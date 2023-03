Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire par prothèses Paris, questions et réponses

L'augmentation mammaire sur Paris peut se faire soit par graisse autologue soit par la pose de prothèses ou d'implants mammaires ! Sachez en plus en lisant notre article du jour qui vous aidera à comprendre les tenants et les aboutissants !



Lorsqu'il s'agit d'augmentation mammaire, il y a beaucoup de choses différentes que vous devez savoir et prendre en compte. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce guide : pour que vous puissiez mieux comprendre ce que la procédure implique et quels résultats vous pouvez en attendre.

Qu'est-ce que l'augmentation mammaire ? L'augmentation mammaire est le processus qui consiste à augmenter la taille et la forme de vos seins. Il existe plusieurs types de chirurgie d'augmentation mammaire, notamment :

Augmentation mammaire avec implants - Un implant est inséré derrière chaque sein pour en augmenter la taille et la forme. Cette intervention peut être pratiquée sur des femmes qui ont des seins naturellement petits ou plats, mais elle est également efficace pour celles dont les seins ont perdu du volume au fil du temps en raison d'une grossesse ou du vieillissement.

Lifting des seins avec implants - Une combinaison d'une incision autour de chaque mamelon et d'une incision sous chaque aisselle (axillaire). Le chirurgien enlève ensuite l'excès de peau sous les bras afin qu'ils reposent confortablement contre la paroi thoracique sans s'affaisser plus que souhaité ; une fois cette opération terminée, il place des coques en silicone remplies de gel dans chaque poche formée par l'élimination de l'excès de tissu adipeux sous vos aisselles pendant l'opération, ainsi qu'une solution saline supplémentaire dans ces coques, avant de refermer toutes les plaies créées pendant l'opération avec des points de suture réalisés dans des matériaux dissolvables, tels que des fils de soie synthétique appelés sutures Vicryl, qui se dissolvent lentement en quelques jours plutôt qu'en quelques semaines, de sorte que les patients n'ont pas besoin de revenir après avoir quitté des établissements de soins hospitaliers. Qu'est-ce qu'un implant mammaire salin ? Les implants mammaires salins sont composés de silicone et d'eau salée. Ils existent dans un large éventail de tailles, de formes et de couleurs afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre corps et à votre personnalité. La procédure d'insertion d'un implant mammaire salin est similaire à la méthode traditionnelle d'insertion d'implants en gel de silicone ; toutefois, il peut y avoir quelques différences en fonction du type de dispositif utilisé par votre chirurgien (par exemple, mini-incision ou sous-musculaire).

Les implants au sérum physiologique sont naturels car ils bougent comme le font les vrais seins lorsque vous vous déplacez ou que vous respirez profondément ; ils ne sont pas durs ou collants comme certaines personnes l'imaginent ! La seule différence entre les implants salins et les vrais seins est que les implants salins nécessitent des contrôles réguliers auprès d'un médecin expérimenté afin qu'il puisse surveiller de près leur état au fil du temps, tout en s'assurant qu'ils restent en bonne santé, non seulement pendant mais aussi après l'opération de retrait, si nécessaire, pour des raisons telles que des problèmes d'étanchéité, etc...

Qu'est-ce qu'un implant mammaire en silicone ? Les implants en silicone sont fabriqués à partir d'un matériau appelé silicone. Le silicone est un élément chimique utilisé dans de nombreux produits de notre vie quotidienne, notamment les récipients alimentaires et les produits de soins personnels tels que les shampooings.

Les implants mammaires en silicone sont utilisés depuis plus de 30 ans pour remplacer les tissus endommagés par une mastectomie ou une chirurgie de reconstruction du cancer. Ils sont sûrs, durables et ne se dégradent pas avec le temps comme d'autres matériaux utilisés pour les implants mammaires (tels que la solution saline).

La FDA a approuvé tous les types d'implants mammaires remplis de gel de silicone depuis 1990. Cependant, certaines compagnies d'assurance maladie ne couvrent toujours pas ces procédures en raison de leur coût élevé par rapport aux versions traditionnelles remplies de solution saline.

Quel chirurgien dois-je choisir pour mon augmentation mammaire ? Le choix d'un chirurgien plasticien certifié par le conseil d'administration est votre meilleure chance d'obtenir les résultats que vous souhaitez. Vous devriez également envisager de choisir un chirurgien qui a de l'expérience en matière d'augmentation mammaire et qui peut vous expliquer la procédure en détail.

Vous pouvez également parler avec des amis et des membres de votre famille qui ont déjà subi cette intervention - ils peuvent vous donner des informations précieuses sur leurs expériences avec différents médecins. Si possible, demandez-leur combien ils ont payé pour leur opération et combien de temps il leur a fallu avant de pouvoir reprendre le travail après leur opération (certaines opérations nécessitent un temps de récupération plus long que d'autres).

La procédure d'augmentation mammaire comporte-t-elle des risques ? Il est important de noter que toute intervention chirurgicale comporte des risques. Le risque le plus courant de l'anesthésie est la dépression respiratoire, ou la difficulté à respirer. L'infection est également une possibilité et peut parfois entraîner des troubles potentiellement mortels comme la septicémie (infection du sang) si elle se propage de la zone du sein à la circulation sanguine.

L'hémorragie est une autre complication potentielle qui peut survenir pendant ou après l'opération ; elle se produit lorsque trop de sang quitte une partie de votre corps pour aller ailleurs dans votre corps - cela arrive plus souvent qu'on ne le pense ! Il est également possible que vous ayez des cicatrices à la suite de la pose d'implants sous votre peau ; alors que certaines cicatrices s'effacent avec le temps (ou sont recouvertes de maquillage), d'autres peuvent rester visibles à jamais sur des parties telles que les mamelons ou les aisselles, où elles ne seront pas vues par d'autres personnes, à moins qu'elles ne soient examinées d'assez près lors des examens physiques effectués lors des visites chez le médecin chaque année après avoir subi des procédures d'augmentation... ce qui nous mène directement au sujet suivant :

Comment puis-je décider de prendre Motiva ou non ? Motiva est un implant mammaire salin. Il peut être utilisé pour une augmentation mammaire, mais ce n'est pas le bon choix pour tout le monde.

Si vous souhaitez utiliser Motiva, vous devrez discuter avec votre chirurgien pour savoir s'il convient ou non à votre type de corps et à l'aspect souhaité.

Combien de temps faut-il pour se remettre d'une opération d'augmentation mammaire ? Le processus de récupération est lent et il faut du temps pour guérir après une opération d'augmentation mammaire. Vous devrez vous ménager pendant quelques semaines après l'opération, mais vous devriez pouvoir rentrer chez vous dans les 24 heures suivant l'intervention !

Vous devrez porter un vêtement de compression pendant au moins 6 semaines après l'opération. Cela vous aidera à réduire le gonflement et les ecchymoses, ainsi qu'à donner à vos seins leur position définitive pendant cette période.

Après votre opération, vous devrez porter un vêtement de compression. Votre médecin vous dira exactement combien de temps vous devrez le porter et quel type d'exercice vous devrez éviter. Après votre opération, vous devrez porter un vêtement de compression. Votre médecin vous dira exactement combien de temps vous devrez le porter et quel type d'exercice vous devrez éviter.

Portez le vêtement de compression pendant 6 semaines.

Utilisez de la glace pendant les 48 premières heures.

Évitez les exercices physiques intenses pendant les 6 semaines suivant l'opération (comme la course ou le soulèvement d'objets lourds).

Évitez de consommer de l'alcool pendant cette période, car cela peut provoquer des saignements ou des ecchymoses sous la peau, ce qui peut augmenter les cicatrices autour des incisions et les rendre plus visibles plus tard dans la vie si elles ne sont pas traitées correctement dès le début ! * * Si possible, essayez d'éviter de dormir sur le ventre car on ne sait pas quelle position peut causer des dommages si on ne fait pas assez attention aux mouvements avec le temps... À retenir : L'augmentation mammaire est une intervention sûre, efficace et populaire qui peut changer radicalement votre apparence et votre estime de soi. L'augmentation mammaire est une intervention sûre, efficace et populaire qui peut changer radicalement votre apparence et votre estime de soi. Une augmentation mammaire utilise des implants pour créer des seins plus pleins et plus fermes en ajoutant du volume aux seins. L'augmentation mammaire peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale en ambulatoire (ce qui signifie que vous rentrez chez vous le jour même).



Pour en savoir plus : L'augmentation mammaire est le processus qui consiste à augmenter la taille et la forme de vos seins. Il existe plusieurs types de chirurgie d'augmentation mammaire, notamment :Les implants mammaires salins sont composés de silicone et d'eau salée. Ils existent dans un large éventail de tailles, de formes et de couleurs afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre corps et à votre personnalité. La procédure d'insertion d'un implant mammaire salin est similaire à la méthode traditionnelle d'insertion d'implants en gel de silicone ; toutefois, il peut y avoir quelques différences en fonction du type de dispositif utilisé par votre chirurgien (par exemple, mini-incision ou sous-musculaire).Les implants au sérum physiologique sont naturels car ils bougent comme le font les vrais seins lorsque vous vous déplacez ou que vous respirez profondément ; ils ne sont pas durs ou collants comme certaines personnes l'imaginent ! La seule différence entre les implants salins et les vrais seins est que les implants salins nécessitent des contrôles réguliers auprès d'un médecin expérimenté afin qu'il puisse surveiller de près leur état au fil du temps, tout en s'assurant qu'ils restent en bonne santé, non seulement pendant mais aussi après l'opération de retrait, si nécessaire, pour des raisons telles que des problèmes d'étanchéité, etc...Les implants en silicone sont fabriqués à partir d'un matériau appelé silicone. Le silicone est un élément chimique utilisé dans de nombreux produits de notre vie quotidienne, notamment les récipients alimentaires et les produits de soins personnels tels que les shampooings.Les implants mammaires en silicone sont utilisés depuis plus de 30 ans pour remplacer les tissus endommagés par une mastectomie ou une chirurgie de reconstruction du cancer. Ils sont sûrs, durables et ne se dégradent pas avec le temps comme d'autres matériaux utilisés pour les implants mammaires (tels que la solution saline).La FDA a approuvé tous les types d'implants mammaires remplis de gel de silicone depuis 1990. Cependant, certaines compagnies d'assurance maladie ne couvrent toujours pas ces procédures en raison de leur coût élevé par rapport aux versions traditionnelles remplies de solution saline.Le choix d'un chirurgien plasticien certifié par le conseil d'administration est votre meilleure chance d'obtenir les résultats que vous souhaitez. Vous devriez également envisager de choisir un chirurgien qui a de l'expérience en matière d'augmentation mammaire et qui peut vous expliquer la procédure en détail.Vous pouvez également parler avec des amis et des membres de votre famille qui ont déjà subi cette intervention - ils peuvent vous donner des informations précieuses sur leurs expériences avec différents médecins. Si possible, demandez-leur combien ils ont payé pour leur opération et combien de temps il leur a fallu avant de pouvoir reprendre le travail après leur opération (certaines opérations nécessitent un temps de récupération plus long que d'autres).Il est important de noter que toute intervention chirurgicale comporte des risques. Le risque le plus courant de l'anesthésie est la dépression respiratoire, ou la difficulté à respirer. L'infection est également une possibilité et peut parfois entraîner des troubles potentiellement mortels comme la septicémie (infection du sang) si elle se propage de la zone du sein à la circulation sanguine.L'hémorragie est une autre complication potentielle qui peut survenir pendant ou après l'opération ; elle se produit lorsque trop de sang quitte une partie de votre corps pour aller ailleurs dans votre corps - cela arrive plus souvent qu'on ne le pense ! Il est également possible que vous ayez des cicatrices à la suite de la pose d'implants sous votre peau ; alors que certaines cicatrices s'effacent avec le temps (ou sont recouvertes de maquillage), d'autres peuvent rester visibles à jamais sur des parties telles que les mamelons ou les aisselles, où elles ne seront pas vues par d'autres personnes, à moins qu'elles ne soient examinées d'assez près lors des examens physiques effectués lors des visites chez le médecin chaque année après avoir subi des procédures d'augmentation... ce qui nous mène directement au sujet suivant :Motiva est un implant mammaire salin. Il peut être utilisé pour une augmentation mammaire, mais ce n'est pas le bon choix pour tout le monde.Si vous souhaitez utiliser Motiva, vous devrez discuter avec votre chirurgien pour savoir s'il convient ou non à votre type de corps et à l'aspect souhaité.Le processus de récupération est lent et il faut du temps pour guérir après une opération d'augmentation mammaire. Vous devrez vous ménager pendant quelques semaines après l'opération, mais vous devriez pouvoir rentrer chez vous dans les 24 heures suivant l'intervention !Vous devrez porter un vêtement de compression pendant au moins 6 semaines après l'opération. Cela vous aidera à réduire le gonflement et les ecchymoses, ainsi qu'à donner à vos seins leur position définitive pendant cette période.Après votre opération, vous devrez porter un vêtement de compression. Votre médecin vous dira exactement combien de temps vous devrez le porter et quel type d'exercice vous devrez éviter.L'augmentation mammaire est une intervention sûre, efficace et populaire qui peut changer radicalement votre apparence et votre estime de soi. Une augmentation mammaire utilise des implants pour créer des seins plus pleins et plus fermes en ajoutant du volume aux seins. L'augmentation mammaire peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale en ambulatoire (ce qui signifie que vous rentrez chez vous le jour même).Pour en savoir plus : https://aesthetics.paris/augmentation-mammaire-par-implants/



Marcia Parisis

Lu 59 fois









Flashback : < > Comment améliorer son apparence physique ? Abdominoplastie Paris, faire une abdominoplasite. Quand, comment, pourquoi ? Port du soutien gorge après une augmentation mammaire Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique