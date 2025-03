Augmentation mammaire Sion

1. Comprendre le Volume des Implants : Les Mesures Clés

Le volume des implants mammaires est exprimé en centimètres cubes (cc). Plus le nombre de cc est élevé, plus la prothèse est volumineuse.



📌 À titre indicatif :



150 à 200 cc = augmentation discrète (≈ un demi-bonnet à un bonnet).

(≈ un demi-bonnet à un bonnet). 250 à 300 cc = augmentation modérée (≈ un à deux bonnets).

(≈ un à deux bonnets). 350 à 400 cc = augmentation plus marquée (≈ deux bonnets ou plus).

(≈ deux bonnets ou plus). 450 cc et plus = volume très important, résultat plus voyant.

💡 À savoir :

Le même volume peut donner un rendu très différent selon la morphologie de la patiente. Une femme fine avec peu de poitrine verra un changement plus marqué qu’une femme avec une base mammaire déjà développée.



2. Quels Facteurs Influencent le Choix du Volume ?

A. Votre Morphologie et la Largeur de Votre Buste

✔ Largeur du thorax : Plus votre thorax est large, plus vous pouvez supporter un volume important sans que cela paraisse disproportionné.

✔ Taille et silhouette générale : Une femme petite et mince devra opter pour une taille proportionnée pour éviter un effet trop artificiel.

✔ Épaisseur des tissus mammaires existants : Si votre peau et vos tissus mammaires sont fins, un volume trop grand peut être visible et créer un effet peu naturel.



📌 Exemple :



Une femme avec un buste étroit et des petits seins naturels obtiendra un bon résultat avec des implants entre 200 et 275 cc .

obtiendra un bon résultat avec des implants entre . Une femme avec un thorax plus large et des seins légèrement développés pourra aller jusqu’à 350-400 cc tout en gardant un aspect équilibré.

B. Le Résultat Esthétique Souhaité

Posez-vous cette question essentielle : Quel rendu souhaitez-vous ?



🔹 Résultat très naturel et discret ? → 150 à 250 cc

🔹 Décolleté harmonieux sans être trop visible ? → 250 à 350 cc

🔹 Effet plus volumineux et glamour ? → 350 cc et plus



💡 Conseil : Apportez des photos d’exemples à votre consultation pour illustrer vos attentes.



C. Votre Mode de Vie : Sport, Vêtements, Confort

✔ Pratiquez-vous beaucoup de sport ?

📌 Si vous êtes une sportive (course, yoga, fitness, natation), des implants trop volumineux peuvent gêner les mouvements. Une taille modérée entre 200 et 300 cc est souvent conseillée.



✔ Quel type de vêtements aimez-vous porter ?

📌 Une augmentation trop marquée peut limiter le choix des tenues ajustées ou professionnelles.



✔ Voulez-vous un résultat durable sur le long terme ?

📌 Des implants trop grands peuvent provoquer un affaissement prématuré à cause du poids.



3. Différences selon le Profil et la Projection des Implants

En plus du volume en cc, il est important de choisir le profil de l’implant, qui va influencer la projection de la poitrine.



📌 Les profils d’implants mammaires :



Bas : Large base, faible projection, effet très naturel.

: Large base, faible projection, effet très naturel. Modéré : Bon équilibre entre largeur et projection, idéal pour un résultat naturel et galbé.

: Bon équilibre entre largeur et projection, idéal pour un résultat naturel et galbé. Haut : Projection plus marquée, adapté pour un décolleté plus dessiné.

: Projection plus marquée, adapté pour un décolleté plus dessiné. Extra-haut : Effet "push-up" naturel, décolleté accentué.

💡 À savoir : Un implant de 300 cc en profil bas donnera un sein plus large et aplati, tandis que 300 cc en profil haut apportera un effet plus projeté et bombé.



4. Essais et Simulations : Comment Visualiser le Résultat ?

Pour vous aider à choisir, votre chirurgien peut vous proposer plusieurs techniques :



✔ Essais avec prothèses externes : Vous essayez des "faux implants" dans un soutien-gorge spécial pour voir l’effet sous vos vêtements.

✔ Simulation 3D ou 4D (Crisalix, Vectra, etc.) : Technologie permettant de visualiser différents volumes sur un modèle numérique de votre corps.



📌 Conseil : N’hésitez pas à venir en consultation avec des hauts moulants et des vêtements différents pour mieux évaluer l’impact du volume choisi.



5. Cas Pratiques : Quel Volume Convient à Quelle Patiente ?

🔹 Sarah, 1m60, 50 kg, bonnet A → objectif : aspect naturel

✅ 200 à 250 cc, profil modéré : volume proportionné, galbe discret.



🔹 Emma, 1m70, 65 kg, bonnet B → objectif : féminité accentuée sans excès

✅ 275 à 350 cc, profil haut : belle projection avec un rendu harmonieux.



🔹 Laura, 1m75, 70 kg, bonnet B → objectif : décolleté bien marqué

✅ 350 à 400 cc, profil extra-haut : effet volumineux et glamour.



6. Foire Aux Questions (FAQ) sur le Choix du Volume

📌 Un volume plus grand signifie-t-il un effet plus naturel ?

❌ Non, un volume trop grand peut au contraire donner un résultat moins naturel. Le choix dépend de la morphologie et du profil de l’implant.



📌 Peut-on changer de taille après la chirurgie si le volume ne convient pas ?

🔹 Changer d’implants nécessite une réintervention. Il est donc essentiel de bien réfléchir en amont.



📌 Les implants influencent-ils la sensibilité des seins ?

🔹 Une légère perte de sensibilité peut être temporaire après l’intervention, mais elle revient généralement après quelques mois.



📌 Les implants mammaires doivent-ils être remplacés après 10 ans ?

🔹 Pas forcément. Tant qu’il n’y a pas de complications ni de gêne, aucun remplacement n’est nécessaire. Un suivi régulier par échographie ou IRM est recommandé.



Quelle Taille de Prothèses Choisir pour un Résultat Idéal ?

✔ Définissez clairement vos attentes : discret, naturel, galbé ou volumineux.

✔ Prenez en compte votre morphologie et votre mode de vie.

✔ Faites des essais en consultation avec prothèses ou simulations 3D.

✔ Discutez avec un chirurgien expérimenté pour un conseil personnalisé.



📞 Vous souhaitez en savoir plus ? Prenez rendez-vous avec un spécialiste pour déterminer le volume parfait en fonction de votre silhouette et de vos envies. Une augmentation mammaire réussie est avant tout une question d’équilibre et d’harmonie ! ✨