Publireportages Plombier 75008, prix, devis, tarif







Avant de commencer les travaux dans un appartement, il est important de déterminer le type de système que l'on souhaite installer et le budget disponible pour obtenir un bon rapport qualité-prix.



Composants et caractéristiques du système de plomberie

Le système de plomberie se compose de plusieurs éléments, dont les principaux sont la chaudière, les installations sanitaires et les robinets.



Il existe cependant un certain nombre d'éléments "cachés" qui sont souvent sous-estimés et qui constituent les parties fondamentales d'un système. Il s'agit notamment du système de drainage qui permet d'évacuer les eaux usées et de les diriger vers le réseau d'égouts, des tuyaux et des raccords pour conduire l'eau, et du purificateur d'eau qui rend l'eau potable.



La tuyauterie interne est l'aspect le plus délicat du système, et doit être choisie et installée avec soin pour éviter les problèmes futurs, tels que les infiltrations et les chutes de pression de la chaudière.



La taille des tuyaux doit être adaptée au type de système pour éviter les obstructions, à la taille de l'appartement et, surtout, au nombre d'équipements sanitaires et d'appareils qui les utiliseront.



Robinets et raccords de plomberie

Certification de conformité

Lorsqu'un installateur ou une entreprise met en place un système de plomberie, il est tenu de délivrer un certificat de conformité attestant que les travaux ont été réalisés conformément à la réglementation en vigueur.



Maintenance

L'entretien d'un système est essentiel pour garantir son bon fonctionnement dans le temps et la longévité du produit lui-même. L'une des principales actions à réaliser est sans aucun doute le nettoyage des canalisations de la maison. Des tuyaux propres permettent non seulement d'augmenter le rendement et de ralentir leur corrosion, mais aussi de réduire la consommation et de faire des économies.



Pourquoi effectuer des travaux de plomberie

Il existe plusieurs raisons d'effectuer des travaux sur un système.



Parmi les principales, citons l'usure de l'échangeur, le dispositif qui permet l'échange de chaleur entre des eaux de températures différentes et qui est généralement situé dans la chaudière ; le chaulage des tuyaux ou les petites fuites causées par des micro-trous ; le remplacement des vieux tuyaux. Ce dernier point demande plus de précisions, car les anciens tuyaux étaient en fer - pour les tuyaux d'adduction - et en plomb - pour les tuyaux de drainage - alors qu'aujourd'hui les matériaux utilisés sont le PVC et le multicouche.



Types d'installation

Les deux principaux types de systèmes sont le système traditionnel et le système à collecteur.



Le système traditionnel, également connu sous le nom de système en boucle, part du collecteur et, par le biais d'un seul tuyau, se raccorde à tous les appareils et équipements sanitaires de la maison via un raccord en forme de T.



Le système à collecteur, en revanche, qui est plus moderne que le système traditionnel, part toujours du collecteur mais avec plusieurs tuyaux plus petits qui se connectent directement aux appareils et aux installations sanitaires. Ce système nécessite beaucoup d'espace sous le plancher, c'est pourquoi il est généralement choisi dans les maisons nouvellement construites qui sont spécialement conçues pour créer l'espace nécessaire aux tuyaux.



Comme il s'agit d'une question assez complexe, je vous recommande toujours de faire appel à des professionnels spécialisés qui vous suivront pendant toute la phase d'installation et vous garantiront un résultat final digne de ce nom, en évitant les mauvaises surprises au fil du temps.





