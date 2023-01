Attaque à l’arme blanche à Paris : des blessés gare du Nord, l’assaillant interpellé

L’homme n’a certainement pas choisi son lieu d’attaque au hasard. Il faut rappeler que la gare du Nord est un lieu qui regroupe assez de monde. Il est classé troisième gare au monde s’il faut tenir compte du flux et première de l’Europe à ce titre. L’arme utilisée par l’assaillant n’est pas encore identifiée avec précision puisqu’il semble bien qu’il l’aurait fabriqué lui-même. On sait tout de même qu’il ne s’agit cette fois-ci pas d’un couteau. Actuellement entre la vie et la mort, les services compétents n’ont pas encore révélé son identité.

Il faut saluer la promptitude et l’efficacité de la police pour son intervention qui a permis de limiter le nombre de victimes. Néanmoins, on déplore 6 victimes légèrement blessées dont un policier. Les passants ont joué aussi un grand rôle avant les trois tirs de la police. Le ministre de l’intérieur s’est rendu sur les lieux avec le préfet de police Laurent Nuñez alors que le trafic continuait normalement sans interruption.