Blépharoplastie Lausanne, questions et réponses

Quel est le meilleur traitement pour les fosses lacrymales ? La zone des gouttières lacrymales est influencée par les facteurs suivants : • L'épaisseur de la peau • La couleur de la peau • La structure osseuse, et • La présence ou l'absence de poches de graisse.

S'il n'y a pas de poches de graisse bombées dans la zone, je préfère utiliser un produit de comblement dermique, tel que Restylane, ainsi qu'une dose de plasma riche en plaquettes (PRP), afin de corriger le volume et la qualité de la peau.

Les poches sous les yeux peuvent-elles être éliminées sans chirurgie ? Les poches sous les yeux apparaissent lorsque la graisse autour des yeux s'affaisse ou se relâche, ce qui donne l'impression que les yeux sont gonflés ou bouffis. Bien qu'il existe un grand nombre de produits et d'appareils cosmétiques qui prétendent pouvoir corriger les poches oculaires, une intervention chirurgicale est toujours nécessaire dans les cas graves. Une attention particulière est toujours portée pour s'assurer que le patient se rétablit bien et guérit rapidement après une blépharoplastie des paupières inférieures.

Pourquoi mes yeux ont-ils l'air si fatigués ? Dans certains cas, les yeux peuvent paraître fatigués en raison de l'affaissement des paupières supérieures et du gonflement des poches sous les yeux. En tant que chirurgien esthétique oculo-facial pratiquant depuis plus de 20 ans, je prends en charge de nombreux cas de chirurgie corrective, rétablissant non seulement l'apparence des yeux mais aussi leur état général.



Comment la chirurgie des paupières supérieures et inférieures est-elle pratiquée ? Dans un cabinet, la blépharoplastie est réalisée sous sédation intraveineuse LITE™ IV, ce qui permet aux patients de bénéficier de périodes de récupération plus rapides. La blépharoplastie des paupières supérieures s'attaque aux problèmes du pli de la paupière, ainsi qu'à l'excès de peau qui peut être présent sur les paupières. Dans certains cas, de la graisse et des tissus mous peuvent être ajoutés et sculptés dans la zone afin d'améliorer l'aspect général de l'œil. La blépharoplastie des paupières inférieures s'attaque à la peau tombante, gonflée et d'aspect fatigué qui se trouve sous les yeux. Cette intervention peut être réalisée par une approche transcutanée (de l'extérieur) ou par une approche transconjonctivale (de l'intérieur). Lorsque vous envisagez de choisir ce type d'intervention, assurez-vous de choisir un chirurgien ayant des compétences avancées en matière de chirurgie des paupières, car la chirurgie des paupières inférieures peut avoir des effets néfastes sur la paupière inférieure si elle n'est pas effectuée correctement.

Quels sont les risques de la chirurgie des paupières ? Outre les risques habituels associés à la chirurgie, tels que les saignements et les infections, la chirurgie des paupières comporte des risques qui peuvent affecter la fonction et la santé des yeux et entraîner des complications. Ces complications peuvent être les suivantes : • l'affaissement des paupières supérieures après l'opération, • un manque de peau qui empêche la fermeture complète des paupières, • des cicatrices indésirables, • rétraction de la paupière inférieure et • ectropion. D'autres complications peuvent également survenir, comme la sécheresse oculaire et l'ulcération de la cornée.

Avant d'avoir recours à la chirurgie des paupières, il convient de procéder à un examen médical et physique complet des yeux afin de réduire le risque de complications. Un examen complet doit inclure un diagnostic approprié de tout problème oculaire existant, tel que la ptose ou le prolapsus des glandes lacrymales.

Comment les cicatrices de la chirurgie des paupières sont-elles minimisées ? Pour minimiser les cicatrices post-opératoires, une planification détaillée, une chirurgie peu traumatisante et des soins post-opératoires immédiats sont nécessaires. Lors d'une blépharoplastie inférieure, un Dr privilégie l'approche transconjonctivale, afin de ne pas créer d'incisions externes sur la peau. L'excès de peau de la paupière supérieure requiert un certain niveau d'art, car ces incisions doivent être positionnées de manière à être à peine perceptibles, même lorsque les yeux sont fermés. À la fin de l'intervention, le docteur choisit une technique de suture optimale et utilise un mélange de cicatrisation avancé (plasma riche en plaquettes ou PRP), afin d'accélérer le processus de guérison. Cette combinaison, associée à des soins à domicile appropriés, aide les patients à se rétablir plus rapidement avec moins de cicatrices.

En quoi la blépharoplastie transconjonctivale est-elle différente ? La blépharoplastie transconjonctivale est une intervention chirurgicale qui s'attaque au problème des yeux gonflés et fatigués sans incision externe de la peau. Je préfère cette méthode parce qu'elle ne perturbe pas les muscles et les ligaments délicats qui assurent le soutien et la fonction de la paupière inférieure. La blépharoplastie transconjonctivale peut être pratiquée sur des patients de tous âges et peut être associée à un traitement au laser CO2 fractionné et à un traitement au plasma riche en plaquettes (PRP) afin d'atténuer les cernes et les fines rides de vieillesse.

Les résultats de la chirurgie des paupières sont-ils permanents ? Les résultats de la chirurgie des paupières peuvent durer jusqu'à 5 à 10 ans, en fonction des conditions suivantes : • l'âge du patient au moment de l'intervention, • l'état de santé général du patient • l'état de la peau. Afin de susciter des attentes réalistes quant à ce que la chirurgie peut faire pour eux, un Dr s'efforce d'aider ses patients à comprendre la façon dont le visage vieillit au fil des ans et comment cela affecte l'apparence des yeux et les effets de la chirurgie.



Bertrand Mercadier

