Augmentation mammaire en Suisse

L'ensemble du processus comporte de nombreux risques et avantages, il est donc important que vous preniez une décision éclairée avant de le subir. Les implants mammaires composites sont utilisés depuis de nombreuses années dans le cadre de différentes techniques chirurgicales et pour traiter diverses affections mammaires. Bien que l' augmentation mammaire existe depuis les années 1950, ce n'est que depuis la mise en place des dispositifs composites qu'ils sont devenus une option populaire et viable pour les patientes qui cherchent à améliorer leur décolleté, leur asymétrie ou leur plénitude.

Belle sans chirurgie

Il existe une idée fausse très répandue selon laquelle si vous voulez avoir une belle poitrine, vous devez passer sous le bistouri. En réalité, il arrive que l' augmentation mammaire ne soit pas la meilleure option pour certaines femmes. L' augmentation mammaire composite offre des résultats similaires à ceux de la chirurgie traditionnelle sans avoir à passer sous le scalpel.

Vous êtes-vous déjà demandé si vous deviez subir une procédure d' augmentation mammaire ?

Il existe des milliers de types d'implants mammaires différents, et il peut être difficile de savoir ce qui convient le mieux à votre corps. Vous êtes ici pour des questions sur la chirurgie d' augmentation mammaire composite. Vous n'êtes pas seule, et on comprend ce que ces questions vous font ressentir. Depuis plus de 20 ans, un Dr a vu des milliers de patients et a lui-même réalisé avec succès des centaines d' augmentation s mammaires composites. Au cours de sa carrière, il a acquis la réputation d'avoir l'une des meilleures pratiques dans ce domaine particulier de la chirurgie plastique. Il n'est pas surprenant qu'il soit un médecin de référence.

Avez-vous envisagé une augmentation mammaire ?

Lorsque on est dans le domaine ou est fascinée par la mode, on voit des femmes aux seins parfaitement dessinés. Ces belles femmes n'avaient jamais l'air de porter un soutien-gorge - elles avaient plutôt l'air d'avoir été coulées dans leurs vêtements par une sorte de liquide sculptant. Comme la plupart des gens, il faut beaucoup de temps pour se défaire de la conception culturelle des seins. Si nous pouvions ressembler à des mannequins et ne pas avoir à nous soucier des gens qui regardent nos seins toute la journée, ne serait-ce pas formidable ?

Vous avez des questions sur l' augmentation mammaire composite ? Si vous voulez en savoir plus, poursuivez votre lecture.

Les techniques d’ augmentation mammaire

De nombreuses patientes se posent des questions sur la technique d' augmentation mammaire. Nous avons compilé les questions les plus fréquemment posées par nos patientes, ainsi que leurs réponses, afin que vous puissiez mieux comprendre les implants mammaires.

L' augmentation mammaire composite est une procédure complexe.