Chirurgie esthétique toutes les opérations

Les demandes de chirurgie esthétique les plus populaires en 2023 sont : • Mieux définir la ligne de la mâchoire • Affiner le double menton • Des yeux attirants (paupières, sourcils) • Peeling assisté par laser • Injections pour effacer les rides (rides du visage, poches des yeux) • Lifting de la lèvre supérieure / Microdermabrasion de la zone buccale • Injections de toxine botulique (réduction des rides) / Blépharoplastie (chirurgie des paupières)

Les demandes de chirurgie esthétique les plus fréquentes en 2023

La chirurgie esthétique est une activité en plein essor, et elle est plus populaire que jamais. Les demandes de chirurgie esthétique les plus fréquentes en 2023 sont les suivantes : Mieux définir la ligne de la mâchoire La ligne de la mâchoire est une partie importante de votre visage. Elle est définie par l'os de la mâchoire inférieure, ou mandibule. La forme de votre mâchoire peut être modifiée par la chirurgie esthétique pour vous donner une apparence plus définie ou pour améliorer la symétrie entre les deux côtés de votre visage. L'intervention la plus courante est appelée "remodelage de la mâchoire", car elle consiste à retirer l'excès de graisse et de peau sous la zone du menton (également connue sous le nom d'hypertrophie sous-mentonnière) ainsi que de chaque côté de la bouche (également connue sous le nom d'hypertrophie latérale des joues). Cela peut améliorer l'aspect large ou étroit de votre visage, le faisant paraître plus long en réduisant sa largeur à certains endroits de sa longueur, surtout si ces endroits sont proches de ceux sur lesquels nous avons naturellement tendance à nous concentrer lorsque nous regardons le visage de quelqu'un d'autre ! Affiner le double menton La demande de chirurgie esthétique la plus fréquente en 2023 est la suppression du double menton. Problème courant qui touche de nombreuses personnes, cette zone peut être réduite par liposuccion ou par la pose d'un implant au niveau du menton. Outre l'élimination de l'excès de graisse, il est également possible de resserrer les muscles et la peau autour du cou grâce à une opération appelée "lifting du cou". Des yeux séduisants (foxy eyes) Cette procédure est réalisée à l'aide d'injections de toxine botulique. La toxine botulique est une neurotoxine qui est injectée dans le muscle pour le paralyser. Elle peut être utilisée pour réduire les rides et la ride du lion, ainsi que pour traiter la transpiration excessive et la transpiration des aisselles. Peeling assisté par laser Le peeling assisté par laser réalisé en clinique esthétique à Genève est une procédure qui utilise un laser pour améliorer l'apparence de la peau. L'intervention peut être réalisée sous anesthésie locale et consiste à utiliser une lumière laser pour briser la couche externe de votre peau, ce qui permet une nouvelle production de collagène en dessous. Cela permet de réduire les rides et ridules et d'améliorer la pigmentation. Injections pour effacer les rides • Les injections de toxine botulique sont utilisées pour réduire les rides en paralysant les muscles qui les causent. • La toxine botulique est une protéine qui paralyse les muscles. Elle peut être utilisée pour traiter les rides autour des yeux, du front et du cou. Lifting de la lèvre supérieure, Le lifting de la lèvre supérieure est une intervention chirurgicale destinée à corriger la position de la lèvre supérieure. Il peut être pratiqué seul ou en association avec d'autres interventions, telles qu'un lifting du visage ou un lifting du cou. Le lifting de la lèvre supérieure est une intervention très courante pour les femmes qui ont perdu du volume et de la plénitude dans la région des lèvres. L'intervention consiste à retirer l'excès de peau sous le nez et à resserrer les muscles qui soutiennent les coins de la bouche, ce qui a pour effet d'élever la ligne du sourire (ou "ligne du sourire"). Cela permet de redonner un aspect plus jeune aux lèvres en leur donnant plus de définition sans modifier leur taille ou leur forme. Blépharoplastie La blépharoplastie est une intervention chirurgicale visant à retirer l'excès de peau et de graisse des paupières supérieures, à éliminer les poches sous les yeux, à rajeunir le contour de l'œil et à donner à votre regard un aspect plus jeune et plus lumineux. L'intervention améliore également la forme des paupières en retirant l'excès de graisse par des incisions à l'intérieur de chaque orbite (canthotomie interne). L'incision guérit sans cicatrice visible car elle est cachée dans les plis naturels lorsque vous clignez des yeux ou que vous regardez vers vos sourcils. Injections de toxine botulique Les injections de toxine botulique sont la chirurgie esthétique la plus demandée en 2023. Les injections de toxine botulique sont utilisées pour effacer les rides et les ridules du visage, ainsi que pour traiter les migraines, la transpiration excessive et les spasmes musculaires. Nous pensons qu'avec les bonnes informations, vous pouvez décider en toute connaissance de cause de recourir ou non à la chirurgie esthétique. Nous espérons que cet article vous aidera à prendre votre décision ! N'oubliez pas qu'il existe de nombreuses options et qu'aucune solution ne convient à tout le monde. Si vous envisagez d'avoir recours à la chirurgie esthétique, nous vous encourageons à faire des recherches sur les procédures qui VOUS conviennent le mieux (et pas seulement sur celles qui sont populaires).



