Brazilian Buttock Lift Questions et réponses

Le Brazilian Buttock lift ou BBL est une opération très connue en chirurgie esthétique ?



Qu'est-ce que le Brazilian Buttock Lift avec greffe de graisse, transfert de graisse autologue ?

Le lifting brésilien des fesses avec greffe de graisse ou lipofilling est une opération visant à restaurer ou à remodeler les fesses pour obtenir des fesses plus pleines, plus fermes et plus hautes, ou à corriger des déformations et une asymétrie, en greffant votre propre graisse (autologue) dans les fesses. La graisse est prélevée dans les zones où l'excès de graisse est préoccupant, généralement les poignées d'amour, l'abdomen et les cuisses, mais aussi les bras, les bourrelets du dos et les genoux. La graisse est soigneusement traitée à l'aide d'un dispositif stérile Aquavage, afin de protéger les cellules graisseuses avant d'être injectée dans les fesses par une ou deux très petites incisions à l'aide d'une fine canule. La procédure devrait être assez atraumatique, ce qui réduit l'incidence des complications et maximise la guérison des cellules graisseuses.



Quels sont les avantages de la greffe de graisse et du transfert de graisse ?

La greffe de graisse utilise vos propres cellules graisseuses (graisse autologue) pour améliorer et rehausser vos fesses. Comme les cellules graisseuses sont les vôtres, il n'y a aucun risque de rejet ou de réaction indésirable. Les fesses greffées se sentiront et se comporteront de manière naturelle et il n'y a pas de risque de défaillance ou d'endommagement de l'implant comme dans le cas d'une augmentation des fesses avec un implant. Bien qu'un ou deux traitements par greffe de graisse puissent être nécessaires pour obtenir la forme ou la plénitude optimale, les résultats du transfert de graisse autologue AFT sont permanents.



Quels sont les effets secondaires ou les risques ?

Une légère gêne, un gonflement et des ecchymoses peuvent survenir. Une certaine irrégularité peut apparaître au niveau du site de prélèvement de la graisse, nécessitant un ou plusieurs traitements supplémentaires, tels que le Velashape ou un modelage supplémentaire de la graisse. Une infection est rare (<0,1 %) après un transfert de graisse AFT pour un lifting brésilien des fesses, un traitement antibiotique sera administré au moment du traitement. Une certaine altération de la sensation autour de la zone de traitement et du site de prélèvement de la graisse est courante et devrait disparaître en 6 à 8 semaines. La thrombose veineuse profonde est très rare, mais nous prenons toutes les précautions nécessaires pendant et après l'opération pour minimiser ce risque.



Comment se déroule le Brazilian Buttock Lift ?

La consultation initiale permet de déterminer les objectifs du traitement, de noter toute anomalie ou asymétrie associée et de planifier le traitement optimal pour obtenir le résultat idéal chez chaque patient. Le traitement est effectué sous anesthésie générale, dans la journée. La graisse autologue est prélevée par la technique de liposuccion avant d'être préparée et transférée sur vos fesses. L'AFT peut être améliorée en utilisant vos propres plaquettes sanguines sous la forme de plasma riche en plaquettes (PRP), afin de favoriser la guérison et la survie des cellules graisseuses. Cette opération



Combien de temps le résultat durera-t-il ?

Le transfert de graisse autologue AFT pour le lifting brésilien des fesses apporte une amélioration durable ou permanente. Cependant, entre 30 et 40 % de la graisse greffée peut ne pas survivre, ce qui nécessite un traitement supplémentaire après environ 3 à 6 mois afin d'obtenir des résultats optimaux.



Quand les résultats du Brazilian Buttock Lift seront-ils visibles ?

L'amélioration de la plénitude et de la forme sera visible immédiatement après le traitement. Tout gonflement disparaîtra en 2 à 4 semaines, mais la sensation normale reviendra à partir de 4 à 6 semaines. Il faudra 3 mois pour que la graisse greffée se stabilise dans la ou les zones traitées.



Suis-je apte à subir une greffe de graisse, un transfert de graisse autologue ou un lifting brésilien des fesses ?

Si vous souhaitez améliorer vos fesses en utilisant votre propre graisse, et gagner en retirant la graisse d'une ou plusieurs zones qui vous préoccupent, alors la greffe de graisse, le transfert de graisse est susceptible d'être bénéfique pour vous. Une évaluation détaillée pour déterminer vos objectifs et vos options ne peut être effectuée qu'au moment d'une consultation approfondie. Si vous n'avez pas suffisamment de graisse à prélever, le modelage de la fesse par Macrolane ou Aquamid ou l'augmentation de la fesse par des implants peut être une option appropriée.



Le lifting brésilien des fesses est-il douloureux ou provoque-t-il des ecchymoses ?

Le traitement ne devrait causer qu'une gêne minime et aucune ecchymose n'est à craindre compte tenu des techniques prudentes utilisées. Les éventuelles légères ecchymoses disparaissent généralement au bout d'une à deux semaines. La ou les zones traitées peuvent être sensibles, une légère gêne est à prévoir pendant 2 semaines.



Quand pourrai-je reprendre mes activités normales ?

