » parfois associé aux liftings superficiels. Durabilité accrue : la traction est moins exercée sur la peau elle-même et davantage sur les structures sous-jacentes, ce qui peut prolonger la durée du résultat. Déroulement de l’intervention Anesthésie

Généralement, un lifting deep plane se pratique sous anesthésie générale.

Dans certains cas, une sédation profonde avec anesthésie locale peut être envisagée. Incisions

Les incisions sont souvent semblables à celles d’un lifting cervico-facial traditionnel, c’est-à-dire au niveau des tempes (dans la zone pileuse), autour de l’oreille et derrière celle-ci, pour dissimuler au mieux les cicatrices.

Le chirurgien peut adapter la forme et l’étendue des incisions en fonction de la structure faciale et du relâchement cutané du patient. Dissection profonde

C’est la différence clé entre un lifting classique et un lifting deep plane. Après avoir incisé la peau et le SMAS, le chirurgien travaille au niveau sous-SMAS (zone profonde), où se trouvent les ligaments de soutien du visage.

La libération de ces ligaments (notamment les ligaments malaires et masséters) permet de remonter les tissus de la joue et d’obtenir une tension plus stable et durable. Repositionnement des tissus

Le chirurgien repositionne délicatement les tissus relâchés, en remontant les structures du visage pour corriger l’affaissement des pommettes, des bajoues et du cou (si inclus dans l’intervention).

L’accent est mis sur le maintien du volume au niveau des pommettes et sur la restauration d’une ligne mandibulaire plus nette. Fermeture des incisions

Une fois les tissus profonds repositionnés, la peau est remise en place sans tension excessive.

Les incisions sont refermées avec des points de suture, et un pansement compressif peut être appliqué pour réduire l’œdème. Suites opératoires Hospitalisation et surveillance

Le plus souvent, le patient reste une nuit en clinique pour surveillance post-opératoire.

Des drains peuvent être mis en place temporairement pour éviter l’accumulation de sang (hématomes). Œdèmes et ecchymoses

Un gonflement et des bleus dans la région du visage et du cou sont normaux pendant la première à la deuxième semaine après l’intervention.

Des compresses froides peuvent aider à réduire l’œdème. Douleurs et inconfort

La douleur est généralement modérée, soulagée par des antalgiques classiques.

Une sensation de tension ou d’engourdissement peut se faire sentir, en particulier autour des oreilles et des joues. Reprise des activités

La plupart des patients peuvent reprendre des activités légères après une à deux semaines, en évitant les efforts physiques intenses.

Les activités sportives et la manipulation du visage (massages, soins esthétiques) doivent être différées selon les recommandations du chirurgien (généralement plusieurs semaines). Résultats et suivi Résultat progressif : l’aspect final s’apprécie généralement après plusieurs mois, lorsque l’œdème s’est résorbé et que les tissus se sont adaptés à leur nouvelle position.

Tenue du résultat : un lifting deep plane peut offrir une amélioration durable, mais le processus naturel de vieillissement se poursuit.

Contrôles post-opératoires : ils sont essentiels pour s’assurer d’une bonne cicatrisation et pour surveiller tout signe d’éventuelles complications (infection, hématome tardif, etc.). Risques et complications possibles Hématomes : un drainage postopératoire adéquat et la surveillance réduisent ce risque.

Infections : rares, elles se traitent le plus souvent par antibiothérapie.

Lésions nerveuses : un risque existe, bien que faible, compte tenu de la proximité de nerfs faciaux. Un chirurgien expérimenté prend des précautions pour éviter ces complications.

Cicatrices : elles sont généralement bien dissimulées dans les replis naturels, mais la qualité de la cicatrisation varie selon la physiologie de chaque patient. A se souvenir sur le Lifting deep plane Le lifting deep plane est une technique de lifting facial qui agit sous le SMAS, permettant un repositionnement plus en profondeur des structures du visage. Il peut offrir des résultats à la fois plus naturels et plus durables que certains liftings traditionnels, en particulier pour les patients présentant un relâchement marqué des tissus. Comme toute intervention chirurgicale, il comporte des risques et nécessite un bilan préopératoire complet, ainsi qu’une discussion approfondie avec un chirurgien qualifié pour évaluer si cette procédure est la plus adaptée à la situation et aux attentes du patient.

En savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-visage/lifting-deep-plane Marcia Parisis Lu 37 fois











Dans la même rubrique : < > Quand changer ses prothèses mammaires ? Comment se passe la première consultation pour une blépharoplastie ? Traitement des sillons nasogéniens à Paris Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique