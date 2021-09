CANCER DU SEIN : LE LAIT DE VACHE POURRAIT AUGMENTER LES RISQUES JUSQU’À 80 %.

Des chercheurs ont voulu voir si la consommation de lait de vache augmentait les risques de cancer du sein.



Pour cela, ils ont analysé les données de 52 795 participantes, âgées de 57 ans en moyenne, exemptes de cancer au début de l’étude et suivies pendant 8 ans. D’après leurs observations, la consommation de lait de vache serait liée à un risque de cancer du sein accru de 22 % tandis qu’aucune association significative n’a été notée avec le fromage et le yaourt. Autre point intéressant : le fait de substituer au lait de vache du lait de soja permet de réduire le risque de 32 %2.



Les chercheurs vont encore plus loin en affirmant que « consommer 1/4 à 1/3 de verre de lait de vache par jour est associé à un risque accru de cancer du sein de 30%. Un verre par jour fait augmenter le risque de 50 %, deux à trois verres par jour, de 70 à 80 % ».





