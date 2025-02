Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique Comment choisir ses prothèses mammaires selon le Dr Teresa Rotunno L’augmentation mammaire par prothèses est l’une des interventions les plus courantes en chirurgie esthétique. Cependant, le choix des implants mammaires est une étape essentielle qui détermine le résultat final. Pour le Dr Teresa Rotunno, spécialiste en chirurgie esthétique, ce choix doit être personnalisé, tenant compte de la morphologie, des attentes de la patiente, et des aspects médicaux et esthétiques.



✔️ Un résultat naturel et harmonieux

✔️ Un confort optimal et une sécurité maximale

✔️ Une projection et un volume en accord avec la silhouette de la patiente

Voici un guide complet basé sur son expertise pour bien choisir ses prothèses mammaires. 1. Définir les Attentes et les Objectifs de la Patiente Avant toute décision sur l'le Dr Teresa Rotunno prend le temps d’écouter attentivement la patiente pour comprendre ses envies et ses préoccupations : Souhaite-t-elle un effet naturel ou plus volumineux ?

? Veut-elle un résultat discret ou un décolleté plus marqué ?

? Son mode de vie est-il compatible avec des implants plus volumineux (pratique du sport, habitudes vestimentaires) ?

Y a-t-il des préférences pour un remplissage en silicone ou en sérum physiologique ? Une fois les attentes définies, la morphologie de la patiente est analysée afin de déterminer quelles prothèses seront les plus adaptées. 2. Choisir la Taille et le Volume des Implants Le Dr Rotunno privilégie une approche équilibrée pour un résultat en harmonie avec la silhouette de la patiente.

👉 La taille des prothèses est déterminée en fonction de plusieurs critères :

✅ La morphologie du buste : Largeur des épaules, tour de poitrine et proportions générales.

✅ La quantité de tissu mammaire existant : Pour éviter un effet trop artificiel ou un décalage entre la peau et l’implant.

✅ L’élasticité de la peau : Une peau trop fine ou trop tendue influence le choix du volume et de la projection.

✅ Le mode de vie de la patiente : Une femme très sportive peut préférer un volume plus modéré pour éviter une gêne.

📏 Le volume des implants varie généralement entre 150 cc et 500 cc, mais le Dr Rotunno privilégie toujours un rendu naturel et proportionné.

💡 Test en consultation :

La patiente peut essayer des sizers (implants test) placés dans un soutien-gorge spécial afin de mieux visualiser le rendu final et choisir la taille idéale. 3. Forme des Implants : Ronds ou Anatomiques ? Le Dr Teresa Rotunno sélectionne la forme des implants en fonction du résultat souhaité et de la morphologie de la patiente. 🔹 Implants Ronds ✔️ Donnent un volume homogène sur l’ensemble du sein.

✔️ Apportent un décolleté plus généreux.

✔️ Idéaux pour les patientes qui veulent un effet plus pulpeux.

✔️ Conviennent aux femmes qui souhaitent un bombé plus marqué sur la partie supérieure du sein.

📌 Indiqués pour les patientes qui recherchent un résultat glamour et une belle projection du sein. 🔹 Implants Anatomiques (Goutte d’eau) ✔️ Reproduisent la forme naturelle du sein, avec plus de volume en bas et un sommet plus discret.

✔️ Idéaux pour un effet naturel, notamment chez les patientes minces ou ayant peu de poitrine initialement.

✔️ Conviennent particulièrement bien pour les patientes qui veulent une augmentation subtile et harmonieuse.

📌 Indiqués pour celles qui veulent un effet naturel et discret, imitant la courbure naturelle des seins.

➡️ Le choix entre ces deux formes dépend donc du résultat souhaité : Naturel et discret ➝ Anatomiques

➝ Anatomiques Décolleté plus volumineux ➝ Ronds 4. Le Type de Remplissage : Silicone ou Sérum Physiologique ? Il existe deux types principaux de remplissage pour les prothèses mammaires : 🔹 Les Implants en Gel de Silicone (Les plus utilisés) ✔️ Offrent un toucher plus naturel, imitant la glande mammaire.

✔️ Présentent moins de risque de plis visibles ou de dégonflement.

✔️ Se déclinent en différents niveaux de cohésivité (souple, ferme ou très ferme).

✔️ Offrent une tenue optimale dans le temps.

📌 Recommandés par le Dr Rotunno pour leur aspect plus naturel et leur confort. 🔹 Les Implants en Sérum Physiologique ✔️ Plus légers et peuvent être ajustés en volume après la pose.

✔️ Risque de fuite ou de dégonflement plus important.

✔️ Toucher moins naturel par rapport aux implants en silicone.

📌 Moins utilisés par le Dr Rotunno, sauf si la patiente préfère une solution entièrement biodégradable. 5. Projection et Profil des Implants : Clé du Résultat Final Le profil de l’implant détermine la projection des seins (à quel point ils avancent par rapport au buste).

👉 Les différentes options :

✔️ Profil bas : Effet naturel avec une poitrine plus discrète.

✔️ Profil modéré : Convient aux patientes recherchant un bon équilibre entre naturel et volume.

✔️ Profil haut : Crée une poitrine plus projetée et un décolleté plus marqué.

✔️ Profil extra-haut : Effet bombé très prononcé, pour celles qui veulent un volume très visible.

📌 Le Dr Rotunno conseille généralement un profil modéré ou haut pour un rendu naturel et harmonieux. 6. La Voie d’Insertion : Où Sera Placée la Cicatrice ? Le Dr Teresa Rotunno choisit la meilleure voie d’insertion en fonction de la morphologie de la patiente et du type d’implant.

🔹 Voie sous-mammaire (dans le pli sous le sein)

✔️ Recommandée pour plus de précision et moins de risque de déplacement.

✔️ Cicatrice discrète dans le pli sous-mammaire.

🔹 Voie aréolaire (autour du mamelon)

✔️ Cicatrice camouflée mais peut ne pas convenir aux patientes avec de petites aréoles.

🔹 Voie axillaire (sous l’aisselle)

✔️ Cicatrice invisible sur le sein, mais technique plus délicate.

📌 La voie sous-mammaire est souvent privilégiée pour plus de sécurité et de stabilité. 7. Où Placer les Implants ? Devant ou Derrière le Muscle ? 👉 Sous le muscle (position rétro-pectorale)

✔️ Résultat plus naturel.

✔️ Moins de risque de voir les contours de l’implant.

✔️ Idéal pour les patientes minces.

👉 Devant le muscle (position pré-pectorale)

✔️ Recommandé si la patiente a déjà un bon volume mammaire.

✔️ Cicatrisation plus rapide.

📌 Le Dr Rotunno privilégie souvent une position sous-musculaire pour un rendu plus naturel et une meilleure stabilité. Un Choix Personnalisé et Accompagné Le Dr Teresa Rotunno adopte une approche sur-mesure pour chaque patiente désirant une augmentation mammaire. Elle privilégie des prothèses adaptées à la morphologie, aux attentes et au mode de vie pour un résultat naturel, élégant et durable.

