Comment choisir des prothèses mammaires ?

1. Objectifs Esthétiques :

Taille : Souhaitez-vous une augmentation subtile ou un changement significatif ?

Forme : Préférez-vous une apparence plus ronde et pleine ou une forme plus naturelle et en forme de goutte ?

2. Types de Prothèses :

Prothèses rondes : Offrent un volume uniforme et créent un décolleté plus prononcé.

Silicone : Offre une sensation plus naturelle et est moins susceptible de se plier ou de se dégonfler. Les gels cohésifs maintiennent mieux leur forme.

Lisses : Moins de risque de plis visibles, sensation plus douce.

3. Profil des Prothèses :

Profil bas : Offrent une projection plus discrète. Idéal pour une augmentation subtile.

4. Taille des Prothèses :

La taille des prothèses est mesurée en centimètres cubes (cc). Plus le nombre de cc est élevé, plus les prothèses sont volumineuses.

Proportionnalité : Choisissez une taille proportionnelle à votre morphologie. Votre chirurgien vous aidera à choisir la taille qui s'harmonise avec votre corps et qui correspond à vos attentes.

5. Position des Implants :

Sous le muscle (sous-musculaire) : Réduit le risque de contracture capsulaire, donne un aspect plus naturel, surtout chez les femmes avec peu de tissu mammaire.

6. Facteurs Anatomiques et Médicaux :

Épaisseur du tissu mammaire : La quantité de tissu mammaire existant peut influencer le choix de la taille et de la forme des implants.

7. Considérations à Long Terme :

Longévité : Certaines prothèses sont conçues pour durer plus longtemps que d'autres. Discutez de la durabilité et de la garantie des prothèses avec votre chirurgien.

8. Essais et Simulations :

Essais de prothèses : Lors de la consultation, essayez différentes tailles et formes de prothèses avec des soutiens-gorge d'essai pour voir comment elles modifient votre apparence.

Lors de la consultation, essayez différentes tailles et formes de prothèses avec des soutiens-gorge d'essai pour voir comment elles modifient votre apparence. Imagerie 3D : Certaines cliniques offrent des simulations 3D pour montrer à quoi pourraient ressembler les résultats avec différentes tailles et types de prothèses.

9. Marques Reconnues :

Motiva Ergonomix : Connues pour leur technologie avancée et leur capacité à offrir des résultats naturels, avec une surface innovante et une grande adaptabilité aux mouvements du corps.

Conclusion

Étapes de la Décision :

Consultation initiale : Discutez de vos objectifs et attentes avec votre chirurgien plasticien. Évaluation physique : Le chirurgien examinera vos seins et discutera des options qui conviennent le mieux à votre anatomie et à vos objectifs. Choix des prothèses : En fonction des discussions et des essais, sélectionnez les prothèses qui répondent le mieux à vos besoins. Préparation à la chirurgie : Suivez les instructions du chirurgien pour vous préparer à l'intervention.

Le choix des prothèses mammaires doit être fait en collaboration étroite avec un chirurgien plasticien expérimenté, qui tiendra compte de vos objectifs esthétiques, de votre morphologie, de votre mode de vie et de vos préférences personnelles. Une consultation approfondie, incluant des essais de prothèses et éventuellement des simulations 3D, vous aidera à prendre une décision éclairée et à obtenir les résultats souhaités.