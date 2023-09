Augmentation mammaire à Fribourg en Suisse

Cette intervention permet également de restaurer le volume des seins perdu après une perte de poids ou une grossesse, d'obtenir une forme de poitrine plus arrondie ou d'améliorer l'asymétrie naturelle de la taille des seins.



Ce que l'augmentation mammaire peut faire :

• Augmenter l'ampleur et la projection de vos seins

• Améliorer l'équilibre des contours des seins et des hanches

• Améliorer l'image de soi et la confiance en soi



Ce que l'augmentation mammaire ne peut pas faire

L'augmentation mammaire ne permet pas de corriger des seins très tombants. Un lifting des seins peut être nécessaire en même temps qu'une augmentation mammaire pour que les seins tombants aient l'air plus pleins et remontés.

Le lifting des seins peut souvent être effectué en même temps que l'augmentation ou peut nécessiter une opération séparée. Votre chirurgien plasticien vous aidera à prendre cette décision.



Pourquoi faire une augmentation mammaire ?

L'augmentation mammaire est aujourd'hui l'une des interventions de chirurgie plastique les plus courantes. Le fait est que, surtout chez les jeunes femmes, le désir de subir une augmentation mammaire est très répandu.

Cette opération est, sans aucun doute, la plus demandée et la plus pratiquée dans notre pays en matière de chirurgie plastique, surtout chez les femmes de moins de 35 ans. Malgré cela, il faut préciser que l'âge à partir duquel ce type d'intervention peut être pratiqué n'est pas exact, car il dépend du développement physique de chaque personne, c'est-à-dire du moment où celui-ci est terminé, ce qui est différent pour chaque femme. On considère que le développement physique est terminé lorsque la taille et le nombre de pieds n'ont pas changé en deux ans.



Quelles sont les raisons de l'augmentation mammaire ?

Les opérations d'augmentation mammaire peuvent être réalisées pour différentes raisons, mais les raisons les plus courantes sont les suivantes :



Augmentation mammaire pour des raisons esthétiques

C'est la principale raison pour laquelle les femmes se rendent au cabinet pour une augmentation mammaire. Il s'agit de femmes qui ne sont pas satisfaites de la taille de leurs seins, ce qui peut entraîner des problèmes sociaux et des difficultés à entretenir des relations personnelles.



Augmentation mammaire post-partum

Lorsqu'une femme a un ou plusieurs enfants, elle peut être confrontée à un affaissement des seins ou à une perte de volume des seins due à l'allaitement. C'est pourquoi la chirurgie d'augmentation mammaire ou mastopexie est souvent la solution.



Augmentation mammaire en cas d'asymétrie mammaire

Dans le cas de certaines femmes, il se peut que leurs deux seins ne se soient pas développés de la même manière, de sorte que, grâce à l'augmentation mammaire, la taille des deux seins est égale.

Lorsqu'il s'agit d'une augmentation mammaire, le choix du chirurgien est très important et il convient donc de bien s'informer à ce sujet. Le moment de l'intervention est également important, car vous devez savoir qu'il vous faudra sept à dix jours pour un rétablissement pratiquement complet. Sachez quel type d'implant mammaire vous allez recevoir et quelles sont les différentes options disponibles. Il est également important de savoir qu'après une augmentation mammaire, vous devez vous engager à vous rendre aux visites de contrôle indiquées par le médecin et à contrôler l'implant.

Il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles les femmes ont recours à l'augmentation mammaire, mais il en existe bien d'autres. Quelle que soit la vôtre, nous vous recommandons de venir vous renseigner une clinique augmentation mammaire où il y a des spécialistes de la chirurgie mammaire. Mettez-vous entre de bonnes mains.



Qu'est-ce que l'augmentation mammaire ?

L'augmentation mammaire, également appelée "chirurgie mammaire" ou "augmentation des seins" par les patientes, est une intervention qui modifie la taille des seins. Elle fait appel à des méthodes telles que le transfert de graisse et les implants mammaires pour améliorer la forme naturelle des seins. Cette chirurgie mammaire est également couramment utilisée pour restaurer la taille des seins après une grossesse ou une perte de poids, ce qui permet d'améliorer le volume naturel des seins ou d'obtenir la forme appropriée.

Les experts parlent également de mammoplastie d'augmentation. Si votre chirurgien doit prélever de la graisse sur une autre partie de votre corps pour améliorer l'apparence de vos seins, on parle alors de transfert de graisse mammaire.



Qu'est-ce qui peut vous aider à obtenir une augmentation mammaire ?

Voici quelques-uns des résultats que vous pouvez obtenir grâce à la chirurgie mammaire.

- Équilibre des contours des hanches et des seins.

- Augmentation de la projection et de l'ampleur des seins.

- Amélioration de la confiance en soi et de l'image de soi.

Quelles sont les étapes de la chirurgie d'augmentation mammaire ?

Comme toutes les autres méthodes esthétiques, la chirurgie mammaire nécessite également diverses procédures, méthodes et équipements. Voici une brève description des étapes de l'opération.

Étape n° 1 : Anesthésie

L'anesthésie est une procédure avec laquelle vous devrez vous sentir à l'aise pendant l'intervention. Elle vous aidera à vous sentir somnolente et inconsciente afin que vous ne ressentiez pas de douleur pendant l'opération. Normalement, l'augmentation mammaire est pratiquée sous anesthésie générale.

Étape 2 : Incision

Votre médecin pratiquera des incisions dans des zones discrètes. L'idée est de faire les incisions dans une zone que vous pouvez facilement cacher sous vos vêtements. En général, les chirurgiens plasticiens vous offrent des options telles que le pli inflammatoire (le pli sous le sein), les incisions per-aréolaires (le long du bord de l'aréole) et l'incision axillaire (dans l'aisselle).

L'incision du nombril est également possible. L'emplacement de l'incision dépend du type d'implant mammaire, de l'anatomie du corps, du niveau d'augmentation nécessaire et d'autres besoins.

Étape 3 : Insertion de l'implant mammaire

Une fois l'incision pratiquée, le chirurgien plasticien place un implant mammaire dans cette poche. Cependant, votre chirurgien dispose de trois options pour la poche de l'implant mammaire. Il doit en discuter avec vous à l'avance en fonction de vos préférences.

Étape 4 : Fin de l'intervention

Au cours de cette étape, votre chirurgien plasticien refermera les incisions des sutures en couches dans les tissus mammaires. Il fermera également les ouvertures à l'aide de sutures et de ruban adhésif chirurgical ou cutané. Avec le temps, vous remarquerez que les marques d'incision s'estompent. L'apparence d'une cicatrice dépend de plusieurs facteurs, tels que l'exposition de votre corps à l'infection et votre patrimoine génétique.

Étape n° 5 : Résultats

Vous remarquerez peut-être un certain gonflement de votre poitrine, mais c'est naturel. Ne vous inquiétez pas. Les résultats sont très visibles peu de temps après l'intervention. Vous pouvez voir la nouvelle forme et la nouvelle taille de vos seins immédiatement après l'intervention.



Suis-je une bonne candidate à l'augmentation mammaire ?

Une chose que vous devez comprendre est que la chirurgie mammaire est une procédure personnelle, alors assurez-vous de la faire vous-même. Le taux de satisfaction des patientes est généralement élevé lorsqu'elles subissent l'intervention par intérêt personnel, plutôt que sous la pression de la société. En outre, vous pouvez vous considérer comme une bonne candidate si vous entrez dans l'une des catégories ci-dessus.

- Vous êtes en parfaite santé.

- Vous n'allaitez pas et vous n'êtes pas enceinte.

- Vos seins ont atteint leur pleine maturité.

- Vous n'aimez pas la sensation d'avoir une petite poitrine.

- Vos seins perdent du volume et de la forme à la suite d'une perte de poids, d'une grossesse ou du vieillissement.

- Vous avez des seins asymétriques.

- Un ou les deux seins ont une forme allongée.



Comment se préparer ?

La chose la plus importante est de parler à votre chirurgien plasticien de la sensation, de la taille et de l'apparence que vous souhaitez. Votre médecin vous donnera quelques informations de base, comme certains types d'implants, la forme que vous souhaitez, le type de matériau que vous voulez, etc. Il vous donnera également une liste de techniques chirurgicales parmi lesquelles vous pourrez choisir.

Avant de prendre une décision, voici ce que vous devez comprendre pour vous préparer aux résultats.

- Les implants mammaires peuvent ne pas durer toute une vie. Votre poitrine changera de forme ou de taille en fonction de votre poids et de votre âge.

- Les implants mammaires n'affectent généralement pas l'allaitement.

- L'assurance ne couvre pas les implants mammaires, sauf en cas de reconstruction mammaire.

- L’autorité de santé publique recommande une surveillance par IRM des implants en silicone pour aider à détecter ces ruptures silencieuses. Si votre implant en silicone se rompt, l’autorité de santé publique recommande de le faire retirer avec ou sans remplacement. Les examens IRM recommandés ne sont pas couverts par l'assurance et doivent être payés de leur poche.

- Certaines patientes doivent passer une mammographie avant l'intervention. Votre chirurgien plasticien vous suggère également d'obtenir l'autorisation de votre PCP avant l'intervention.

- Bien que cela ne soit pas obligatoire, la plupart des chirurgiens recommandent d'arrêter de fumer quatre à six semaines avant et après l'intervention.

- Après l'opération, vous aurez besoin que quelqu'un vous ramène chez vous et reste avec vous pendant la nuit, car vous risquez de vous sentir étourdi et nauséeux après l'anesthésie.



À quoi peut-on s'attendre pendant la convalescence ?

Après l'opération, votre chirurgien couvrira votre sein avec un bandage élastique et des pansements de gaze ou vous demandera de porter un soutien-gorge de maintien. Cela permettra de réduire l'enflure et de soutenir votre sein jusqu'à ce qu'il guérisse complètement. Avant votre départ, votre médecin vous demandera de prendre certaines précautions pour un rétablissement plus rapide et plus efficace. Il vous demandera également de vous rendre à votre rendez-vous de suivi. En général, les patientes reçoivent également des ordonnances ou des médicaments, mais la plupart des médecins prescrivent des médicaments avant l'opération. Ces médicaments comprennent généralement des analgésiques. Tout au long du processus de rétablissement, vous devrez porter un vêtement de soutien tel qu'un élastique ou un soutien-gorge, appelé bandeau, selon les recommandations de votre médecin. Il se peut également que l'on vous demande de garder le bandage intact pendant un certain temps.



Quels résultats pouvez-vous attendre de l'opération ?

Bien que cette intervention permette d'obtenir un sein plus volumineux et bien formé immédiatement après l'intervention, le résultat final ne sera visible qu'au bout de quelques semaines, voire de quelques mois. En effet, le gonflement diminue avec le temps, ce qui permet de se faire une idée plus précise de la forme des seins.



Quelle différence avec le lipofilling mammaire ?

Le lipofilling est une technique chirurgicale avancée. Elle utilise la propre graisse du patient, prélevée par liposuccion, et la réinjecte pour combler définitivement des creux ou créer du volume dans d'autres parties du corps. Le chirurgien réalise ainsi une greffe autologue de cellules adipocytaires.

Cette technique est également appelée : lipostructure, liposculpture, lipomodelage, micro-greffe de graisse, injection de graisse, transfert de graisse autologue, greffe de graisse, greffe d'adipocytes autologues, greffe de graisse autologue... ce sont tous des synonymes.



Quel est l'avantage du lipofilling dans l'augmentation mammaire ?

La lipostructure a d'abord été utilisée dans la reconstruction mammaire (également appelée lipofilling ou lipomodelage). Fort de cette expérience et de son efficacité en reconstruction mammaire, le lipofilling a été utilisé dans d'autres parties du corps (visage, mains, membres...), dont l'augmentation esthétique des seins. Le transfert de graisse dans le sein est reconnu comme fiable et prévisible lorsqu'il est réalisé par un chirurgien plasticien certifié ayant l'expérience du lipofilling mammaire.

Quelles sont les indications du lipofilling mammaire ?

Le lipofilling mammaire s'adresse aux patientes qui ont besoin d'une augmentation mammaire modeste

- Restaurer la forme et le volume de leurs seins après une grossesse, un allaitement ou une perte de poids...

- Améliorer la forme, le galbe et la sensation de leurs seins après une augmentation mammaire avec implant (augmentation mammaire hybride). L'augmentation mammaire avec lipofilling nécessite de prélever suffisamment de graisse corporelle excédentaire sur d'autres parties du corps pour une ou deux séances de lipofilling.

Les patientes très minces ne sont pas de bonnes candidates pour un lipofilling mammaire.



Quels sont les principaux avantages de l'augmentation mammaire par injection de graisse ?

L'augmentation mammaire par lipofilling utilise votre propre graisse pour donner du volume à vos seins de manière très naturelle et avec un résultat parfaitement naturel. Une fois que la greffe s'est installée, le résultat est permanent et la taille de vos seins variera comme n'importe quelle autre graisse de votre corps.

- Les seins sont naturels et doux au toucher.

- Il s'agit d'une augmentation mammaire sans cicatrice.

Le lipofilling mammaire est une procédure autologue et 100 % naturelle puisqu'elle utilise la propre graisse de la patiente. Comme l'intervention n'implique pas de corps étranger, il n'y a pas de risque lié à l'implant (cicatrice, contracture capsulaire, rejet de l'implant...).

Les zones graisseuses disharmonieuses du corps sont traitées et sculptées dans le cadre de la procédure de lipofilling, la graisse non désirée étant prélevée. La procédure ne profite pas seulement aux seins, mais à l'ensemble du corps, dont elle améliore les proportions générales et remodèle les contours.



Quelle forme d'implant mammaire vous convient le mieux ?

Si vous avez décidé de vous faire poser des implants mammaires, l'un des principaux facteurs à prendre en compte est leur forme. La forme ronde de l'implant mammaire, très répandue, est-elle la mieux adaptée à votre corps ? Ou devriez-vous opter pour des implants en forme de goutte d'eau, plus naturels (mais plus chers) ? Vous avez peut-être entendu des amis ou des célébrités parler de ces deux formes et vous vous demandez laquelle convient le mieux à votre corps et/ou à votre mode de vie.

Chaque femme a des attentes différentes. C'est pourquoi il est essentiel de consulter un chirurgien plasticien qualifié avant de prendre votre décision finale. Voici quelques points à garder à l'esprit lorsque vous vous demandez quelle forme d'implant mammaire vous convient le mieux.



Votre morphologie est importante

L'important est que les implants mammaires que vous choisissez soient conformes à votre forme et à votre taille, et non à celles d'une autre personne. Certaines femmes préfèrent une forme ronde, tandis que d'autres souhaitent une intervention chirurgicale pour corriger un affaissement en optant pour une forme en goutte d'eau plus naturelle. Chaque type a un attrait différent. Et n'oubliez pas que ce qui convient à une femme peut être très différent pour vous.

Placement de l'implant et site d'incision

Il existe différents types de placements pour les implants mammaires, ainsi que différents emplacements pour les incisions. Cela dépend de votre propre tissu mammaire, de vos antécédents (si vous allez allaiter plus tard, etc.) ou de l'endroit où vous préférez pratiquer l'incision.



Implants mammaires ronds

Il s'agit de la forme la plus courante des implants mammaires. Après l'intervention, la projection du sein semble sphérique. Les implants mammaires ronds existent également en quatre types différents. Ils vont de la projection basse à la projection haute. Aucune de ces formes n'est meilleure que l'autre, et les préférences personnelles doivent être prises en considération.

Les implants mammaires ronds donnent l'impression d'une plus grande plénitude au sommet du sein. Si vous souhaitez corriger un affaissement et obtenir une apparence plus généreuse, les implants ronds peuvent être une bonne option. En général, les implants ronds coûtent moins cher que les implants en forme de goutte d'eau.



Implants mammaires en forme de goutte d'eau

Ces implants mammaires ont un aspect plus naturel, en ce sens que la partie inférieure est plus volumineuse que la partie supérieure des seins. Comme leur nom l'indique, ils donnent aux seins une forme de goutte d'eau. Les femmes qui souhaitent que leur augmentation mammaire ait un aspect très naturel choisissent souvent ce type d'implants. Le volume du sein n'est pas perdu, il est simplement concentré dans la partie inférieure du sein.

Tenez compte de votre budget

Enfin, lorsque vous prendrez votre décision, tenez compte du coût des implants eux-mêmes. Les implants en forme de goutte d'eau coûtent souvent plus cher, car ils nécessitent une surface texturée pour éviter la rotation et la déformation. Se faire poser des implants mammaires est un excellent investissement pour soi-même. Mais ce n'est pas une décision qui doit être prise à la légère ou dans la précipitation. Nous vous recommandons d'en apprendre le plus possible sur les formes spécifiques, les procédures chirurgicales et les types d'implants disponibles sur le marché.



Convalescence et récupération

Combien de temps dure la convalescence d'augmentation mammaire

L'augmentation mammaire est une intervention sérieuse qui nécessite beaucoup de préparation avant l'opération ainsi qu'une rééducation après l'opération. Pour avoir les meilleures chances de réussite, comme pour toute opération, vous devez prendre soin de votre corps et suivre les conseils de votre médecin. Poursuivez votre lecture pour découvrir combien de temps il faut pour se remettre d'une opération d'augmentation mammaire.

Types de chirurgie d'augmentation mammaire

Pour rappel, il existe deux types de chirurgie d'augmentation mammaire : les implants mammaires et l'augmentation par transfert de graisse. Toutefois, il existe d'autres solutions à l'intérieur de ces deux catégories, en fonction de la sensation et de l'aspect que vous souhaitez donner à vos seins. Avant d'opter pour une augmentation mammaire, vous devez vous renseigner sur les avantages et les inconvénients de chaque type d'intervention. Pour recueillir toutes les informations dont vous avez besoin, prenez rendez-vous avec un chirurgien plasticien certifié. Les implants mammaires constituent le type d'augmentation mammaire le plus répandu. Les options d'implants mammaires sont les suivantes :

- Implants salins :

Ce type d'implant contient du sérum physiologique stérile, c'est-à-dire de l'eau salée. Si l'implant se rompt à l'intérieur du sein, la solution saline est naturellement absorbée et éliminée par l'organisme.

- Implants salins structurés :

Ces implants contiennent également du sérum physiologique stérile et sont dotés d'une structure interne qui rend l'implant plus naturel.

- Implants en silicone :

Ces implants sont constitués de gel de silicone. En cas de rupture des implants à l'intérieur du sein, le gel peut soit rester dans sa forme, soit s'écouler dans le sein et dans le corps. Si vous optez pour des implants en silicone, vous devrez peut-être prendre régulièrement rendez-vous avec votre chirurgien plasticien pour vous assurer que vos implants ne fuient pas.

- Implants à forme stable :

Ces implants sont également connus sous le nom d'implants mammaires "gummy bear" car ils ont tendance à conserver leur forme même si l'enveloppe de l'implant se brise. Ils sont généralement constitués d'un gel de silicone plus épais et ont tendance à être plus fermes que les implants traditionnels. Toutefois, il est important de noter que les implants mammaires stables nécessitent une intervention chirurgicale plus longue.

- Implants ronds :

Ces implants donnent généralement l'impression que les seins sont plus volumineux. Comme les implants sont circulaires, ils ne modifient généralement pas l'aspect et la sensation de vos seins s'ils tournent.

- Implants lisses :

Ces implants sont généralement les plus doux au toucher de tous les types d'implants. Les implants mammaires lisses donnent souvent l'impression que le mouvement des seins est plus naturel que les autres types d'implants.

