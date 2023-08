Absence de projet immédiat d'intervention militaire de la Cedeao au Niger : la porte du dialogue reste ouverte

Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), l'organe au pouvoir dirigé par les militaires, a accusé une fois de plus, bien qu'elle ne soit pas nommée, la France d'ingérence. Il a mis en garde la Cedeao, qu'il estime être sous l'influence d'une "puissance étrangère", contre toute implication dans les affaires intérieures du Niger, mettant en avant les conséquences désastreuses d'une opération militaire sur la sécurité de la sous-région.



D'autres voix africaines se sont élevées contre l'idée d'une intervention militaire ces derniers jours. Les sénateurs nigérians, membres influents de la Cedeao, ont plaidé en faveur du renforcement des solutions politiques et diplomatiques. L'Algérie, un autre voisin du Niger et un acteur majeur au Sahel, a qualifié toute intervention de "menace directe" pour le pays, selon les propos de son président Abdelmadjid Tebboune.



Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a exprimé l'espoir que l'ultimatum de la Cedeao soit prolongé.



Au matin du lundi, Niamey s'est réveillée dans le calme après une démonstration de force réunissant environ 30 000 partisans des militaires dans le plus grand stade de la capitale. Des drapeaux du Niger, du Burkina Faso voisin, et même de la Russie ont été brandis, tandis que la France et la Cedeao ont été huées. Les membres du CNSP présents ont été acclamés par la foule.



Bien que l'ultimatum de la Cedeao ait expiré dimanche soir, un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a affirmé que les discussions de médiation se poursuivent avec les militaires au pouvoir à Niamey. Selon Sebastian Fischer, un porte-parole du ministère, la Cedeao a toujours indiqué qu'elle privilégierait les efforts de médiation, et que ces derniers ne font que commencer étant donné que les sanctions commencent à peine à produire des résultats.