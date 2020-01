Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Chirurgie esthétique ? Un peu d'histoire La chirurgie esthétique en Europe a une histoire très intéressante ! Sachez en plus en lisant notre article !







INTRODUCTION



L'intérêt de Sir Harold Gillies, CBE, FRCS (Commandant de l'Empire britannique, membre du Collège royal des chirurgiens) (Figure 1) pour le traitement des difformités nasales et autres anomalies faciales l'a conduit à être l'un des fondateurs de la chirurgie plastique faciale au début du 20ème siècle. Bien qu'il n'ait pas reçu de formation officielle en chirurgie plastique, il s'est distingué en traitant de nombreux patients souffrant de blessures au visage pendant la Première Guerre mondiale.



Gillies a éveillé son intérêt pour les lésions faciales par une approche dentaire, accompagnant plus tard le chirurgien plasticien français Hippolyte Morestin, qui pratiquait les chirurgies reconstructives les plus avancées de l'époque à l'hôpital du Val de Grâce, à Paris1. 1 De ces expériences, il a remarqué l'énorme quantité de blessures à la mâchoire et au cerveau que la guerre des tranchées produisait.



Devant ce besoin, Gillies a mis à profit ses compétences politiques pour mettre sur pied une unité de traitement des lésions faciales avec une approche multidisciplinaire, appliquée initialement à l'hôpital militaire de Cambridge en 1916 et transférée à l'hôpital Queen's l'année suivante. Le modèle proposé a connu un tel succès que des sous-unités ont été établies pour fournir des soins aux blessés des forces du Commonwealth au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie.



Entre 1917 et 1923, lui et son équipe de chirurgiens et d'odontologistes ont opéré plus de 5000 patients. Certaines des lésions traumatiques étaient similaires à des fentes de développement et autres difformités congénitales, et ont donc contribué à créer une expérience pour l'amélioration de leurs corrections. Les dossiers sont conservés aux Archives Gillies, au Queen Mary's Hospital, à Sidcup, emplacement du complexe hospitalier original qui comprenait des hôpitaux de rétablissement et de réadaptation4 .



Les mutilations faciales graves ont été corrigées par des interventions chirurgicales qui font maintenant partie de l'histoire (comme les greffes d'os libre pour la reconstruction des mâchoires, les lambeaux de rotation et les greffes tubulaires pédiculées). Comme l'ont mentionné plusieurs auteurs, il ne fait aucun doute que les blessés de la frontière occidentale de la Première Guerre mondiale ont fait l'objet d'expériences qui ont permis le développement de la chirurgie plastique moderne.



Après la Première Guerre mondiale, Gillies a été élue au personnel clinique de l'hôpital St. Bartholomew's comme l'un des rares chirurgiens plastiques britanniques de l'époque, s'imposant certainement comme le chef de file dans ce domaine5. Il a fini par devenir " consultant ", le poste le plus élevé pour un médecin dans le système de santé anglais, la Marine, la Royal Air Force, le ministère de la Santé et six autres hôpitaux.



Contrairement au succès des chirurgiens plastiques en Amérique du Nord pendant l'entre-deux-guerres, les chirurgiens plastiques britanniques n'ont pas pu consolider la chirurgie plastique en Angleterre pendant cette période. Malgré sa grande expérience chirurgicale et sa réputation, Gillies n'a pas réussi à faire grand-chose pendant l'entre-deux-guerres.



Il était difficile de trouver suffisamment de chirurgies pour soutenir son bureau, et encore moins pour former de nouveaux spécialistes. Il a également eu du mal à maintenir sa popularité favorable, car sa tentative d'augmenter le nombre de cas en effectuant des interventions purement esthétiques lui a valu le faux titre de charlatan6,7.



Au début de la Seconde Guerre mondiale, Gillies a converti l'aile privée de l'hôpital Park Prewett, à Basingstoke, en un hôpital de chirurgie plastique de 120 lits. A cette époque, le nombre de chirurgiens plasticiens au Royaume-Uni était de quatre8 , alors qu'aux Etats-Unis, il y avait environ 60 chirurgiens plasticiens9.



Fumeuse depuis toujours, Gillies est restée active comme enseignante jusqu'à sa mort, et elle est morte subitement en 1960, à 78 ans, d'une maladie coronarienne.



OBJECTIFS



Voir la contribution de Gillies à l'émergence de la Chirurgie Plastique en tant que spécialité du point de vue historique. Gillies a été décrite comme une brillante enseignante. Plusieurs de ses enseignements ont été résumés dans les fameux " Principes de Gillies " (Annexe 1). Ceux qui étaient sous sa formation et qui ont décidé d'utiliser leurs mains tôt pour sentir ou signaler le défaut d'un patient ont été critiqués et on leur a enseigné : " Utilisez vos yeux d'abord pour évaluer le problème et gardez ces doigts sales loin du patient ! En tant que maître artisan de la salle d'opération, il a souligné l'importance vitale d'une hémostase complète dans la reconstruction en patchwork ; l'une de ses maximes était " une cuillère à café de sang aujourd'hui vaut un seau demain ".





MÉTHODES



Un examen a été effectué dans une base de données en ligne, avec des termes non unifiés, à la recherche d'aspects historiques pertinents liés à la vie de Harold Gillies, ainsi que de sa contribution à l'essor de la chirurgie plastique en tant que spécialité chirurgicale.





RÉSULTATS



Héritage et contributions à la Chirurgie Plastique moderne



Né à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, en 1882, son père était membre du Parlement néo-zélandais et sa mère était également un membre éminent de la famille (figure 4). Il a fait ses études au Wanganui College, en Nouvelle-Zélande, où il a été capitaine de l'équipe de cricket. Plus tard, il a étudié à Gonville et au Caius College, et a fait ses études de médecine à l'Université de Cambridge, en Angleterre.



Il a surmonté les difficultés causées par un coude devenu raide après un accident d'enfance et a réussi à ramer jusqu'à Cambridge lors de la célèbre course de bateaux de 1904 contre Oxford, et a joué au golf pour l'Angleterre contre l'Écosse, remportant la Royal St George Grand Challenge Cup à Sandwich en 1913.



Il a obtenu un diplôme en otolaryngologie de l'hôpital St Bartholomew's en 1906 et est devenu membre du Collège royal des chirurgiens en 1910-11.



Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, il s'est engagé dans le Royal Army Medical Corps (il a commencé comme capitaine et a terminé sa carrière comme major). En 1915, il s'est porté volontaire pour la Croix-Rouge dans le village français de Wimereux, où il a rencontré un dentiste franco-américain du nom de Charles Valadier, qui travaillait dans un hôpital de campagne britannique. Gillies a été surprise par l'approche de Valadier pour traiter les blessures à la mâchoire. Encouragée par cette approche dentaire des blessures au visage, Gillies a décidé d'observer le chirurgien plasticien français Hippolyte Morestin, qui pratiquait les chirurgies reconstructives les plus avancées de l'époque à l'hôpital du Val de Grâce, à Paris1.



A la fin de la guerre, des observateurs américains sont venus à Sidcup ; le plus important d'entre eux était Vilray Blair, qui, avec Varaztad Kazanjian, avait travaillé comme dentiste dans des hôpitaux français12 et était considéré comme le " faiseur de miracles du front occidental ". Blair est ensuite retourné aux États-Unis pour y trouver pratiquement de la chirurgie plastique et maxillo-faciale. Gillies, dans son livre "Principles and Art of Plastic Surgery", co-écrit par Millard, a comparé l'enthousiasme avec lequel l'establishment médical américain a adopté la chirurgie plastique aux difficultés et aux obstacles qu'il a rencontrés au Royaume-Uni (sans pouvoir dissimuler une certaine envie)6.



En 1917, il a décrit une série de cas où le muscle temporal était utilisé comme lambeau de transposition pour des déformations causées par la perte de zygomatiques. Cette technique lui a été inspirée par les chirurgiens allemands qui utilisaient des lambeaux de fascia temporal pour traiter la paralysie faciale. De nombreux chirurgiens ont commencé à utiliser ce volet pour soutenir et reconstruire l'orbite.



Deux anesthésiologistes travaillant avec Gillies, Stanley Rowbotham et Ivan McGill, sont devenus des chefs de file dans leur spécialité et ont mis au point la technique d'intubation nasotrachéale, qui s'est ensuite répandue.



Les conditions dans la période initiale de développement de leur travail étaient mauvaises, sans l'avènement des antibiotiques (les sulfamides n'ont fait leur apparition que dans la deuxième moitié des années 1930, et la pénicilline n'a été répandue qu'en 1943), et sans la connaissance de la nécessité d'une hygiène dentaire adéquate, ce qui a entraîné un important contingent de patients ayant des dents multiples septiques. Compte tenu de ce cadre pharmacologique médiocre, l'un des préceptes prêchés par Gillies et adoptés par Cushing était le débridement chirurgical précoce des lésions craniofaciales, qui permettait de réduire les cas d'infection locale et d'abcès cérébraux.



L'artiste Henry Tonks, qui avait commencé sa vie comme chirurgien et était également membre du Collège royal des chirurgiens, a été recruté pour enregistrer les opérations sous forme de magnifiques peintures et brouillons (maintenant exposées au Hunterian Museum du Collège royal des chirurgiens, à Londres), et pour aider à planifier les travaux de réparation.



Un de ses élèves était son cousin éloigné, Sir Archibald McIndoe, qui était un de ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale et un des représentants de la chirurgie plastique britannique pendant cette période. McIndoe sera plus tard reconnu comme la principale autorité en matière de brûlures en Angleterre pour son traitement des aviateurs brûlés à l'hôpital de la Royal Air Force à East Grinstead5,14. Il a reçu le titre de Sir (gentleman) en 1930.



Gillies a été reconnu comme un excellent golfeur (Figure 5), avec un handicap de +2, ayant joué trois fois pour l'Angleterre contre l'Ecosse (y compris à St Andrew's, le berceau du golf), ce qui l'a amené à faire l'objet d'une bande dessinée dans le Daily Mail, pour sa capacité à lancer la balle proprement depuis une bouteille de bière. Sa passion pour le sport était telle que ses retards étaient célèbres, même pour assister à des consultations avec des membres de la noblesse. Gillies était également un grand pêcheur et un grand promoteur des bienfaits de la vie en plein air.



Il a publié et fait de nombreuses démonstrations de techniques de rhinoplastie, qu'il a appliquées dans sa pratique esthétique privée. En 1932, il a décrit l'utilisation de lambeaux pédiculés directs, au lieu de lambeaux tubulaires, car cela ne nécessitait que deux temps chirurgicaux.17 Il a travaillé et publié sur le traitement des fentes palatines, à la fois congénitales et traumatiques acquises à la guerre18 . En 1947, avec la fondation de la British Association of Plastic Surgeons, Gillies a été choisie comme première présidente. Il a reçu des diplômes honorifiques de plusieurs universités et associations de chirurgie plastique dans le monde entier, ayant beaucoup voyagé en Amérique du Sud.





Quant à sa polyvalence, on peut souligner des actions significatives, comme sa collaboration avec l'américain Harvey Cushing - grand précurseur de la neurochirurgie - dans des cas complexes de lésions faciales et cranio-encéphaliques combinées.



En plus de son rôle dans la chirurgie reconstructive du visage, Gillies s'est également distingué comme pionnier de la chirurgie reconstructive génitale, en particulier de la chirurgie de réaffectation sexuelle. Jacques Joseph avait déjà effectué, pendant l'entre-deux-guerres, des réaffectations d'homme à femme, mais l'opération inverse était encore sans précédent.



Gillies a été convaincue de pratiquer l'intervention sur Laura Dillon, étudiante en médecine à l'époque. Elle avait déjà subi la double mastectomie et l'utilisation d'androgènes exogènes, et a changé son nom en Michael. La première intervention chirurgicale a eu lieu en 1946 et a connu un certain succès, malgré la forme imparfaite du néopénis11.



De toutes les chirurgies plastiques du visage, il considérait que la rhinoplastie était la plus difficile, "sauf peut-être l'otoplastie, dans laquelle je n'ai pas beaucoup d'expérience", la raison étant que ce seraient, selon lui, des "organes définitifs" ("extrémités du corps"). Comme dans la littérature actuelle, il a indiqué les trois éléments qui doivent être reconstruits : 1) la couche externe, la peau ; 2) le support cartilagineux et osseux ; 3) la muqueuse de la paroi interne. Ces principes sont encore d'actualité aujourd'hui.16,19 Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'un pionnier dans le domaine de la chirurgie plastique, son humilité l'oblige à affirmer qu'il s'agit d'un art ancien.



Une de ses phrases les plus connues est que " la chirurgie réparatrice est une tentative de retour à la normalité du patient ; la chirurgie esthétique, une tentative de surmonter la normalité ".





DISCUSSION



Bien qu'il se soit principalement concentré sur la chirurgie plastique faciale et restauratrice, les intérêts de Gillies se sont également étendus à l'utilisation de lambeaux, à la chirurgie microvasculaire et à la correction des amputations de membres. Comme d'autres chirurgiens, Gillies a également reconnu que la science a parfois besoin de guerres pour évoluer. En outre, il s'intéressait également au traitement chirurgical, avec des greffes et des lambeaux pédiculés, des patients présentant des lésions par radiothérapie externe, une modalité qui, à l'époque, était utilisée pour les pathologies les plus diverses - de l'épilation esthétique des cheveux axillaires, à l'exophtalmie du goitre, au lupus, au psoriasis, ainsi qu'aux tumeurs abdominales et gynécologiques.



Il était un grand partisan de l'approche multidisciplinaire dans les soins pré et postopératoires des patients. Un des commandements les plus connus de Gillies est de " ne jamais faire aujourd'hui ce qui peut être fait honorablement demain ", c'est-à-dire qu'il a réitéré la nécessité d'une préparation préopératoire adéquate pour optimiser les résultats1 . Ce qui est peut-être le commandement le plus important est de " tenir des dossiers " - y compris l'anamnèse, l'examen physique détaillé et bien décrit, outre les photographies pré et postopératoires - tous pertinents, surtout en ce qui concerne l'enseignement médical, la diffusion des connaissances et les aspects médico-légaux.



Sa maxime de " ne jamais rien jeter avant d'être sûr de ne pas en avoir besoin " est une doctrine qui se perpétue dans tous les domaines de la chirurgie plastique et réparatrice. Gillies développait constamment de nouvelles techniques pour faire face aux problèmes courants. Sa technique pour le traitement de l'ectropion des paupières intégrait la technique d'incrustation épithéliale d'Esser, qui servait à approfondir le sillon labiogingival, avec des greffes de Thiersch. Il a utilisé cette technique dans d'autres cas, notamment dans les cas d'adhérence entre la pina et le cuir chevelu après des brûlures.



De plus, plusieurs instruments chirurgicaux ont été développés ou améliorés par Gillies, notamment des pinces à épiler, son élévateur de zygoma, des crochets à peau, des porte-aiguilles et des ciseaux, utilisés jusqu'à aujourd'hui. On suppose que son porte-aiguille éponyme plus ergonomique est dû à l'ancienne fracture du coude qu'il a subie dans son enfance, qui a limité sa capacité de pronation et de supination ; cependant, des parallèles sont établis entre l'ergonomie du porte-aiguille et l'empreinte utilisée sur le bâton de golf22 .



De tout ce qui précède et des innombrables rapports sur la vie et l'œuvre de Gillies, sa contribution à la Chirurgie Plastique moderne est indéniable. Il s'est présenté comme un chirurgien polyvalent et innovateur qui, en tant que pionnier de la chirurgie réparatrice, a également fourni un substrat théorique pour que plus tard la chirurgie esthétique se développe jusqu'à l'ampleur que nous connaissons aujourd'hui.



Ses performances dans divers domaines de la chirurgie réparatrice - lambeaux pédiculés, altérations génitales, correction cranio-faciale, réparation microvasculaire - l'ont consacré comme un chirurgien complet, avec des connaissances étendues dans des domaines qui se chevauchent pour constituer le curriculum actuel de formation d'un chirurgien plastique.





CONCLUSION



Connaissant la vie de Sir Gillies, il est évident qu'il a apporté une énorme contribution à la chirurgie plastique réparatrice moderne. Son héritage comprend une diversité de techniques et de concepts développés sur les champs de bataille français en 1915 et prouve sa pertinence en maintenant ces principes aujourd'hui, environ 100 ans plus tard. Grâce à la solide base de connaissances laissée par Gillies, il a été possible d'obtenir des avancées telles que les matrices dermiques hétérologues, la résonance magnétique et les reconstructions microchirurgicales.



Enfin, comme dans le célèbre Sir Isaac Newton à Bernard de Chartres : " Si j'ai vu plus loin, c'est que je me suis appuyé sur les épaules de géants ", il est fondamental de garder à l'esprit que la construction de nos futurs savoirs de chirurgiens et de spécialistes doit toujours maintenir une vision des techniques et des pionniers qui nous ont précédés, en veillant à ce que les expériences passées solidifient l'apprentissage et permettent un avancement plus cohérent des connaissances.



