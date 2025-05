Que retenir des élections législatives au Canada ?

Les libéraux de Mark Carney ont remporté les élections fédérales, lundi soir, face à des conservateurs qui tirent leur épingle du jeu.



À l'issue de ce scrutin, on peut retenir plusieurs informations :



- Le premier ministre libéral réussi son premier test électoral et devrait être reconduit à son poste. Même si les libéraux frôlent la majorité absolue de 4 sièges, les sept sièges remportés par le NDP (ancien partenaire de coalition) ou le siège des verts pourront servir d'appui.



- Le Canada devient un pays bipartite avec, d'un côté, les Libéraux (43,5%, 168 sièges) et de l'autre, les conservateurs (41,4%, 144 sièges).



- D'importants leaders politiques ont perdu leurs sièges, comme Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti Démocratique (social-démocrate) qui a perdu son comté de Burnaby−Centre, en Colombie-Britannique ou, comme le chef des conservateurs Pierre Poilievre, qui a été défait dans sa circonscription de Carleton, en Ontario.



- Le Bloc québecois résiste malgré tout au choc Libéraux/Conservateurs. Le BQ est passé de 32 sièges à 23. Même si le parti a perdu des sièges, il détiendra trois fois plus de sièges au Parlement que le NPD. Les élections au Québec ont profité aux libéraux, qui ont remporté près d'une dizaine de sièges supplémentaires. L'agenda indépendantiste du BQ a eu peine à trouver de l'écho alors que tout le monde parle des menaces d'annexion du Canada par Trump.



- Les partisans des grandes entreprises et des grands groupes capitalistes remportent largement les élections. Rien ne différencie les politiques des libéraux et des conservateurs et le NDP a démontré qu'il n'était pas une alternative à gauche.



Le Parti Communiste du Canada avec seulement 24 candidatures (2 de moins qu'en 2021) progresse et réalise une petite percée dans une circonscription de l'Ontario. Les candidats du PCC-CPC remportent 5 462 voix (+ 740).



Dans la circonscription de Barrie–Springwater–Oro-Medonte (Ontario), le candidat communiste Michael Speers réalise le meilleur score du Parti Communiste du Canada avec, 917 voix (1,4%). Il prend la quatrième place dans le scrutin devant le candidat vert (889 voix, 1,4%).



Les résultats du Parti communiste :



Acadie-NB / Fredericton-Oromocto

June Patterson, 145 voix (0,3%)



Québec / LaSalle–Émard–Verdun

Manuel Johnson, 135 voix (0,3%)



Québec / Laurier–Sainte-Marie

Adrien Welsh, 117 voix (0,2%)



Québec / Papineau

Stéphane Doucet, 314 voix (0,7%).



Alberta/ Calgary Est

Jonathan Trautman, 137 voix (0,3 %)



Alberta / Edmonton Centre

Naomi Rankin, 134 (0,2 %)



Alberta / Edmonton Griesbach

Alex Boykowich, 138 voix (0,3 %)



Alberta / Edmonton Sud-Est

Corinne Benson, 268 voix (0,6%)



Alberta / Edmonton Strathcona

Christian Bourque, 181 voix (0,3 %)



BC / Esquimalt-Saanich-Sooke

Robert Crooks, 136 voix (0,2%)



BC / Centre - Surrey

Ryan Abbott, 190 voix (0,4%)



BC / Surrey Newton

Salman Zafar, 222 voix (0,5%)



BC / Vancouver Est

Kimball Cariou, 339 voix (0,6%)



Manitoba / Winnipeg-Nord

Sarah Borbridge, 112 voix (0,3%)



Manitoba / Centre-Sud de Winnipeg

Cam Scott, 314 voix (0,6%)



Terre Neuve / St. John's – Est

Sam Crête, 94 voix (0,2%)



Ontario / Barrie–Springwater–Oro-Medonte

Michael Speers, 917 voix (1,4%)



Ontario / Beaches–East York

Élisabeth Rowley, 146 voix (0,2%)



Ontario / Davenport

Dave McKee, 387 voix (0,6%)



Ontario / Humber River–Black Creek

Jeanne McGuire, 225 voix (0,6%)



Ontario / Ottawa-Centre

Cashton Perry, 166 voix (0,2%)



Ontario / Taiaiako'n-Parkdale-High Park

Rimmy Riarh, 135 voix (0,2%)



Ontario / Université-Rosedale

Drew Garvie, 303 voix (0,5%)



Ontario / Windsor-Ouest

Joseph Markham, 199 voix (0,4%)



À noter que le Parti marxiste-léniniste du Canada (PMLC), remporte 5 648 voix (pour 35 candidatures).