Comment choisir ses prothèses mammaires ?

Choisir ses prothèses mammaires est une étape essentielle pour garantir un résultat naturel, harmonieux et confortable après une augmentation mammaire. Plusieurs critères doivent être pris en compte pour sélectionner les implants les plus adaptés à votre morphologie, à vos attentes esthétiques et à votre mode de vie.



Dans ce guide, nous détaillons tous les aspects à considérer : taille, forme, profil, positionnement et type de remplissage des implants, afin de vous aider à faire un choix éclairé en collaboration avec votre chirurgien.

1. Définir Son Objectif : Quel Résultat Attendez-vous ? Source : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire-geneve/choix-protheses/ Avant de choisir vos prothèses mammaires, il est essentiel de déterminer vos attentes. Chaque femme a une vision différente de la féminité et de l’esthétique.

✔ Souhaitez-vous un résultat naturel ou plus volumineux ?

✔ Désirez-vous un galbe subtil ou un décolleté plus marqué ?

✔ Quelle importance accordez-vous à la douceur et au mouvement naturel des seins ?

💡 Conseil : Apportez des photos d’exemples en consultation pour illustrer le type de poitrine que vous aimez.

2. Le Volume des Prothèses : Un Facteur Clé Le volume des implants est exprimé en centimètres cubes (cc) et varie généralement entre 150 cc et 500 cc ou plus.

📌 À titre indicatif :

150 à 250 cc → augmentation discrète , un bonnet en plus.

, un bonnet en plus. 250 à 350 cc → augmentation modérée , effet naturel avec galbe.

, effet naturel avec galbe. 350 à 450 cc → augmentation plus marquée , poitrine plus volumineuse.

, poitrine plus volumineuse. 450 cc et plus → volume important, résultat très visible. 💡 Bon à savoir :

🔹 Une femme avec une silhouette fine verra un changement plus marqué qu’une femme avec un thorax plus large.

🔹 L’essai de prothèses en consultation permet de mieux visualiser le rendu sous les vêtements.

3. La Forme des Implants : Ronds ou Anatomiques ? 📍 Implants ronds : pour un décolleté plus galbé ✅ Apportent du volume sur toute la poitrine, y compris la partie supérieure.

✅ Effet plus "push-up" et bombé.

✅ Idéal pour celles qui veulent un résultat légèrement plus visible.

📍 Implants anatomiques : pour un effet naturel ✅ Forme en goutte d’eau, imitant le galbe naturel du sein.

✅ Plus de volume en bas du sein, moins marqué en haut.

✅ Recommandés pour un rendu discret et harmonieux.

💡 Conseil : Si vous avez peu de poitrine à la base, les implants anatomiques peuvent offrir une transition plus naturelle.

4. Le Profil des Prothèses : Quelle Projection Choisir ? Le profil d’un implant définit sa projection, c’est-à-dire la façon dont le sein ressort du thorax.

📌 Les différents profils d’implants :

Bas : aspect très naturel, adapté aux silhouettes larges.

: aspect très naturel, adapté aux silhouettes larges. Modéré : bon équilibre entre naturel et volume.

: bon équilibre entre naturel et volume. Haut : poitrine plus projetée vers l’avant, décolleté marqué.

: poitrine plus projetée vers l’avant, décolleté marqué. Extra-haut : idéal pour celles qui veulent un effet très volumineux. 💡 Astuce : Deux femmes avec un même volume d’implant auront un rendu différent selon le profil choisi.

5. Le Type de Remplissage : Silicone ou Sérum Physiologique ? 📍 Implants en gel de silicone (les plus courants) ✅ Toucher naturel et doux, proche du tissu mammaire.

✅ Moins de risque de plis visibles sous la peau.

✅ Variété de formes et textures pour un rendu sur mesure.

📍 Implants en sérum physiologique ✅ En cas de rupture, le sérum est absorbé naturellement par le corps.

✅ Remplis après insertion, nécessitant une incision plus petite.

⚠ Moins naturels au toucher, risque de plis ou de dégonflement.

💡 Recommandation : Aujourd’hui, la plupart des chirurgiens privilégient le gel de silicone cohésif pour son rendu plus naturel et sa sécurité.

6. Où Positionner les Implants : Devant ou Derrière le Muscle ? La position des implants influe sur l’apparence finale et le confort post-opératoire.

📍 Sous-glandulaire (devant le muscle pectoral) ✅ Récupération plus rapide.

✅ Convient aux patientes ayant déjà du volume mammaire naturel.

⚠ Peut être plus visible chez les femmes minces.

📍 Sous-musculaire (derrière le muscle pectoral) ✅ Résultat plus naturel, surtout pour les patientes minces.

✅ Moins de risque de voir les contours de l’implant.

⚠ Récupération un peu plus longue.

📍 Technique Dual-Plan (hybride entre les deux) ✅ Solution idéale combinant un rendu naturel et un bon maintien.

✅ Partie supérieure de l’implant sous le muscle, partie inférieure sous la glande mammaire.

7. Le Choix de l’Incision : Où Sera Placée la Cicatrice ? 📌 Trois options principales :

1️⃣ Sous-mammaire (dans le pli sous le sein) → la plus courante, cicatrice discrète.

2️⃣ Péri-aréolaire (autour du mamelon) → idéale pour corriger une asymétrie.

3️⃣ Axillaire (dans l’aisselle) → aucune cicatrice sur le sein, mais technique plus délicate.

💡 Conseil : Le choix de l’incision dépend de votre anatomie et des recommandations du chirurgien.

8. Questions Fréquentes sur le Choix des Prothèses 📌 Puis-je allaiter après une augmentation mammaire ? ✅ Oui, dans la majorité des cas, les implants n’altèrent pas la fonction d’allaitement.

📌 Vais-je perdre la sensibilité de mes seins ? 🔹 Une diminution temporaire de la sensibilité est possible mais revient en général après quelques mois.

📌 Faut-il remplacer les implants tous les 10 ans ? ❌ Non ! Tant qu’ils ne présentent aucun problème et que le résultat vous satisfait, aucun changement n’est nécessaire.

📌 Quel est le prix moyen d’une augmentation mammaire ? 💰 Entre 5 000€ et 8 000€ selon la clinique, le chirurgien et la technique utilisée.

Comment Faire le Bon Choix ? ✔ Définissez vos attentes précises : discret, naturel ou plus volumineux ?

✔ Prenez en compte votre morphologie et votre mode de vie.

✔ Testez différentes tailles et formes lors de votre consultation.

✔ Faites confiance à un chirurgien expérimenté pour vous guider.

📞 Vous souhaitez en savoir plus ? Prenez rendez-vous pour une consultation personnalisée et découvrez les prothèses idéales pour sublimer votre silhouette en toute sécurité. Un bon choix garantit un résultat harmonieux, durable et en accord avec votre image ! ✨

