Quand changer ses prothèses mammaires ?

Contrairement à une idée reçue, les implants mammaires n’ont pas de « date d’expiration » précise. Toutefois, la durée de vie moyenne des prothèses est souvent estimée entre 10 et 15 ans. Certaines patientes peuvent les conserver plus longtemps sans problème, tandis que d’autres peuvent devoir les remplacer plus tôt, selon divers facteurs :



Apparition de complications

Rupture ou fuite de l’implant (dans le cas des prothèses remplies de sérum physiologique ou de gel de silicone).

Coques ou contractures capsulaires provoquant une gêne ou une déformation de la poitrine.

Ondulations ou plis (rippling) visibles ou palpables. Évolution du corps

Variations de poids , grossesse, allaitement ou vieillissement naturel de la peau peuvent modifier l’apparence de la poitrine.

Certains choix esthétiques (changement de forme ou de volume) peuvent motiver le remplacement de l’implant, même en l’absence de problème médical. Contrôles de routine

Des examens d’imagerie réguliers (échographie, mammographie, IRM) permettent de détecter tôt d’éventuelles complications, comme une rupture silencieuse d’implant.

Les chirurgiens recommandent généralement un suivi annuel ou tous les deux ans.

Pourquoi et comment procéder ?

Prévention et sécurité

Un implant endommagé ou une capsule trop rigide peut entraîner des douleurs, des déformations, voire un risque d’inflammation ou d’infection.

Remplacer l’implant permet de préserver un résultat esthétique satisfaisant et de limiter les complications. Modalités du remplacement

Le remplacement d’implant peut se faire par la même incision que la pose initiale, ce qui limite généralement l’apparition de nouvelles cicatrices.

Lors de l’intervention, il est possible de changer non seulement la prothèse (nouvelle forme, nouveau volume), mais aussi de réaliser d’autres gestes correcteurs (lifting mammaire si nécessaire). Suivi post-opératoire

Comme pour la première pose, il faut respecter les recommandations du chirurgien : port d’un soutien-gorge postopératoire, suivi des visites de contrôle, limitation des activités physiques intenses pendant quelques semaines.

En savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-mammaire/augmentation-mammaire-dual-plan/changement/