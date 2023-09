Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire sur une ville comme Paris, les questions à se poser

Le désir naturel d'être belle et de plaire met mal à l'aise les femmes dont les seins ne correspondent pas à leur propre idéal esthétique. L'augmentation mammaire est une technique de chirurgie mammaire visant à améliorer le volume et la forme des seins d'une femme pour l'aider à se sentir mieux dans sa peau.



Les femmes qui se sentent insatisfaites parce que leurs seins n'ont pas atteint la taille qu'elles espéraient ont généralement recours à cette intervention. L'augmentation mammaire naturelle est également recommandée aux patientes qui souhaitent égaliser leurs deux seins, l'un étant plus gros que l'autre, ou qui veulent restaurer le volume naturel de leurs seins qui a été réduit en raison d'une grossesse, d'une perte de poids ou de l'âge. Ce type de chirurgie apporte des solutions spécifiques à chaque cas.





Questions sur l'augmentation mammaire ? Devrai-je subir d'autres opérations à l'avenir pour remplacer mes implants mammaires ?

Non, il n'est plus nécessaire de subir une intervention chirurgicale pour remplacer vos implants tous les deux ou trois ans, car ils sont à vie. Nous avons tous entendu dire que les implants mammaires devaient être remplacés tous les dix ans, mais cette information est aujourd'hui dépassée, car les progrès de la science permettent d'améliorer les prothèses et de les rendre plus durables. L'important est de procéder à des contrôles réguliers pour s'assurer que les implants sont en bon état. Ces contrôles doivent être effectués tous les 3 ans environ, au moyen d'une échographie mammaire.

Aurai-je des cicatrices ?

L'augmentation mammaire est une intervention chirurgicale et, comme presque toutes les interventions chirurgicales, elle laisse une cicatrice qui ne peut être évitée, mais grâce à une technique raffinée et minutieuse, elle est d'excellente qualité et presque imperceptible avec le temps. Selon la voie d'abord utilisée, la cicatrice peut être située dans l'aréole ou dans la région inframammaire (pli sous-mammaire).

Pourrai-je allaiter ?

Oui, il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement en cas de pose d'implants mammaires. Vous devez seulement garder à l'esprit que si l'opération d'augmentation mammaire a été réalisée à travers l'aréole, vous devez faire particulièrement attention car cela peut augmenter le risque de mastite.

Les implants mammaires peuvent-ils se rompre ?

Le risque de rupture d'un implant mammaire est très faible, il est essentiellement réduit à un traumatisme (tel qu'un accident de voiture ou un coup très soudain). Même si un traumatisme se produit et que l'implant se rompt, l'intérieur de la prothèse ne se "répand pas hors du corps", comme le pensent de nombreuses personnes, car l'intérieur des implants est un gel cohésif, c'est-à-dire qu'il n'est pas liquide et qu'il ne s'écoule donc pas.

Combien de temps me faudra-t-il pour me rétablir ?

La convalescence varie selon les patientes, mais il est normal que vous soyez rétablie en 7 à 10 jours. Un repos relatif est nécessaire pendant les 4 premiers jours. En outre, au cours du premier mois, vous devrez vous soumettre à des contrôles continus et ne pas faire d'exercice pour garantir une bonne cicatrisation.

La forme de mes seins peut-elle également être modifiée ?

Ce type de chirurgie n'est pas uniquement basé sur l'augmentation mammaire, d'autres techniques peuvent également être réalisées pour que vous vous sentiez bien dans votre corps : correction des seins tubéreux, réduction des aréoles très grandes, correction des asymétries, reconstruction et/ou lifting des seins après une maladie ou une maternité, etc. Le mieux est de consulter votre chirurgien pour connaître toutes les possibilités qui s'offrent à vous.

Comment choisir la bonne taille ?

Le choix de la taille de vos implants mammaires est une tâche qui doit être effectuée avec votre chirurgien. Vous devez tenir compte des proportions de votre corps, ainsi que de la taille de votre poitrine et de votre dos. Le chirurgien pourra vous conseiller sur la meilleure taille et faire des simulations pour que vous puissiez voir approximativement de quoi vous aurez l'air.

Vais-je perdre ma sensibilité ?

La récupération de la sensibilité est complète dans la plupart des cas. Elle sera affectée au début, après l'opération, mais peu à peu elle se rétablira complètement. Le temps de récupération varie toutefois d'un patient à l'autre. Les implants mammaires possibles ?

Il existe actuellement 3 types d'implants mammaires pour l'augmentation mammaire : les prothèses rondes, les prothèses anatomiques et les prothèses ergonomiques.



1) Prothèses rondes. Leur base est ronde et leur point de projection maximale se situe au milieu de l'implant. Le volume qu'elles apportent est égal dans le pôle supérieur et dans le pôle inférieur.



2. Les prothèses anatomiques. Avec une base ronde ou ovale, mais avec une projection en forme de goutte d'eau, pour mieux simuler le sein naturel d'une femme. La plus grande quantité de gel se trouve dans la partie qui reste dans le pôle inférieur du sein.



3. Prothèses ergonomiques. Elles ont une base ronde mais sont remplies d'un gel adaptatif qui déplace son point de projection maximale en fonction de la position dans laquelle il se trouve, ce qui modifie l'aspect de l'implant en fonction des mouvements de la patiente. Ces prothèses seront plus proches des prothèses anatomiques en position debout, et plus proches des prothèses rondes en position couchée.



L'intervention permet trois types d'incision. Le chirurgien et la patiente discuteront des différentes approches et choisiront celle qui convient le mieux à chaque femme :



1. incision transaxillaire



Il n'y a pas de cicatrice visible sur les seins.



2. incision inframammaire



Peut être associée à une récupération postopératoire plus rapide.



3. Incision périaréolaire



Permet un rétablissement plus rapide.



Une fois l'implant en place, l'incision est suturée et, si nécessaire, un drain est placé pendant 24 heures.



Il est conseillé d'avoir recours à l'anesthésie générale pour la chirurgie d'augmentation mammaire. La patiente restera endormie pendant toute la durée de l'opération, ce qui permet un meilleur relâchement musculaire et facilite donc le travail du chirurgien.



Une fois l'augmentation mammaire réalisée, vous devrez rester à la clinique entre 8 et 24 heures, selon les cas.



À la suite de l'opération, il est possible que vous constatiez une perte temporaire de sensibilité dans la zone, qui se rétablira normalement de manière totalement progressive.



L'opération dure environ une heure.



