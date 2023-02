Chirurgies de la silhouette toutes les opérations

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Toutes les procédures de remodelage du corps peuvent vous aider à obtenir le corps que vous souhaitez.

Liposuccion

La lipo succion est une intervention chirurgicale qui permet de retirer la graisse de certaines parties du corps. Elle est utilisée pour traiter les dépôts de graisse localisés dans des zones telles que les cuisses, les hanches, l'abdomen, les bras et le dos. La liposuccion peut également être utilisée sur les zones présentant un excès de peau après une perte de poids importante ou une grossesse, comme les cuisses et l'abdomen (plastie abdominale). La liposuccion dure généralement une heure sous anesthésie générale, mais certains patients optent plutôt pour une anesthésie locale avec sédation. Pendant ce temps, une incision sera pratiquée afin d'accéder à la zone ciblée, où la graisse sera retirée à l'aide d'un petit tube appelé canule, qui agit comme un aspirateur en aspirant les cellules graisseuses indésirables à travers de minuscules incisions pratiquées autour de chaque zone à traiter. Après l'intervention, il est possible que vous ressentiez un certain gonflement, mais celui-ci devrait disparaître dans les deux semaines, laissant derrière lui un résultat lisse et profilé ! Plastie abdominale Les plasties abdominales sont pratiquées pour éliminer l'excès de graisse et de peau de l'abdomen. L'intervention peut également être pratiquée sur les cuisses, les hanches, les fesses et les bras. Une plastie abdominale se fait généralement par une incision dans la partie inférieure de l'abdomen ; cependant, certains chirurgiens préfèrent utiliser des techniques laparoscopiques (petites incisions). L'opération dure environ deux heures mais nécessite plusieurs jours de convalescence avant que vous ne rentriez chez vous après l'hôpital. Votre médecin vous recommandera des exercices spécifiques pour renforcer vos muscles abdominaux après l'opération, afin qu'ils ne se relâchent pas avec le temps, car ils ont été étirés pendant la grossesse ou lors d'une prise/perte de poids due à un régime ou à un programme d'exercices.

Mini-plastie abdominale

La mini-abdominoplastie est un type de lifting corporel qui resserre les muscles et la peau de votre abdomen. Elle peut être pratiquée seule ou en association avec d'autres interventions, telles qu'une liposuccion ou une abdominoplastie (également appelée "plastie abdominale"). Si vous envisagez une mini-abdominoplastie mais que vous n'avez jamais subi d'intervention chirurgicale auparavant, il est préférable de commencer par une autre intervention, comme la liposuccion. Si vous optez pour une mini-abdominoplastie, assurez-vous que votre médecin a de l'expérience dans ce type d'intervention - elle est beaucoup plus compliquée qu'une liposuccion standard !

Lifting du corps Lifting du corps

Le bodylift est une intervention chirurgicale destinée à retendre la peau et les muscles relâchés de l'abdomen, des hanches, des fesses et des cuisses. Le bodylift peut également être associé à une liposuccion pour éliminer l'excès de graisse. Le bodylift est une intervention chirurgicale majeure qui nécessite une longue période de récupération. Le chirurgien pratiquera une incision autour de la zone du nombril pour retirer l'excès de peau du bas de l'abdomen et de l'arrière-train (la partie supérieure des fesses). Il resserre ensuite ce tissu à l'aide de points de suture ou de dispositifs de serrage, tels que des élastiques ou des crochets, qui se fixent sous la couche de peau de sorte que vous ne pouvez pas les voir de l'extérieur (vous les sentirez seulement). Après l'opération, vous porterez des vêtements de compression pendant plusieurs semaines avant de rentrer chez vous sans aucun bandage sur vos incisions !

Lifting des bras Lifting des bras

Le lifting des bras est également connu sous le nom de lifting de la partie supérieure du bras. Il peut être réalisé sous anesthésie générale ou sous sédation, en fonction de vos besoins et de vos envies. Au cours de cette intervention, l'excès de peau et de graisse est retiré des aisselles afin de créer une apparence plus lisse de la zone. La ligne d'incision est pratiquée le long du pli de l'aisselle afin qu'elle soit cachée sous les vêtements. Après l'intervention, vous ressentirez un gonflement dans les bras pendant plusieurs semaines. Ce gonflement peut durer jusqu'à six mois ou plus, en fonction de la quantité de tissu retirée pendant l'intervention (cela dépend de la taille de vos seins avant l'intervention). Vous aurez besoin de la présence d'une autre personne pendant au moins deux semaines après l'opération de lifting des bras, car il est difficile pour les patients qui ont subi une opération de lifting du haut du corps d'avoir un gonflement et une douleur causés par l'élimination des dépôts graisseux excessifs sous les bras, à l'endroit où chaque bras rencontre son omoplate correspondante - une région connue médicalement sous le nom de "point de pincement". Lifting des bras Lifting des cuisses La procédure de lifting des bras est identique à celle d'une plastie abdominale. La peau est soulevée à l'arrière du bras et l'excès de graisse est retiré, puis remis en place et suturé. L'intervention peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale, selon vos préférences et vos besoins. La période de rétablissement peut varier d'une personne à l'autre, mais elle dure généralement environ deux semaines avant que vous ne repreniez vos activités normales, telles que le travail ou l'exercice, bien que les patients puissent ressentir une certaine douleur jusqu'à trois mois après l'opération, en fonction de leur niveau d'activité pendant la période de rétablissement. Obtenir le corps que vous souhaitez. Le remodelage du corps est un excellent moyen d'améliorer votre estime de soi. Elle peut vous aider à avoir plus confiance en vous, à paraître plus jeune et en meilleure santé, et à être plus séduisant. Les procédures de remodelage corporel peuvent également vous donner plus d'énergie car elles éliminent la graisse qui pèse sur votre corps depuis des années. Et il n'y a pas que l'aspect esthétique de ces opérations qui compte : elles aident aussi les gens à mieux vivre en leur donnant plus d'énergie et en les rendant plus heureux ! Si vous souhaitez subir un lifting du corps, un lifting des bras ou une autre opération de remodelage du corps, on peut vous aider. Dans un cabinet, des consultations avec des chirurgiens plasticiens certifiés sont proposées par le conseil d'administration qui sont experts dans ces procédures et peuvent répondre à toutes les questions que vous vous posez à leur sujet.



