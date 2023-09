Augmentation mammaire Martigny, rencontre avec le Dr Smarrito

Ces interventions peuvent être demandées par les femmes pour améliorer leur confiance en elles et pour mieux correspondre à la façon dont elles souhaitent être perçues par les autres. Il est toutefois important de noter que l'augmentation mammaire ne permet pas de corriger un affaissement des seins, qui nécessite un lifting mammaire. Au début de l'intervention, une anesthésie locale ou générale est pratiquée. Des incisions sont ensuite pratiquées dans des zones discrètes afin de minimiser la visibilité des cicatrices chirurgicales. Les zones d'incision dépendent du résultat souhaité, mais sont généralement péri-aréolaires (c'est-à-dire le long du bord des aréoles), inframammaires (c'est-à-dire dans les plis sous le sein) ou axillaires (c'est-à-dire dans l'aisselle).

Les implants mammaires peuvent ensuite être insérés soit sous le muscle pectoral, soit au-dessus et sous le tissu mammaire. Les incisions sont ensuite refermées. Les lignes d'incision disparaissent avec le temps. Toutefois, la cicatrisation est déterminée par des facteurs environnementaux et génétiques, ainsi que par l'habileté du chirurgien.



Chirurgie de réduction mammaire

L'ablation de l'excès de tissu, de graisse et de peau des seins est connue sous le nom de réduction mammaire ou mammoplastie de réduction. Cette intervention est généralement demandée par des patientes qui éprouvent une gêne due à une poitrine trop volumineuse et la correction tient compte des proportions du corps.

Comme l'augmentation mammaire, la réduction mammaire peut également améliorer l'estime de soi et la confiance en soi. Les femmes ayant des seins trop volumineux peuvent souffrir de douleurs chroniques et éprouver des difficultés à pratiquer des activités physiques. Il peut également être difficile de trouver des soutiens-gorge et des vêtements qui leur conviennent.

L'intervention est généralement réalisée sous anesthésie générale et les points d'incision choisis peuvent varier en fonction du résultat souhaité. Les incisions aréolaires sont souvent préférées. Une fois l'incision pratiquée, l'excès de peau, de tissu et de graisse est retiré, et le mamelon ainsi que l'aréole peuvent devoir être retirés et replacés dans une position plus élevée.

Cela dépend de l'ampleur de la réduction et de l'affaissement des seins. Les seins peuvent être sensibles et douloureux après l'intervention, et il peut y avoir des gonflements et des ecchymoses. L'utilisation de soutiens-gorge élastiques avec compression peut être nécessaire pendant un certain temps pour protéger et soutenir les seins, mais la cicatrisation est généralement terminée au bout de quatre semaines environ.



Quelle différence avec le lipofilling mammaire ?

Le lipofilling est le transfert de graisse d'une partie du corps à une autre. La graisse est prélevée par liposuccion et réinjectée pour augmenter et remodeler le sein. La graisse peut être prélevée sur le ventre, les cuisses, les genoux, les hanches, en fonction de votre morphologie et de vos choix.



Quand le remplissage est-il approprié ?

• Pour l'augmentation du volume des seins.

• Pour corriger les asymétries et les malformations.

• Pour rectifier certains défauts des prothèses - les masquer quand elles sont visibles dans le décolleté, par exemple.

Modalités de l'intervention pour un comblement

L'intervention dure de 1h30 à 2h30. L'anesthésie est générale. L'intervention se fait en ambulatoire ou sur 24 heures (hospitalisation de nuit). Les seins sont quasiment indolores, les zones de prélèvement peuvent être un peu douloureuses (comme pour toute liposuccion). Les pansements sont conservés pendant 3 à 5 jours. Le port d'un panty ou d'un body de contention est nécessaire en fin d'intervention pour limiter la formation d'hématomes sur les zones de liposuccion. Le repos et l'arrêt du sport sont recommandés pendant 1 à 5 jours.



Les avantages du Lipofilling mammaire

• L'augmentation mammaire est toujours naturelle et stable dans le temps.

• Il n'y a pas de corps étranger : pas de coque, pas de surveillance des prothèses ni de ré-intervention pour renouveler les prothèses.

• Il n'y a pas de cicatrice visible (la graisse est introduite par des micro-incisions de 1 mm).



Les inconvénients du Lipofilling

Certaines femmes n'ont pas assez d'excès de graisse pour augmenter le volume de leurs seins.

La technique ne permet que des augmentations modérées, et parfois deux remplissages sont nécessaires pour obtenir le volume désiré.



Complications possibles après un Lipofilling

Les comblements génèrent parfois la formation de petits kystes bénins palpables, facilement identifiables à l'échographie. Leur présence peut néanmoins perturber l'examen clinique et conduire à des examens complémentaires. La liposuccion peut entraîner des irrégularités cutanées.



Comment choisir les meilleurs implants mammaire

Lorsque vous envisagez une augmentation mammaire pour embellir vos seins, vous souhaitez probablement comprendre toutes les options disponibles. L'un de vos premiers choix concernera le type de matériau qui remplit vos implants. Si presque tous les implants mammaires sont constitués d'une enveloppe extérieure en silicone, ils peuvent être remplis de sérum physiologique (eau salée stérile) ou de gel de silicone.

Implants au sérum physiologique

Les personnes qui choisissent les implants au sérum physiologique le font généralement pour les raisons suivantes :

• Sécurité :

En cas de rupture, la solution saline est absorbée sans danger par l'organisme.

• Incision plus courte :

Les implants salins sont généralement insérés vides, ce qui nécessite une incision plus courte.

• Détection plus facile des ruptures :

Les implants salins se dégonflent visiblement en cas de rupture, ce qui facilite la détection de la déchirure.

• Coût moins élevé :

Les implants salins sont généralement moins chers que les implants en silicone.



Implants en silicone

Les personnes qui choisissent les implants mammaires en silicone recherchent les avantages suivants :

Aspect et sensation naturels :

Les implants mammaires en silicone offrent un aspect et une sensation plus naturels que les implants en solution saline. Le gel cohésif qui les remplit ressemble beaucoup à la consistance du tissu mammaire naturel, ce qui donne une apparence plus réaliste.

Risque réduit d'ondulation :

Les implants en silicone présentent un risque moindre d'ondulation ou de plissement, en particulier pour les personnes dont le tissu mammaire est fin. Cela permet d'obtenir un résultat plus lisse et plus esthétique. Votre équipe de chirurgie plastique vous présentera toutes les options possibles et vous fera des recommandations en fonction de vos objectifs personnels et de votre morphologie, mais il est utile d'avoir une idée de ce que vous voulez avant la consultation. Répondez à leur questionnaire pour en savoir plus sur vos options en matière d'implants mammaires et sur la manière de faire le meilleur choix pour vous.

La décision de recourir à une mammoplastie de réduction intervient dans de nombreux cas après plusieurs années au cours desquelles la femme a vécu avec une gêne à la fois psychologique et physique, avec des douleurs cervicales et des érythèmes, mais aussi avec une gêne profonde et une certaine difficulté à choisir ses vêtements et à vivre avec des seins trop volumineux. La légèreté ressentie par une femme après une réduction mammaire est inégalée, tout comme le sentiment de sérénité et de paix avec elle-même. Cependant, la décision de subir une opération de réduction mammaire est souvent repoussée par crainte de la douleur ou d'une période postopératoire trop longue et trop complexe. Des chirurgiens expliquent aujourd'hui comment se déroulent les suites opératoires d'une mammoplastie de réduction et ce à quoi il faut s'attendre.



Réduction mammaire, post-opératoire

Immédiatement après l'opération, des tubes de drainage sont mis en place et vous sortez avec un pansement modérément compressif à porter après l'opération.

Le lendemain, vous êtes renvoyée et un repos au lit est recommandé.

Pendant quelques jours, une douleur modérée peut être ressentie, qui peut être gérée avec des analgésiques normaux en vente libre qui seront prescrits par le chirurgien.

Mammaplastie de réduction et convalescence

Il faut compter entre deux et six semaines pour se remettre complètement d'une opération de réduction mammaire. Voici les chiffres concernant la période post-opératoire et le retour à la normale :

• un léger gonflement et des ecchymoses peuvent apparaître immédiatement après l'opération, qui disparaissent généralement en une à deux semaines ;

• une certaine douleur est possible au niveau du sein et lors des mouvements du bras, qui peut être maîtrisée par la prise d'analgésiques ;

• reprise du travail dans un délai de 7 à 15 jours, en fonction de l'individu ;

• éviter de soulever des charges lourdes et d'effectuer des tâches pénibles ;

• les exercices intensifs, le port de charges lourdes et les étirements doivent également être évités pendant au moins six semaines.

Mammaplastie de réduction, cicatrices

Dans la plupart des cas, la technique de la cicatrice courte peut être pratiquée, qui consiste à faire deux petites incisions dissimulées par un simple bikini.

En cas de gigantomastie, il peut également être nécessaire de pratiquer une incision dans le sillon sous-mammaire, la cicatrice se situant alors sous le sillon mammaire. Enfin, n'oubliez pas que dans certains cas, après l'ablation, le tissu mammaire restant sera remodelé, même sans points de suture externes. Au départ, les cicatrices sont d'un rouge vif qui s'estompe avec le temps et s'harmonise de plus en plus avec la couleur de la peau environnante. Rappelons que le soin des cicatrices à l'aide de produits spéciaux, tels que des gels ou des crèmes, recommandés par le chirurgien et le respect scrupuleux des instructions post-opératoires réduisent le risque de cicatrices chéloïdes ou hypertrophiques.

Effets secondaires, à quoi s'attendre après une mammoplastie de réduction

Il est assez courant et normal d'avoir des seins douloureux pendant quelques semaines et un léger gonflement après une chirurgie de réduction mammaire.

Quels sont les risques ? La plastie mammaire de réduction peut entraîner des complications telles que :

• Des cicatrices épaisses et visibles

• Des problèmes de cicatrisation

• Perte de sensibilité du mamelon

• L'impossibilité d'allaiter

• Un excès de peau autour des cicatrices, qui peut nécessiter une ablation chirurgicale

• Saignement dans le tissu mammaire moins de 24 heures après l'opération.

Après une mammoplastie de réduction, contactez immédiatement votre chirurgien :

• dès les premiers signes d'infection, y compris la fièvre ;

• si vous remarquez la présence de pus à l'endroit de l'incision ;