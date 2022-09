Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Astrologue au téléphone

Maison et personnalité. Avec les conseils des douze signes du zodiaque : Vivre chez soi est, dans l'imaginaire collectif, quelque chose de très personnel, presque ancré dans notre essence. Alors pourquoi ne pas l'expliquer à la lumière de l'astrologie, en partant à la recherche de la manière dont les différents signes appréhendent la dimension vivante ? Le résultat est un itinéraire le long de tout le Zodiaque qui illustre les 12 façons de vivre non seulement la vie et la maison, mais aussi le bureau. Tout cela est "assaisonné" de précieux conseils sur la meilleure façon de "profiter" de la dimension domestique et professionnelle. Saviez-vous que les Balance ont besoin d'environnements harmonieux et ordonnés ? Ou que les Scorpions ne s'attachent pas facilement aux maisons et préfèrent changer souvent de domicile ? Ensuite, il y a la description de tous les couples possibles du zodiaque et leur façon de partager les espaces : en amour, en amitié et au travail. Par exemple, le couple Bélier-Gémeaux n'est jamais ennuyeux, mais s'occupe peu de la maison, tandis que Poissons et Cancer font de leur demeure commune une sorte de conteneur de sentiments, bref, deux cœurs et une cabane.



Bélier

Jetez la liste noire des personnes sur lesquelles vous voulez vous défouler depuis 1965 et concentrez-vous sur les nouvelles qui vous attendent surtout à la mi-juillet. Non, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un énième parent qui vous invitera à son mariage en août prochain parce qu'il vous déteste. Pour les célibataires, l'une des nouvelles choses à venir aura deux bras et deux jambes. Sur le cerveau, je ne garantis pas. Pour les couples, en revanche, cet été sera un test : soit vous planifiez ensemble un voyage mystique en Inde pour vous purifier de toutes les lourdeurs que vous traînez depuis le premier lockdown, soit vous les offrez à votre entourage en cadeau pour ne pas vous avoir encore poursuivi pour trouble à l'ordre public.



Le conseil des stars : avant de faire quelque chose, tatouez sur votre peau au moins cinq bonnes raisons de le faire.



Mot d'ordre : lâcher prise.



Signe d'été de l'amour : Poissons



Taurus

Enfin un peu de gloire pour ces bovins qui, surtout pendant la première partie de l'année, ont été les protagonistes involontaires d'un scénario tragicomique sans issue de secours. Réjouissez-vous, le calvaire est terminé. Les 40 degrés à l'ombre secoueront les hormones hibernantes des célibataires, qui se jetteront comme des sauterelles sur de nouvelles opportunités, et certains trouveront enfin le courage de laisser derrière eux un ex plus encombrant qu'un frigo dans une Smart. Les couples consolideront leur union au son des gin tonics et des romances diabétiques qui feront fondre les derniers glaciers survivants du trou dans la couche d'ozone.



Le conseil des étoiles : réduisez vos attentes, au risque d'être à nouveau déçu et d'accuser Saturne, les agroglyphes ou votre cousin au troisième degré.



Mot d'ordre : réduire les effectifs.



Signe d'amour de l'été : Scorpion



Gemini

Les soirées chaudes et humides, combien de personnes s'amusent, mais je suis loin, je regarde les choses et je pense à toi". Voilà, cher Gémeaux, dans cette phrase se trouve le résumé de votre été, qui sera plus décevant que les snacks à la pistache. Même les cris des vendeurs de noix de coco ne pourront pas arrêter la machine à laver dans votre esprit. Vous êtes tombé dans cet enchevêtrement à cause d'une déception récente et vous avez collé à cette humeur léopard comme des algues aux rochers. Les célibataires se lanceront dans de nouvelles aventures avec le même enthousiasme qu'un lutteur de sumo au début d'un régime. Dommage qu'ils ne se réveillent qu'à la fin du mois d'août, lorsqu'ils se rappelleront qu'ils ont une vie au-delà de leurs traumatismes existentiels. Les couples traverseront une légère crise et ne s'en remettront pas tant qu'ils ne s'engageront pas à pardonner certaines situations inconfortables du passé. C'est juste que la dernière fois que vous vous êtes engagé dans quelque chose, vous aviez des dents de lait, donc le point de départ ne joue pas en votre faveur.



Conseil des étoiles : concentrez-vous sur le présent au lieu de faire du saut à l'élastique dans le passé avec vos pensées.



Un conseil : recommencez à respirer.



Signe d'été de l'amour : Capricorne



Cancer

"C'est votre été, chers Cancers !". Ou plutôt, c'est ce que j'aurais dit si c'était vraiment ton été. Mais ça pourrait être pire ! Vous pourriez la passer seul dans votre coin pleurnichard soigneusement aménagé à ressasser vos tragédies grecques. Au lieu de cela, il y a une lueur de lumière à l'horizon. Vénus sera là pour soutenir votre sphère émotionnelle ! Cela signifie que vous continuerez à vivre vos moments de drame, mais que vous serez en bonne compagnie. Si vous êtes célibataire, vous aurez votre revanche sentimentale dans les premiers jours de juillet. Les couples de jeunes mariés gagneront le double disque de panique s'ils parviennent à traverser la phase initiale sans ghosting. Alors que ceux qui sont stables recevront une surprise au début du mois de septembre. Faites attention aux panneaux.



Le conseil des stars : ne laissez pas les choses se faire, faites-les se faire entre les pleurs.



Le mot d'ordre : saisir l'instant.



Signe d'été de l'amour : Balance



Leo

"Si la ville brûlait, je reviendrais vers toi. Et personne ne revient jamais vers vous. Sans parler de l'été, avec la moiteur, la sueur, les moustiques tigres, la dette nationale..... Commençons par nous poser deux questions, cher Leo ? Ces derniers temps, vous êtes plus insupportable qu'un déshumidificateur qui sonne au milieu de la nuit pour faire des victimes sans cœur. Aussi faible que vos dernières conquêtes qui ont duré moins qu'un coucher de soleil d'hiver. Vous vous convainquez que vous voulez une relation profonde, mais au final, tout ce qui est profond, c'est l'inconfort de ne pas pouvoir en poursuivre une seule. Pour les célibataires, je vous conseille de vous calmer cet été et de vous consacrer exclusivement à la recherche de votre équilibre mental. Vous en aurez besoin car en septembre, une grande opportunité vous attend et si vous êtes dans un état de confusion, vous ne vous en rendrez même pas compte. Pour les couples, il en va de même. Renouveler l'énergie qui s'est un peu éteinte après une période de mal de mer entre obligations et responsabilités. Et si vous ne pouvez vraiment pas, renouvelez le couple. Comme dans, changer l'air ! L'odeur de la moisissure s'est répandue jusqu'au Kilimandjaro.



Le conseil des étoiles : faites la paix avec vos limites et au lieu de les rejeter, comme vous devriez le faire avec les cas humains, accueillez-les et écoutez-les.



Mot d'ordre : trouvez-vous.



Signe d'amour de l'été : Taureau



Vierge

On ne sait pas comment vous avez réussi à arriver intacts aux portes de l'été, chers Virgos. finalement, cet enchevêtrement de situations tragi-comiques va se dissoudre et un peu de sérénité va venir dérider vos hormones, plus sèches qu'un biscuit de riz. Les célibataires qui, jusqu'à présent, ont joué à "un, deux, trois, étoile" avec le plus infâme des cas humains continueront à le faire jusqu'à ce qu'ils aient totalement désintégré leur dignité et, épuisés, se tourneront vers la culture de betteraves à sucre sur leur balcon. Ils recevront une illumination divine vers la deuxième quinzaine de juillet, lorsqu'ils réaliseront qu'ils méritent quelque chose de mieux et c'est alors que la vie les récompensera avec un autre cas humain. N'ayez crainte, ce sera moins pire qu'il n'y paraît. Les couples, quant à eux, passeront un bon moment après des mois de sacrifices et d'épreuves. Je suggère le Portugal comme destination de vacances. Bien que je recommande d'abord une petite visite à Lourdes. Mieux vaut être préventif et ne pas trop tenter le sort au vu des événements récents.



Le conseil des étoiles : ne vous fermez pas lorsqu'on vous critique, ou du moins ne le faites pas après avoir rédigé un manuscrit avec toutes les raisons terrestres et extraterrestres pour lesquelles vous auriez raison.



Mot d'ordre : perdre le contrôle.



Signe d'amour de l'été : Sagittaire



Balance

Passer une période de sérénité pour vous du signe de la Balance, c'est comme gagner le gros lot à la loterie. Et même lorsque cela arrive, vous ne parvenez jamais à en profiter car votre esprit voyage déjà en hyperespace à la recherche de nouveaux désagréments. Donc, si je vous disais que cet été vous trouverez la paix que vous avez tant désirée, je vous ferais une injustice car je vous mettrais dans un tel état d'anxiété que vous vous emmureriez vivant chez vous. Alors je vous le dis : vous allez enfin passer un été paisible ! Si, après cette déclaration, vous êtes encore debout, vous serez heureux d'apprendre que ceux d'entre vous qui sont célibataires laisseront derrière eux des situations peu concluantes avec des personnes plus lourdes que des saucisses après le dîner du réveillon. Vous ne manquerez pas de bagout pour gagner la sympathie des gens, mais attention à ne pas les épuiser car vous vous retrouverez vite enfermé dans leur botte. Les couples auront besoin d'un peu de brio, ce qui ne veut pas dire passer son temps à se tremper dans l'eau en lançant des piques vitrioliques à tous les baigneurs qui ont le malheur de passer sous votre radar de bon goût. Faites quelque chose d'extrême pour votre partenaire, comme vous taire et l'écouter. Vous vous rendrez compte que lui aussi a des cordes vocales, tout comme vous.



Conseil des stars : parler à ceux dont les goûts diffèrent des vôtres ne vous causera aucun dommage neurologique.



Un conseil : explorez l'inconnu.



Signe d'amour de l'été : Cancer



Scorpion

Trop cérébral pour comprendre qu'on peut s'amuser sans se compliquer la vie", il y a quelque temps, en pensant certainement à vous, Scorpions. Et en effet, vous avez incarné cette citation en en faisant votre mantra de vie pour tout. Si quelque chose semble trop simple, vous faites de votre mieux pour le rendre plus complexe qu'un théorème. Inutile de dire que cet été sera une autre épine dans votre pied. Les célibataires rejetteront toute forme de vie intelligente qui se présentera à eux, préférant les sujets présentant des troubles cognitifs évidents, car la vie n'est toujours pas assez compliquée comme ça. Attention : cas humain aperçu à 12 heures vers la troisième semaine d'août. Jetez vous comme vous le feriez dans un champ de cactus à mains nues. Qu'est-ce qui peut mal tourner, à part : tout ? Certains couples mettront enfin un terme à leur calvaire, trouvant le courage de lâcher prise et de se consacrer à des activités plus satisfaisantes, comme participer à un tournoi de pétanque sur la plage. Au moins, vous ne ferez plus tourner de bols pour vos partenaires. D'autres couples se dirigeront vers la polygamie. Évidemment sans se le dire. Attention aux portes basses.



Le conseil des étoiles : aborder les situations avec plus de légèreté n'est pas aussi mauvais pour la santé que vos manigances au cyanure.



Un conseil : arrêtez-vous et respirez.



Signe d'été de l'amour : Gémeaux



Sagittaire

"Au milieu du voyage de notre vie, je me suis retrouvé dans une forêt sombre, car le chemin droit était perdu". Voilà, cher Sagittaire, avec ce vers Dante a décrit votre humeur de la vie sans le savoir. Bien sûr, il est connu que votre sens de l'orientation ressemble à celui d'une taupe ivre et mourante, mais il est également vrai que si vous parvenez à éteindre votre questionnement permanent sur tout ce qui est visible et invisible, vous verrez que vous retrouverez votre chemin. Difficile ? Alors j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous ne le retrouverez pas non plus cet été. Mais ce qui se passera en août pour les célibataires est incroyable : une insolation vous assommera tellement que vous réaliserez qu'à part vous, il existe d'autres formes de vie intelligentes qui méritent d'être entendues même si elles ont des opinions différentes des vôtres. Profitez-en pendant que vous êtes encore invalide pour faire de nouvelles connaissances car, comme vous le savez, l'insolation est de courte durée et vous êtes de grands experts en évasions soudaines. Pour les couples, ce sera un été à la limite du paranormal, entre bombardement amoureux et fantômes simultanés. Au lieu d'une place au soleil, on vous donnera une place en psychiatrie.



Le conseil des étoiles : ne vous contentez pas de parler avec votre voix intérieure, qui ressemble désormais davantage à la récitation d'un chapelet, mais passez à l'action.



Mot d'ordre : plus d'actes, moins de paroles.



Signe d'amour de l'été : Verseau



Capricorne

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes arrêté pour admirer un coucher de soleil ? Ou un arbre en fleur ? Ou vos pieds ? Chers Capricornes, le temps est venu d'arrêter les montagnes russes. Vous avez fait tourner des toupies depuis le début de la pandémie. Vos proches ont perdu dix ans de leur vie pour vous garder sain d'esprit pendant le confinement. Vous méritez une saine relaxation, mais votre ADN masochiste vous en empêche malgré les températures apocalyptiques qui feraient délirer même un moine tibétain. Message aux célibataires : entre le 5 et le 7 juillet, vous rencontrerez quelqu'un de spécial et cela vous causera un choc anaphylactique car vous aurez désormais autant de foi en l'humanité qu'un végétalien dans une boucherie. Détendez-vous et personne ne sera blessé. Sauf pour ceux qui devront supporter votre chagrin d'amour parce que vous pensez qu'il n'est pas possible que quelque chose aille bien pour vous. En ce qui concerne les couples de nouveau-nés, l'été sera explosif. Dans le sens où vous allez éclater. Mais vous ne le remarquerez même pas, car vous serez trop occupé à organiser le plan d'affaires de septembre. Pour les couples historiques, en revanche, les étoiles prédisent des mois d'été plus plats que l'encéphalogramme d'un macaque. Je vous recommande un voyage de dernière minute dans un lieu oublié du commun des mortels où le seul moyen de communication qu'ils connaissent est le télégraphe.



Le conseil des stars : être prudent, c'est bien, mais ne jamais faire confiance à personne provoque des effets secondaires même graves.



Mot d'ordre : profiter du moment présent.



Signe d'été de l'amour : Vierge



Verseau

Cher Verseau, ces derniers temps, vous avez troqué votre dignité contre celle d'un égouttoir. Vos amis vous ont maintenant pris pour un cinéma en plein air, car chaque jour avec vous est meilleur qu'un feuilleton argentin à la moralité douteuse. La vérité est que vous êtes plus sensible que Winnie l'ourson après une transfusion de miel, mais vous ne voulez jamais le montrer et vous vous taisez quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Mais, écoutez, écoutez ! L'agonie touche à sa fin ! Cet été vous rendra toutes les années de vie que vous avez perdues ces derniers mois, y compris celles de vos proches qui, par charité chrétienne, ne vous ont pas fait déporter en Ouzbékistan. Une vengeance inattendue est sur le point de frapper à votre porte. Ne vous retrouvez pas en sous-vêtements avec des restes de pizza de 1955 sur votre chemise de santé. Les célibataires redécouvriront la joie de vivre qu'ils avaient perdue, ce qui amorcera le changement radical auquel ils ont commencé à travailler à la mi-2021. Des connaissances intéressantes entre le 17 et le 20 juillet, mais ne faites pas trop de fixation sur les autres et concentrez vos énergies sur vous-même, qui passe des papillons dans l'estomac aux reflux acides en un éclair. Vous ne voulez pas vous retrouver à nouveau vidé comme le sol de vos plantes mourantes ? Les couples devront surmonter une légère crise à la fin du mois d'août, mais ils s'en sortiront grâce à l'amour profond qui les unit. Ou le gin et le tonic.



Le conseil des stars : Vouloir avoir toujours raison sur tout est aussi utile que d'utiliser une fourchette dans la soupe. Ça ne sert à rien.



Un conseil : libérez de l'espace.



Signe d'été de l'amour : Bélier



Poissons

"La vie sans amour, dis-moi quel genre de vie est-ce ?". Et en effet, chers Poissons, pour vous la vie sans amour est comme un été sans climatisation. Vous êtes la Mère Thérèse du zodiaque : là où il y a un cas humain avec de multiples traumatismes non résolus, vous êtes là, faisant de votre mieux pour le sauver des sables mouvants dans lesquels vous serez inévitablement aspirée sans pitié. Et en faisant un signe d'adieu, vous vous noyez joyeusement. Mais vous n'y pouvez rien, vous feriez de même pour un ragondin qui traverse la route. Les célibataires tomberont amoureux d'égocentriques anaffectifs avec les mêmes émotions qu'une poubelle. Même le sirocco africain n'enlèvera pas votre force vitale pour vous plonger dans ces situations désespérées. Mais là encore, tout le monde sait que tu aimes traiter tes rendez-vous comme des rats de laboratoire pour voir jusqu'où tu peux pousser ta limite de tolérance. Heureusement, ils dureront aussi longtemps que le cycle de vie d'une cigale car vos béguins ne remarqueront même pas votre existence. Pour être sûr de ne rien manquer, le 15 août, votre ex vous écrira pour savoir si les gâteaux de riz contiennent du gluten et vous recommencerez à fantasmer sur votre mariage. Les couples vont vivre un été magique. Dans le sens où votre partenaire va disparaître. Mais vous ne verserez pas une seule larme quand vous réaliserez l'immense faveur qu'il vous a faite. Vous en profiterez plutôt pour servir un verre à tout le monde.



Le conseil des étoiles : vivre ses sentiments avec intensité est merveilleux. Mais si vous les donnez à tout le monde, c'est vous qui risquez une indigestion de déception.



Mot d'ordre : amour de soi.



Signer l'été de l'amour : Leo

