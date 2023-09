Augmentation mammaire avec implants ronds

Vous souhaitez bénéficier d'une augmentation mammaire, mais vous n'êtes pas sûre de la forme qui vous convient le mieux ? Il existe une grande différence entre les implants ronds et les implants anatomiques et il y a de bonnes raisons pour lesquelles, dans 98 % des cas, on utilise des implants anatomiques pour les patientes.



Implants ronds ou anatomiques ?

Poursuivez votre lecture et découvrez les différences entre les implants ronds et les implants anatomiques, ainsi que les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Et à la fin, un petit quiz vous permettra de voir si vous êtes capable de faire la différence !

Les implants ronds sont, comme leur nom l'indique, de forme ronde et de texture lisse à l'extérieur. Les implants ronds sont couramment demandés par les femmes qui cherchent à obtenir un pôle supérieur plus volumineux et on leur a souvent dit que les implants ronds étaient le meilleur moyen d'atteindre cet objectif. Le gel contenu dans les implants ronds est généralement plus mou que celui des implants anatomiques, ce qui réduit leur capacité à modeler le sein autant que l'autre solution.



Les implants anatomiques ont la forme d'une goutte d'eau et sont généralement microtexturés. Ils contiennent un gel plus ferme, qui peut modeler le tissu mammaire dans une plus large mesure. Leur combinaison de forme et de sensation signifie qu'ils sont idéaux non seulement pour "remplir" le sein, mais aussi pour traiter les problèmes de forme (comme les seins tubéreux) et de laxité (due à la perte de poids ou aux bébés).



Pourquoi utilise-t-on autant d'implants anatomiques ?

Sur les 350 implants utilisés chaque année, 98% sont anatomiques !

C'est parce qu'ils offrent de nombreuses possibilités de créer un volume au niveau du pôle supérieur et un décolleté (entre les mains d'un chirurgien plasticien compétent et expérimenté), mais aussi les avantages de modelage et de "lifting" propres aux implants anatomiques. Ces implants sont donc parfaits pour les jeunes femmes qui souhaitent un volume supplémentaire, mais aussi pour les mamans et les patientes qui ont perdu du poids !

Par expérience, les résultats des implants anatomiques durent également plus longtemps parce qu'ils "s'accrochent" mieux grâce à la microtexture extérieure, ce qui réduit les risques de "talonnage" (c'est-à-dire qu'ils glissent effectivement le long de la paroi thoracique). Des implants ronds continuent d’être proposés aux patients qui comprennent les avantages et les inconvénients des deux options.



Implants ronds

Avantages et inconvénients

En raison de la forme des implants ronds, la rotation de l'implant n'a pas d'importance, Ils sont moins chers que les implants anatomiques, Les implants ronds et lisses présentent un risque plus faible d'ALCL. Les implants ronds présentent un risque plus élevé de contracture capsulaire et de talonnement par rapport aux implants anatomiques, Ne traitent pas aussi bien la laxité des seins et ne sont généralement pas assez fermes pour remodeler substantiellement les seins dans des cas tels que les seins tubéreux.

Implants anatomiques

Avantages et inconvénients

Meilleures capacités de "lifting" et de remodelage

Polyvalent - peut être rendu plus "faux" ou plus "naturel" en fonction de vos objectifs et de votre type de corps.

Taux plus faibles de contracture capsulaire (durcissement de la capsule que votre corps forme autour de l'implant)

Plus coûteux que les implants ronds

Peuvent tourner lorsqu'ils ne sont pas posés par un spécialiste

Le risque d'ALCL est plus élevé en raison de la surface microtexturée.

Quel patiente a des implants ronds ?

Bien que les implants ronds puissent donner plus de volume au pôle supérieur, il est toujours possible d'obtenir ce résultat avec des implants anatomiques. Les résultats dépendent de la technique utilisée et de la taille des implants.

Puis-je obtenir un décolleté suffisant avec des implants anatomiques ?

Oui ! Si le chirurgien connaît la bonne technique pour créer la forme et l'étanchéité de la poche mammaire, il est possible d'obtenir une plénitude du pôle supérieur avec des implants anatomiques. Par exemple, on peut obtenir un décolleté en manipulant la poche mammaire à l'aide de la technique du "double plan" et en veillant à ce que l'implant soit placé en toute sécurité tout en créant un décolleté.

Le placement sur deux plans permet d'obtenir un aspect naturel car l'implant est couvert par le muscle pec en haut, ce qui permet de cacher l'implant sous le tissu mammaire existant. Cela limite la ligne évidente de l'implant, en particulier chez les patientes très minces.



Pourquoi certains chirurgiens n'utilisent-ils que des implants ronds ?