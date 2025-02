Choisir un spécialiste en augmentation mammaire ?

1. Vérifier les qualifications et l’expérience du chirurgien

a. Diplômes et certifications

Assurez-vous que le chirurgien est titulaire d’un diplôme en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique .

Il doit être inscrit à un ordre professionnel reconnu (FMH en Suisse, Conseil National de l'Ordre des Médecins en France).

L'adhésion à des sociétés savantes de chirurgie esthétique (comme la SOFCPRE en France ou l'ISAPS au niveau international) est un gage de sérieux.

b. Expérience spécifique en augmentation mammaire

Un bon spécialiste doit avoir une solide expérience dans la pose de prothèses mammaires .

Demandez combien d'augmentations mammaires il réalise chaque année.

Un chirurgien expérimenté effectue plusieurs dizaines d'interventions par an. Privilégiez un praticien qui maîtrise différentes techniques (prothèses sous-musculaires, sous-glandulaires, dual-plane) afin d'adapter la procédure à votre morphologie.

2. Choisir un chirurgien en fonction de ses objectifs esthétiques

Un rendu ultra-naturel avec un galbe subtil.

Un volume plus marqué pour une silhouette plus glamour.

Une correction d'asymétrie ou une amélioration de la forme des seins après une grossesse ou une perte de poids.

Analyse votre morphologie (largeur du thorax, proportion avec les hanches, qualité de la peau).

Propose un choix adapté de prothèses (forme ronde, anatomique, profil bas, modéré ou haut).

Discute avec vous de la projection et du volume souhaité en utilisant parfois une simulation 3D.

S'adapte à vos préférences et ne vous impose pas un volume standard.

3. Analyser les résultats du chirurgien

a. Photos avant/après

Demandez à voir des cas similaires au vôtre (même type de morphologie et de poitrine initiale).

Analysez la symétrie, l'implantation des prothèses et le rendu naturel.

. Observez les cicatrices : elles doivent être discrètes et bien positionnées.

b. Témoignages et avis

Consultez les avis en ligne sur le chirurgien (Google, forums spécialisés, réseaux sociaux).

Si possible, échangez avec d'anciennes patientes pour connaître leur expérience et leur satisfaction.

4. Évaluer la qualité de la consultation préopératoire

5. Vérifier le cadre opératoire et la sécurité de l’intervention

L'intervention doit être réalisée en clinique ou hôpital accrédité disposant d'un bloc opératoire conforme aux normes de sécurité.

Le chirurgien doit travailler avec un anesthésiste expérimenté.

. Vérifiez si un suivi postopératoire sérieux est prévu : un bon chirurgien assure plusieurs consultations après l’opération pour surveiller la cicatrisation et la bonne tolérance des prothèses.

6. Évaluer la transparence sur les tarifs et le suivi

Un devis détaillé doit inclure le coût des prothèses, les honoraires chirurgicaux, les frais d'anesthésie et d'hospitalisation.

Un bon chirurgien doit proposer un suivi inclus dans le tarif (consultations postopératoires et contrôle à long terme).

Demandez si des retouches sont prises en charge en cas d'imperfections post-opératoires.

France : entre 4 500 € et 7 000 €.

. Suisse : entre 8 000 CHF et 12 000 CHF selon la clinique et l’expérience du chirurgien.

7. Se fier à son ressenti et à son intuition

Conclusion

🔹 Les critères essentiels pour choisir votre spécialiste en augmentation mammaire :

Chaque femme a des attentes différentes :Un bon chirurgien :: Méfiez-vous des chirurgiens qui promettent un volume « XXL » sans prendre en compte l’élasticité de votre peau ou votre silhouette globale.Une consultation sérieuse doit inclure :: le chirurgien doit écouter vos attentes et répondre à vos doutes.: positionnement des prothèses (derrière ou devant le muscle), type d’implant, voie d’incision (axillaire, sous-mammaire, aréolaire).: antécédents médicaux, élasticité de la peau, risque de vergetures.: il doit être(coques, infections, asymétrie, nécessité d’une retouche).: Méfiez-vous des offres low-cost à l’étranger ou des chirurgiens pratiquant en cabinet sans garantie hospitalière.Leest primordial. Lors de la consultation, posez-vous les bonnes questions :Si vous ressentezou si le chirurgien, mieux vaut chercher un autre spécialiste.en chirurgie mammaire.et choix des implants adaptés à votre morphologie., analysés via des photos avant/après., avec toutes les explications nécessaires.en clinique/hôpital agréé.pour garantir un bon rétablissement.et absence de pression commerciale.Prenez le temps de rencontreravant de faire votre choix. L’augmentation mammaire est un investissement personnel et esthétique important : il est essentiel de confier votre corps à un spécialiste qualifié et à l’écoute de vos attentes. 💖