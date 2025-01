Tunisie News

TOURISME MÉDICAL EN TUNISIE

Le tourisme médical en Tunisie connaît un essor remarquable, s'imposant comme un secteur florissant dans une économie par ailleurs en difficulté. La Tunisie s'est positionnée comme une destination de choix pour les patients étrangers, attirant plus de 500 000 patients hospitalisés et plus de deux millions de patients pour des soins ambulatoires chaque année



Sylvie Delhaye S. D.

