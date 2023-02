Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire par implants ou par prothèses

Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre article parlant de l'augmentation mammaire par prothèses ou implants mammaires qui est à différencier de l'augmentation mammaire par lipofilling ou graisse autologue ! L'augmentation mammaire est une procédure sûre pour de nombreuses personnes. C'est aussi une intervention qui peut vous faire sentir plus confiante et plus belle. Cela dit, il est important de connaître les faits avant de prendre toute décision concernant votre chirurgie. Dans cet article, je répondrai à certaines questions courantes sur l'augmentation mammaire avec implants : Combien cela coûte-t-il ? Quels sont les risques de cette opération ? Que dois-je faire si je dois m'absenter du travail après avoir subi une augmentation mammaire avec implants ?



Quel est le coût d'une augmentation mammaire avec implants ? Le coût d'une augmentation mammaire avec implants dépend du type d'implant choisi, de votre lieu de résidence et de votre assurance ou non.

En général, l'augmentation mammaire est l'une des interventions de chirurgie esthétique les plus populaires aux États-Unis. On estime que plus de 300 000 nouveaux patients subissent cette intervention chaque année. Le coût moyen de cette intervention varie entre 6 000 et 9000 euros, en fonction de votre lieu de résidence et du type d'implant utilisé (texturé ou lisse).

Quelle est la durée d'une augmentation mammaire avec implants ? Les implants dureront toute votre vie. L'intervention est une opération unique et les implants peuvent être retirés à tout moment ; cependant, il est peu probable que vous ayez à les faire enlever. Bien qu'il ne soit pas garanti que vos seins conservent la même taille ou la même forme tout au long de votre vie, il n'y a pas d'effets secondaires à long terme associés à l'augmentation mammaire par implants.

La peau et le mamelon peuvent également changer avec le temps, mais ces changements ne sont généralement pas assez importants pour que vous les remarquiez ou vous en inquiétiez.

Devrai-je m'absenter du travail après mon opération ? L'augmentation mammaire est une procédure sûre pour de nombreuses personnes. Cependant, vous devez discuter avec votre chirurgien du temps de récupération nécessaire après une opération d'augmentation mammaire et du moment où vous pourrez reprendre le travail.

La durée de la convalescence dépend du type d'implant utilisé et des procédures spécifiques effectuées au cours de votre intervention. Vous pouvez avoir besoin d'un certain temps d'arrêt de travail après l'opération si :

Votre travail nécessite de soulever des charges lourdes ou d'autres activités fatigantes (par exemple, les ouvriers du bâtiment).

Vous avez d'autres problèmes médicaux qui rendent difficile une récupération rapide. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur l'augmentation mammaire avec implants ? Vous ne devez pas vous absenter du travail.

L'intervention est courte et vous pouvez reprendre le travail dès le lendemain.

Vous ressentirez une certaine gêne pendant quelques jours, mais cela ne devrait pas vous empêcher de travailler ou d'effectuer les activités normales de la vie quotidienne. Vous devez éviter de soulever des charges lourdes, de faire des exercices et autres activités physiques intenses jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez le faire (généralement 3 à 4 semaines après l'opération).

À retenir : L'augmentation mammaire est une procédure sûre pour de nombreuses personnes. À retenir : l'augmentation mammaire est une procédure sûre pour de nombreuses personnes.

L'augmentation mammaire avec implants est une bonne option pour de nombreuses personnes.

L'augmentation mammaire avec implants peut être réalisée sous anesthésie locale, ce qui signifie que vous serez éveillé mais ne ressentirez aucune douleur pendant l'opération. On parle souvent d'anesthésie "nocturne" ou "crépusculaire" parce qu'elle vous place dans un état altéré où vous vous assoupissez pendant l'opération mais restez réceptif aux ordres verbaux de votre chirurgien. Vous pouvez également recevoir des médicaments par voie intraveineuse qui aident à détendre les muscles et à réduire l'anxiété avant le début de l'opération.

L'augmentation mammaire avec implants peut être réalisée en ambulatoire, ce qui signifie que la plupart des patientes rentrent chez elles après l'intervention plutôt que de passer la nuit à l'hôpital (bien que certaines interventions facultatives, comme la correction du mamelon, nécessitent une nuit d'hospitalisation).

