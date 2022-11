Publireportages Comment avoir plus confiance en soi L'image de soi est un autre des concepts du "soi" essentiels à comprendre en psychologie positive. Bien que lié aux autres, c'est un concept distinct qui a sa propre place et sa propre importance.

Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'est l'image de soi, vous êtes au bon endroit ! Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ce qu'elle est, comment elle diffère des autres concepts de soi comme l'estime de soi, pourquoi elle est si importante dans la psychologie humaine, et ce que nous pouvons faire lorsqu'elle est négative ou malsaine.





Qu'est-ce que l'image de soi en psychologie ? Comment l'améliorer ?



Quelle est la signification de l'image de soi ?

Comme vous pouvez l'imaginer, l'image de soi est liée à ce que vous voyez lorsque vous vous regardez dans un miroir - mais cela va beaucoup plus loin. L'image de soi fait référence à la façon dont nous nous percevons à un niveau plus global, à la fois en interne et en externe.



On explique plus en détail :



"L'image de soi est la façon dont vous vous percevez. C'est un certain nombre d'impressions de soi qui se sont accumulées au fil du temps... Ces images de soi peuvent être très positives, donnant à une personne confiance en ses pensées et ses actions, ou négatives, faisant douter une personne de ses capacités et de ses idées." Ce que vous voyez lorsque vous vous regardez dans le miroir et comment vous vous imaginez dans votre tête, c'est votre image de soi. Il s'agit de l'un des nombreux concepts du "moi", étroitement lié à d'autres.

Image de soi et concept de soi

L'image de soi et le concept de soi sont fortement associés, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Le concept de soi est une construction plus globale que l'image de soi ; il implique la façon dont vous vous voyez, dont vous pensez à vous et dont vous vous sentez. Dans un sens, l'image de soi est l'un des éléments qui composent le concept de soi .

Image de soi et estime de soi

De même, l'image de soi a beaucoup à voir avec l'estime de soi. Après tout, la façon dont nous nous voyons contribue grandement à la façon dont nous nous sentons. Cependant, l'estime de soi est plus profonde que l'image de soi. L'estime de soi est le sentiment général de respect de soi et implique la façon dont nous nous percevons favorablement (ou défavorablement). Le fait d'avoir une image négative de soi peut certainement influencer l'estime de soi, et le fait d'avoir une faible estime de soi s'accompagnera probablement d'une image négative de soi, mais il s'agit d'aspects du "soi" au moins quelque peu indépendants.

Comment l'identité est liée

L'identité est également un concept étroitement lié à l'image de soi, mais elle est aussi plus vaste et plus complète que cette dernière. L'identité est l'idée générale que nous nous faisons de qui nous sommes. Comme le dit un expert en concept de soi et en estime de soi :

" Le terme "identité" fait référence aux définitions qui sont créées pour le soi et qui s'y superposent. "

(1997, p. 681).

En d'autres termes, l'identité est l'image globale de ce que nous croyons être - et de ce que nous nous disons à nous-mêmes et aux autres - tandis que l'image de soi n'est qu'un élément de cette image.

La psychologie de la théorie de l'image de soi

Améliorer la connaissance de soiL'une des premières mentions d'un type quelconque de théorie sur l'image de soi provient d’un célèbre psychologue.

Un livre publié en 1965, a été l'une des premières explorations approfondies du concept et a également fourni l'une des échelles psychologiques les plus citées de tous les temps : l'échelle d'estime de soi de Rosenberg.

Un livre lui-même a été cité dans des publications évaluées par des pairs plus de 35 000 fois. Depuis lors, l'intérêt est resté constant pour les constructions du " soi ", mais la plupart de l'attention s'est portée sur les cousins de l'image de soi :

• Estime de soi,

• Concept de soi,

• Valeur de soi,

• Efficacité personnelle,

• Confiance en soi,

• Etc.

Il n'existe donc pas vraiment de théorie unifiée de l'image de soi. Il n'existe donc pas vraiment de théorie unifiée de l'image de soi. Cependant, nous savons que l'image de soi est basée sur nos perceptions de la réalité, qu'elle se construit tout au long de la vie, qu'elle continue de changer au fil des ans et que nous pouvons exercer une certaine influence sur elle.

Les éléments et les dimensions de l'image de soi

Bien qu'il n'existe pas de cadre largement accepté pour les aspects de l'image de soi, certains types et dimensions ont été proposés. Celles-ci proviennent d’un distributeur indépendant.

Voir

