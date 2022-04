Baume au CBD Suisse - Achat en ligne

Le cannabidiol (CBD) est un composé naturel présent dans le Cannabis sativa qui est réputé pour ses nombreux effets bénéfiques. Bien que plus de 125 terpènes et 80 cannabinoïdes soient présents dans l'extrait de la plante, le CBD et le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) sont les plus étudiés en raison de leurs effets sur le corps humain. Contrairement au THC, cependant, le CBD n'est pas une substance psychoactive.



Le cannabidiol sous sa forme concentrée



L'huile de CBD est une substance végétale très prometteuse, dont les effets ont été largement étudiés par la science médicale moderne. En plus de ses pouvoirs antioxydants et anti-inflammatoires naturels, le CBD pourrait révolutionner le traitement de nombreuses maladies neurologiques, neurodégénératives et psychiatriques qui seraient autrement impossibles à traiter. En plus de ses nombreux avantages, il est également associé à une très faible toxicité et à un très petit nombre d'effets secondaires, pour la plupart mineurs, ce qui en fait un remède sûr et efficace. Remède précieux et complément important pour le traitement de nombreuses affections, l'huile de CBD est un complément 100 % naturel exceptionnel pour ceux qui souhaitent améliorer leur santé et leur bien-être physique et mental





TRAITEMENT DE L'ANXIÉTÉ, DE LA PANIQUE ET DE LA DÉPRESSION



Le cannabidiol est l'ingrédient actif qui réduit normalement l'anxiété et la paranoïa associées au THC lorsque la marijuana est fumée à des fins récréatives. Une fois isolée des autres substances narcotiques, l'huile de CBD a été testée dans de nombreuses études pour démontrer son efficacité dans le traitement de l'anxiété, de la panique et de la dépression. En plus d'aider dans les situations normales de stress en réduisant l'anxiété de performance et l'anxiété sociale, la CBD peut avoir des effets bénéfiques dans le traitement des troubles obsessionnels compulsifs (TOC), du syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et même de certaines affections psychiatriques

Bien que le mécanisme d'action soit encore partiellement inconnu, certaines études ont montré que l'huile de cannabidiol était aussi efficace pour traiter la schizophrénie et les psychoses que plusieurs médicaments traditionnels. Cependant, contrairement à cette dernière, cette substance a beaucoup moins d'effets secondaires et est donc beaucoup plus sûre [6].





UNE ACTION ANTI-INFLAMMATOIRE PUISSANTE



Le CBD a un puissant effet anti-inflammatoire, ce qui en fait un remède naturel efficace pour le traitement de la douleur. Une étude publiée en 2012 dans le Journal of Experimental Medicine suggère que l'huile de CBD pourrait être capable de réduire l'inflammation chronique et la douleur neuropathique. Cet effet pourrait être dû à une action directe sur les neurones responsables de la transmission de la douleur, notamment chez les personnes souffrant de douleurs chroniques. Dans une autre étude réalisée en 2007 au Canada, le CBD a permis de soulager jusqu'à 70 % des douleurs neuropathiques chez les patients atteints de sclérose en plaques.



Le CBD est également capable de réduire la production de cytokines inflammatoires telles que la protéine-1 alpha et la protéine-1 bêta. Cette action anti-inflammatoire spécifique pourrait être extrêmement importante pour moduler les réponses excessives du système immunitaire. Il est en effet toujours testé dans le traitement de nombreuses maladies auto-immunes ou inflammatoires [9]. En plus des effets mentionnés ci-dessus, le cannabidiol est également un puissant antioxydant, et est donc capable de protéger l'organisme du stress oxydatif et des dommages causés par l'attaque des radicaux libres



ÉPILEPSIE ET CONVULSIONS



Les propriétés anti-épileptiques de l'huile de CBD ont récemment été mises en évidence par plusieurs spécialistes de renommée mondiale. Le cannabidiol réduirait la fréquence et l'intensité des convulsions et des crises d'épilepsie dans des cas qui seraient autrement insolubles parce qu'ils ne répondent à aucune autre thérapie. Le CBD utilisé dans le traitement de l'épilepsie résistant aux traitements conventionnels serait extraordinairement efficace, en particulier chez les enfants. Les sujets traités ont vu la fréquence de leurs crises diminuer jusqu'à 50 %, et ont également montré une amélioration significative de leur qualité de vie.

L'effet antiépileptique de l'huile de CBD est connu de la médecine traditionnelle depuis des siècles, et ce n'est que récemment que la science médicale a confirmé son efficacité. Récemment, le Brésil a autorisé l'utilisation du cannabidiol pour le traitement de l'épilepsie au même titre que les autres anticonvulsivants.