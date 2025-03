Traitement des sillons nasogéniens à Paris

1. Consultation et évaluation

Analyse personnalisée :

Lors de la première consultation, le médecin esthétique examine votre visage, discute de vos attentes et évalue la profondeur des sillons nasogéniens. Il peut s'agir d'un examen visuel et parfois de photographies pour documenter l'évolution.

Choix du traitement :

Le professionnel détermine la technique la plus adaptée à votre cas. Pour les sillons nasogéniens, les injections d'acide hyaluronique (ou autres fillers) sont très courantes, car elles permettent de restaurer le volume perdu et de lisser les rides de façon naturelle.

2. Préparation de la séance

Nettoyage et désinfection :

Avant l’intervention, la zone à traiter est soigneusement nettoyée et désinfectée afin de réduire les risques d'infection.

Anesthésie locale (optionnelle) :

Pour améliorer le confort, une crème anesthésiante ou un anesthésique local peut être appliqué sur la zone traitée pendant quelques minutes.

3. Technique d’injection

Utilisation de fines aiguilles ou canules :

Le praticien injecte le produit (souvent un acide hyaluronique spécialement formulé pour la correction des rides) en plusieurs points stratégiques le long des sillons.

Injection en profondeur :

La technique consiste à déposer des petites quantités de filler pour combler le sillon, redonner du volume et lisser la transition entre le nez et la bouche.

Contrôle de la symétrie :

Le médecin ajuste les volumes injectés pour obtenir un résultat harmonieux et naturel, en prenant soin de ne pas surcoriger afin d’éviter un effet artificiel.

4. Post-traitement et soins

Effets immédiats :

Vous constaterez immédiatement une amélioration avec une réduction visible de la profondeur des sillons. Quelques rougeurs, gonflements ou ecchymoses peuvent apparaître, mais ils disparaissent généralement en quelques jours.

Soins post-injection :

Le médecin peut recommander l'application d'une crème apaisante ou anti-inflammatoire. Il est aussi conseillé d'éviter l'exposition excessive au soleil et de ne pas masser la zone traitée durant les premières heures.

Suivi :

Un rendez-vous de suivi est souvent programmé pour évaluer les résultats et, si nécessaire, procéder à des ajustements pour parfaire l'harmonie du visage.

5. Résultats attendus

Aspect rajeuni et naturel :

Le traitement permet de réduire significativement la profondeur des sillons nasogéniens, offrant ainsi un visage plus lisse et une apparence plus jeune.

Effet immédiat et durable :

Les résultats se manifestent dès quelques jours après l'injection et peuvent durer de 9 à 18 mois selon le produit utilisé, la zone traitée et les caractéristiques individuelles de la peau.

Entretien régulier :

Pour maintenir les effets, des séances d'entretien sont généralement recommandées selon un planning personnalisé établi par votre médecin.

En résumé, le traitement des sillons nasogéniens par injections est une procédure rapide et relativement peu invasive qui permet de restaurer le volume et de lisser les rides, offrant un résultat naturel et harmonieux. Une consultation préalable personnalisée et un suivi post-traitement rigoureux garantissent la sécurité et l'efficacité de cette intervention en médecine esthétique.

En savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/sillons-nasogeniens