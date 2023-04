Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire à Lille ?

La chirurgie d'augmentation mammaire est une intervention majeure, et la récupération rapide de l'intervention exige que vous preniez bien soin de votre corps avant et après. Le délai de récupération de votre augmentation mammaire dépend de votre état de santé général, de la taille de vos implants mammaires et de la vitesse de guérison de votre corps



L'augmentation mammaire avec prothèses est une intervention au cours de laquelle des implants mammaires sont insérés pour améliorer la taille, la forme et le contour des seins. L'augmentation mammaire avec prothèses est pratiquée par un chirurgien plasticien. L'opération peut être réalisée sous anesthésie générale ou locale.

Augmentation mammaire avec prothèses L'augmentation mammaire par prothèse est une intervention chirurgicale qui utilise des implants artificiels pour améliorer la forme et la taille de vos seins. L'intervention peut être pratiquée à la fois pour augmenter le tissu mammaire naturel et pour remplir des seins affaissés ou sous-développés.

Il est important de comprendre que toutes les femmes ne sont pas candidates à ce type d'intervention, car il y a des limites à ce que l'on peut obtenir avec un implant seul. Par exemple, si vous avez de gros mamelons ou des seins très écartés, une intervention supplémentaire peut être nécessaire pour obtenir des résultats complets. Toutefois, si vous remplissez les conditions requises pour bénéficier d'une augmentation mammaire avec prothèses et que vous décidez de procéder à l'opération, plusieurs types d'implants sont disponibles : Le gel de silicone : Ce matériau est à la fois souple et suffisamment ferme pour ne pas donner l'impression d'un manque de naturel lors des mouvements, tout en laissant une marge de manœuvre pour la croissance (par exemple, en cas de grossesse). Il a été démontré qu'au fil du temps, il fournit non seulement un bon soutien, mais qu'il conserve également sa forme et son volume et qu'il a un aspect naturel par rapport à d'autres matériaux tels que la solution saline qui a tendance à perdre du volume au fil du temps en raison de la fuite de son contenu en eau dans les tissus environnants, ce qui entraîne un dégonflement dans les semaines qui suivent l'intervention chirurgicale. Augmentation mammaire par implants en silicone Les implants en silicone sont le type d'augmentation mammaire le plus courant. Ils peuvent être remplis de gel de silicone ou de sérum physiologique, une solution d'eau salée. Dans certains cas, les médecins peuvent recommander des implants remplis de sérum physiologique, car ils ont tendance à être plus naturels que les gels.

Les implants en silicone sont également fabriqués à partir de silicone et ressemblent beaucoup aux seins naturels d'une femme, à la seule différence qu'ils sont plus gros que des seins normaux (parce que vous avez subi une intervention chirurgicale).

Le principal avantage de ce type d'implant est qu'il soutient mieux les seins que les autres types de prothèses ; il est donc idéal pour les femmes qui souhaitent des seins plus gros ou plus fermes après l'opération. Augmentation mammaire avec implants en gel Les implants en gel sont constitués d'une enveloppe en silicone remplie d'une substance semblable à du gel. Ils sont plus souples que les implants en silicone, mais moins susceptibles de bouger ou de se déplacer. En outre, ils ont tendance à être plus résistants à la rupture que leurs homologues solides. Augmentation mammaire - Gestion de la douleur La gestion de la douleur est un élément important de la chirurgie d'augmentation mammaire. Diverses méthodes peuvent être utilisées pour gérer la douleur pendant et après l'intervention : Anesthésiques - L'anesthésie peut être administrée par injection locale ou par sédation intraveineuse. L'anesthésie locale empêche les signaux de la douleur d'atteindre le cerveau, tandis que l'anesthésie générale induit l'inconscience et détend les muscles dans tout le corps.

Narcotiques - Les médicaments narcotiques tels que l'oxycodone aident à soulager la douleur modérée à sévère en ralentissant les impulsions nerveuses qui voyagent entre le cerveau et la moelle épinière (nerfs périphériques). Ces médicaments créent une forte dépendance ; si l'on vous prescrit un analgésique narcotique pendant plus de trois jours d'affilée, il est préférable de consulter votre médecin pour qu'il réduise progressivement la dose afin d'éviter les symptômes de sevrage lorsque vous arrêtez complètement de les prendre. La douleur dans les seins peut avoir plusieurs causes. Elle peut être due à une infection, une inflammation ou une lésion du tissu mammaire.

Si la douleur dans les seins n'est pas soulagée par du repos et des compresses de glace, il est important de consulter un médecin dès que possible. Vous devez également consulter un médecin si vous présentez d'autres symptômes tels que de la fièvre ou des frissons, une rougeur ou un gonflement autour du mamelon, un écoulement de l'un des deux mamelons, une sensibilité à la pression de chaque côté de la paroi thoracique derrière l'un des mamelons (en particulier si cela provoque une douleur) ou une difficulté à respirer lorsque vous êtes allongée sur le dos la nuit, les bras tendus au-dessus de la tête (orthopnée).

L'augmentation mammaire est une intervention très répandue, et le choix du type d'implant est important. Votre chirurgien devrait être en mesure de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le type d'implant le mieux adapté à votre corps. Rappelez-vous qu'il existe aujourd'hui de nombreux types d'augmentation mammaire, alors ne vous limitez pas en pensant que seuls les implants en silicone ou en gel vous conviendront ! Récupération après une opération d'implantation mammaire

Combien de temps dure la cicatrisation ?

Dans cet article, nous vous aiderons à comprendre le processus de récupération après une opération d'implantation mammaire et ce que vous pouvez attendre à chaque étape. En moyenne, la plupart des femmes peuvent s'attendre à ce que la guérison d'une augmentation mammaire dure entre six et huit semaines. Votre temps de guérison dépend de votre état de santé avant et après l'intervention, ainsi que de la diligence avec laquelle vous suivez les directives de récupération postopératoire de votre chirurgien esthétique. Délai de guérison d'une augmentation mammaire : Guérison après la pose d'implants mammaires



La chirurgie des implants mammaires est généralement réalisée sous anesthésie locale, ce qui signifie que vous serez endormi(e) pendant l'intervention. Une fois l'opération terminée, vous serez emmené(e) dans une salle de réveil, où vous serez réveillé(e). Vous pouvez vous attendre à vous sentir groggy et sensible. Si vos implants mammaires ont été placés sous le muscle pectoral, vous aurez probablement une sensation de douleur et de tiraillement, mais cela devrait s'estomper au fur et à mesure que le muscle s'étire.



Les premières heures après l'opération d'implantation mammaire

Vous serez probablement surveillée de près pendant quelques heures pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications liées à l'anesthésie. Une fois que vous serez sortie de l'hôpital, vous aurez besoin que quelqu'un vous ramène chez vous. Vos seins seront enveloppés dans des bandages ou dans un soutien-gorge de récupération, et vous recevrez des instructions pour la récupération de votre augmentation mammaire, notamment sur la façon de prendre soin des sites chirurgicaux. Récupération après une augmentation mammaire :

Trois à cinq jours plus tard



Les premiers jours qui suivent la pose de vos implants mammaires sont les plus inconfortables. Veillez à prendre les médicaments qui vous ont été prescrits à l'heure prévue afin de gérer votre inconfort. Pendant cette période, vous pouvez encore avoir des saignements au niveau des sites chirurgicaux. Veillez à suivre les instructions de votre chirurgien esthétique. Si vous avez des doutes ou si le saignement s'aggrave, contactez votre chirurgien. Vous devez éviter de lever les bras au-dessus de la tête pendant la première semaine. Il est bon d'investir dans quelques chemises avec des boutons sur le devant pour faciliter l'habillage.

L'utilisation de compresses froides pendant la première semaine peut aider à atténuer l'enflure.

Essayez de marcher un peu chaque jour, en augmentant progressivement la distance au fur et à mesure que vous vous sentez plus fort. La marche peut aider à prévenir la pneumonie et la constipation. Il est préférable de prendre une douche plutôt qu'un bain pendant la période de récupération. Il est conseillé d'attendre au moins quatre semaines avant de vous tremper dans une baignoire. Il est important de garder vos plaies sèches et propres.



Une semaine après une augmentation mammaire



À la fin de la première semaine, il est généralement possible de gérer la douleur et l'inconfort avec des analgésiques en vente libre. Vous devriez vous sentir beaucoup mieux à cette étape. À ce stade, votre chirurgien vous donnera probablement l'autorisation de reprendre vos activités quotidiennes, mais vous devrez toujours éviter les activités trop fatigantes et éviter de lever les bras au-dessus de la tête. Dans les semaines qui suivent l'intervention, vous pouvez encore ressentir une gêne mineure et un certain gonflement, mais ces effets secondaires devraient s'atténuer progressivement au fil des jours. À ce stade, il convient d'éviter de soulever des charges lourdes et de pratiquer des activités physiques intenses.



Deux à trois semaines après la pose de vos implants mammaires,



Vous pouvez vous sentir prête à reprendre le travail, sauf si votre emploi est physiquement exigeant. Si c'est le cas, vous devez obtenir l'accord de votre chirurgien esthétique.

Trois à quatre semaines après la pose d'implants mammaires

À ce stade de la guérison, la plupart des femmes pourront reprendre des exercices légers avec l'autorisation de leur chirurgien. Il est possible que vous ayez encore quelques bleus et gonflements. Vous devez toujours porter votre soutien-gorge chirurgical, même si vous vous sentez beaucoup mieux.

Quatre à six semaines après la pose d'implants mammaires

Au bout de quatre semaines, vous pouvez vous attendre à revoir votre chirurgien esthétique pour évaluer l'évolution de votre guérison. À ce stade, vos seins devraient avoir une apparence naturelle.



Deux mois après la chirurgie des implants mammaires



Deux mois après la pose de vos implants mammaires, vous êtes sur le point de vous rétablir complètement. Vous devez néanmoins obtenir l'accord de votre chirurgien avant de reprendre toute activité vigoureuse.

Alimentation et hydratation après une opération d'implantation mammaire

Essayez d'adopter un régime alimentaire sain et riche en nutriments, contenant beaucoup de fibres. Les vitamines et les minéraux peuvent vous aider à accélérer votre rétablissement après une opération d'implantation mammaire et à éviter la constipation postopératoire, qui est fréquente. Buvez beaucoup d'eau, mais essayez d'éviter les boissons alcoolisées et caféinées, qui provoquent une rétention d'eau et peuvent aggraver le gonflement.



