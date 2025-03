Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire Martigny La chirurgie esthétique mammaire offre aujourd’hui différentes solutions pour celles qui souhaitent améliorer l’apparence de leur poitrine. Le lifting des seins (ou mastopexie) et le lipofilling mammaire (transfert de graisse autologue) sont deux options populaires, mais aux objectifs bien distincts.

le relâchement cutané, le volume souhaité, la qualité des tissus mammaires et les attentes de la patiente. Cet article détaille ces deux techniques en profondeur pour vous aider à prendre la meilleure décision en fonction de votre morphologie et de vos objectifs.

1. Comprendre les Deux Techniques : Fonctionnement et Objectifs Le Lifting des Seins : Raffermir et Remonter une Poitrine Tombante Avec le temps, les seins peuvent perdre de leur fermeté et s’affaisser en raison de grossesses, allaitements, variations de poids, vieillissement cutané ou simple prédisposition génétique. Le lifting mammaire est une intervention chirurgicale qui permet de :

✔ Repositionner la poitrine en retirant l’excès de peau.

✔ Remonter l’aréole et le mamelon pour un aspect plus jeune et harmonieux.

✔ Raffermir les seins en redrapant les tissus.

Comparaison : Imaginez un ballon dégonflé qui s’affaisse avec le temps. Le lifting permet de réajuster l’enveloppe du ballon pour qu’il retrouve une forme plus harmonieuse, sans nécessairement ajouter de volume.

Le Lipofilling Mammaire : Augmenter le Volume de Façon Naturelle Le lipofilling mammaire est une technique qui consiste à prélever de la graisse sur le corps (hanches, ventre, cuisses…) et la réinjecter dans les seins après purification. Contrairement aux implants, cette méthode ne nécessite pas de corps étranger.

✔ Augmentation naturelle du volume des seins.

✔ Toucher souple et naturel, sans risque de rejet.

✔ Double bénéfice : affinement de certaines zones grâce à la liposuccion et amélioration du galbe mammaire.

Comparaison : Imaginez un coussin qui a perdu un peu de son rembourrage. Le lipofilling agit comme si on rajoutait du duvet naturel à l’intérieur pour le rendre plus moelleux et galbé, tout en gardant sa souplesse.

2. Pour Qui Ces Interventions Sont-elles Adaptées ? Le lifting des seins est idéal pour les femmes qui : ✅ Ont une poitrine tombante avec un relâchement visible.

✅ Ont des aréoles trop basses ou pointant vers le bas.

✅ Veulent une poitrine plus ferme et redressée, sans forcément ajouter du volume.

✅ Ont une peau peu élastique qui ne se retend pas seule.

⚠ Si le volume des seins est insuffisant, un lifting seul ne suffira pas et devra être associé à des implants ou du lipofilling.

Le lipofilling mammaire convient aux femmes qui : ✅ Désirent une augmentation modérée du volume (gain d’environ 0,5 à 1 bonnet).

✅ Ne veulent pas d’implants mammaires et préfèrent une solution naturelle.

✅ Ont des seins légèrement vidés, mais pas tombants.

✅ Ont suffisamment de graisse disponible pour le prélèvement.

⚠ Ne corrige pas une ptôse sévère. Si la poitrine tombe, un lifting sera nécessaire en complément.

3. Résultats Attendus : Quelle Technique Offre Quel Effet ? Critères Lifting des seins Lipofilling mammaire Effet recherché Seins plus fermes et remontés Seins légèrement plus volumineux et galbés Correction de la ptôse ? ✅ Oui ❌ Non (sauf ptôse légère) Augmentation du volume ? ❌ Non (sauf avec implants) ✅ Oui (modérée) Naturalité du toucher ? ✅ Oui ✅ Oui Cicatrices visibles ? ✅ Oui, mais discrètes ❌ Aucune cicatrice visible Double bénéfice ? ❌ Non ✅ Oui (poitrine + affinement silhouette) Durabilité du résultat ? ✅ Long terme 🔄 Résorption possible de 30-50% de la graisse injectée 4. Déroulement de l’Intervention et Suites Post-Opératoires 🏥 Lifting des seins : Correction de la ptôse et raffermissement Anesthésie générale .

. Durée : 2h à 3h.

2h à 3h. Cicatrices : autour de l’aréole, verticale sous le sein ou en T inversé selon le degré de ptôse.

autour de l’aréole, verticale sous le sein ou en T inversé selon le degré de ptôse. Suites : œdèmes, légère tension, port d’un soutien-gorge de contention 4 à 6 semaines. 💡 Convient aux femmes dont la peau ne peut pas se redraper seule.

🩺 Lipofilling mammaire : Une augmentation douce et naturelle Anesthésie locale ou générale selon le volume de graisse prélevé.

selon le volume de graisse prélevé. Durée : 1h30 à 3h.

1h30 à 3h. Technique : liposuccion des zones donneuses → purification de la graisse → réinjection dans les seins.

liposuccion des zones donneuses → purification de la graisse → réinjection dans les seins. Suites : ecchymoses aux zones traitées, possible résorption de 30 à 50% de la graisse injectée. 💡 Idéal pour une correction subtile et un toucher ultra-naturel.

5. Quels sont les Risques et Contraintes de Chaque Intervention ? 🔹 Lifting des seins :

Présence de cicatrices (qui s’atténuent avec le temps).

(qui s’atténuent avec le temps). Perte temporaire de sensibilité au niveau des mamelons.

au niveau des mamelons. Peut nécessiter une seconde intervention en cas de relâchement cutané futur. 🔹 Lipofilling mammaire :

Résorption partielle de la graisse injectée , nécessitant parfois une deuxième séance.

, nécessitant parfois une deuxième séance. Nécessite une quantité suffisante de graisse à prélever .

. Augmentation de volume limitée (ne peut pas remplacer une pose d’implants pour une augmentation importante). 6. Quelle Intervention Choisir en Fonction de Votre Objectif ? 👉 Si vos seins sont tombants et que vous souhaitez uniquement les remonter → Lifting des seins

🎯 Idéal pour corriger une ptôse sévère et redonner une apparence plus ferme.

👉 Si vous souhaitez uniquement une augmentation légère et naturelle → Lipofilling mammaire

🎯 Parfait si vous avez un peu de graisse à donner et recherchez un effet subtil sans prothèses.

👉 Si vos seins sont tombants ET que vous voulez plus de volume → Lifting + implants OU lifting + lipofilling

🎯 Solution hybride pour une transformation complète de la poitrine.

Quel Est le Meilleur Choix pour Vous ? ✔ Le lifting mammaire est la meilleure option pour corriger une poitrine tombante et retrouver un galbe harmonieux.

✔ Le lipofilling mammaire est une excellente alternative pour augmenter légèrement le volume sans implants.

✔ Les deux techniques peuvent être combinées pour un résultat optimal, en remontant les seins et en apportant du volume.

Le bon choix dépend de votre morphologie et de vos attentes : consultez un chirurgien esthétique pour une évaluation personnalisée ! ✨

Source : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire-sur-mesure/martigny/ Dr Xavier Tenorio











