Augmentation mammaire à Sion ? Voir le Dr Smarrito Stéphane ?

Comment choisir la taille idéale pour votre augmentation mammaire ?

La première question est pour une patiente qui souhaite subir une augmentation mammaire est la suivante : quelle est la taille de poitrine idéale pour vous ? La réponse la plus fréquente est : « en fonction de mon corps, qu'elle ne soit pas excessive, qu'elle soit naturelle mais que je ne veuille pas non plus être petite.» On espère sûre qu'en lisant ces lignes, vous vous sentez déjà identifiée.

Dans cet article, nous allons essayer de vous expliquer plus en détail comment connaître votre taille de poitrine idéale.



Étapes à suivre pour choisir votre taille de poitrine idéale

• Tout d'abord, choisissez un bon chirurgien plasticien ayant de l'expérience en matière d'augmentation mammaire. Faites appel au chirurgien, et non à une publicité. La publicité ne peut jamais INDIVIDUALISER le traitement ou prendre en compte les circonstances qui déterminent l'utilisation de tel ou tel implant.

• La deuxième chose à faire est d'essayer d'expliquer le mieux possible ce que vous recherchez. Oui, ce n'est pas facile. Non seulement à cause de toutes les informations que vous avez lues sur l'internet, mais aussi parce que vous avez peut-être déjà consulté d'autres spécialistes qui vous ont dit des choses différentes.

• La troisième chose est d'écouter. Il est important de comprendre les raisons pour lesquelles le chirurgien a choisi votre taille de sein.



Taille de sein 90 : Qu'est-ce qu'une taille de soutien-gorge ?

80 % des femmes ne portent pas la bonne taille de soutien-gorge et beaucoup d'entre elles admettent qu'elles ne savent pas comment choisir une taille de soutien-gorge ou qu'elles achètent le premier qu'elles voient et qui leur va bien. Il faut également tenir compte du fait que vous n'avez peut-être aucun volume et que vous n'avez jamais eu besoin de chercher la bonne taille de soutien-gorge. Il existe deux mesures fondamentales : le contour de la poitrine sous le sein (au niveau du sillon sous-mammaire) et celui du sein au niveau de l'aréole. Cela donne lieu à des chiffres (85, 90, 95...) et à des lettres (A,B,C,D, etc.).Il est possible d'avoir un chiffre bas et un bonnet large (typique du sein opéré) ou un chiffre élevé (poitrine large) avec une lettre basse (pas de volume).Ce n'est pas facile. Parce qu'il y a aussi des variations entre les pays et les fabricants, il existe des tableaux d'équivalences.



Les chirurgiens augmentent les lettres (les bonnets).

Parce que on pose un implant qui va augmenter le volume et la projection du sein. Un 95C équivaut à un 100 B, un 90D ou un 85E. Donc, si vous avez un contour de 80 et que vous voulez un 95... vous risquez d'être frustrée si on vous refuse. En effet, vous aurez un bonnet 95, mais pas un tour de poitrine 95.Vous porterez donc un 80 ou un 85 C ou D. On pose tout de même la question : quelle taille de soutien-gorge voulez-vous prendre, parce que c'est un bon début pour savoir où nous allons.



350 cc, quelle taille ?

Nous en arrivons maintenant à la corrélation entre le volume de l'implant et la taille du soutien-gorge (le bonnet, comme nous l'avons lu plus haut).



Les prothèses se mesurent en centimètres cubes.

Mais cette mesure dépend d'autres éléments encore plus importants : la largeur, la hauteur et la projection. Dans une prothèse ronde, il y a 2 dimensions (puisque la hauteur et la largeur sont les mêmes), mais dans une prothèse anatomique, on travaille avec 3 dimensions. Une variation de 5 mm en largeur ou de 2 mm en projection peut entraîner un saut de 40 cc. Il y a des centaines de modèles d'implants basés sur ces dimensions (et volumes). Comment choisir ? Nous y reviendrons un peu plus tard.



Quelle taille portez-vous ? Quelle taille voulez-vous atteindre ?

Pour chaque 120-130 cm3 de volume, on augmente d'un bonnet. Donc, si vous portez un 85 et que vous voulez un 95 (on utilise ici un langage familier, bien que on sache déjà que la chose la plus correcte à faire serait d'utiliser les bonnets), on sait déjà qu'il y a deux bonnets de saut et qu'il faut ajouter au moins 260 cm3.

L'expérience professionnelle apprend également que les volumes implantés entre 200 et 300 sont de 90 (gobelets B ou C), entre 300 et 400 de 95 (gobelets C et D) et entre 400 et 500 de 100 (gobelets D, E).



Je veux une augmentation en fonction de mon corps

Il s'agit d'une demande très fréquente. Ou bien je veux une taille de sein idéale en fonction de ma taille. Parfois, cela est remis en question dès que la simulation est faite et, en réalité, vous recherchez une augmentation plus importante que ce qui est réellement approprié...L'élément le plus important dans le choix de la taille de l'implant appelée "l'empreinte mammaire". L'empreinte mammaire n'est rien d'autre que les dimensions du sein, en particulier sa largeur. Dans la plupart des cas, on ajuste au maximum, mais si l'implant est trop large, il y a des plis. Ces plis sont parfois visibles à l'œil nu ("ondulations").L'ondulation est causée par un manque de couverture de l'implant (ou trop peu de tissu ou un implant trop volumineux).

Par conséquent, si vous souhaitez 450 cm3, il se peut que l'implant ne soit pas adapté.



Comment obtenir le volume souhaité ?

Si on ne peut pas augmenter la largeur, on peut l'augmenter vers l'avant grâce à la projection de la prothèse. Pour ce faire, on va utiliser un profil bas, haut ou très haut. L'inconvénient des profils hauts est qu'ils sont "moins naturels", surtout avec les prothèses rondes.



Comment simuler la taille qui me conviendra ?

Il existe des méthodes artisanales comme le fameux sac de riz. Vous mettez la taille que vous voulez atteindre et vous la remplissez. C'est le volume nécessaire. D'autres méthodes plus scientifiques sont la simulation en 3D et la simulation avec des jauges et des attaches. La simulation 3D (Crisalix) consiste en un logiciel qui, à partir d'une vidéo ou de photos, crée une image 3D et simule le volume du sein opéré. Parfois, le système ne modifie pas bien la forme du sein et peut donner une "image étrange", mais en général, il est utile de voir comment le sein nu est agrandi.

Les soutiens-gorge de mesure sont utilisés pour simuler le sein opéré, mais en le "portant". Il s'agit d'une simulation avec des vêtements, ce qui donne une idée très fiable de ce que vous ressentirez avec le poids et le soutien-gorge. On peut également simuler la forme du pôle supérieur, selon qu'il s'agit de prothèses rondes ou anatomiques. Dans les deux cas, l'important est de pouvoir comprendre vos attentes.

Source à lire : https://drsmarrito.ch/chirurgie-esthetique/augmentation-mammaire-personnalisee/